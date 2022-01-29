В РПЛ нет своего «Зальцбурга»: почти все топы имеют отрицательный трансферный баланс. Выводы за последние 10 лет

Почему российским клубам редко удается зарабатывать на переходах?

Почему российским клубам редко удается зарабатывать на переходах?

В РПЛ только шесть клубов имеют положительный баланс по тратам на трансферы

Выручка за продажу игроков — важный пункт в бюджете любого клуба. В Европе у многих команд это чуть ли не главная часть доходов. В России искусством развивать игроков, выгодно их продавать и искать им качественную замену обладают единицы. В большинстве случаев российские клубы тратят на трансферы гораздо больше, чем зарабатывают. Самый мощный в финансовом плане клуб «Зенит» за последние 10 лет выручил на продажах игроков 236 миллионов евро — солидная сумма, но на покупку было потрачено почти в два раза больше. Такая же ситуация в «Спартаке» и «Локомотиве». Еще больший дисбаланс трат и выручки наблюдается в «Динамо» и «Краснодаре» (тратят почти в три раза больше, чем выручают).

В плюсе только шесть команд, при этом «Арсенал» и «Урал» оказались в зеленой зоне только благодаря недавним продажам Хлусевича и Адамова. Лидером по чистой прибыли является ЦСКА, а вот если смотреть на соотношение трат и выручки, то тут пример для подражания «Уфа». Скромный клуб из Башкирии тратит на трансферы в три раза меньше, чем выручает на них.

Сразу отметим, что данные в нашей таблице относительные: российские команды крайне редко официально объявляют о суммах трансферов. В первую очередь это касается покупок. Если удается выгодно продать футболиста, тогда они уже не молчат. Мы ориентировались на данные Transfermarkt, которые далеко не всегда совпадают с официальными цифрами, но всё же дают представление о реальном положении вещей.

Главные источники доходов для клубов хорошо известны: отчисления за ТВ-контракт, выплаты от УЕФА для участников еврокубков, деньги от болельщиков (билеты, абонементы, атрибутика) и выручка от трансферов. Со следующего сезона у клубов РПЛ будет значительно больше денег от телевидения, а вот по двум последним пунктам остаются вопросы.

Трансферная политика лидера нашего футбола «Зенита» не заточена на развитие и продажу игроков. Такое поведение больше напоминает политику топ-клубов, которые за ценой стоять не привыкли. А вот сравнимые по возможностям команды из нетоповых чемпионатов действуют иначе, но об этом позже.

Смена вектора в клубе иногда приводит к большим потерям. Например, аргентинская кампания имени Роберто Манчини в 2017-м себя не оправдала ни со спортивной, ни с экономической точек зрения. Паредес, Маммана, Дриусси, Ригони и Краневиттер были куплены в общей сумме за 71,5 миллиона евро. Никого из них в команде уже не осталось, а общая сумма продаж этих игроков составила чуть более 50 миллионов, при этом львиная доля пришлась на трансфер Паредеса в «ПСЖ».

Петербуржцы покупали Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов, но в «Зените» его трансферная стоимость упала вдвое. Азмуна брали за 12 миллионов у «Рубина», а летом он уйдет в статусе свободного агента в «Байер». Главные удачи клуба с точки зрения продаж были уже достаточно давно — летом 2016-го на продажах Халка и Гарая удалось выручить почти 80 миллионов.

Примеров большого прироста трансферной цены игрока во время выступления в России не так много. Чаще встречаются ситуации, когда после переезда в РПЛ стоимость футболиста стремительно падает. В «Зените» — это Малком, в «Спартаке» — Гус Тиль, в «Динамо» — Максимилиан Филипп, ЦСКА не так давно сильно промахнулся с приглашениями Гайча и Фукса.

Бывают и другие причины небольших дивидендов от трансферов — в первую очередь возраст или приближающийся к окончанию контракт. Прямо сейчас самым дорогим игроком чемпионата России является Сердар Азмун — 25 миллионов, но это при длинном контракте. Из «Зенита» же он уйдет либо вовсе без компенсации, либо за символическую сумму, если «Байер» согласится забрать его прямо сейчас.

10 примеров для российских клубов из Европы: «Зальцбург» потратил вдвое меньше «Спартака», а заработал в четыре раза больше

Самые эффективные инкубаторы по производству качественных игроков для топ-клубов расположены в Португалии. Безусловный лидер в этом деле — «Бенфика», которая за последние 10 лет выручила на продажах футболистах более 1 миллиарда евро! При этом на покупку игроков лиссабонский клуб потратил даже меньше «Зенита».

В топ-4 находятся еще два португальский клуба. «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» — настоящие конвейеры, которые ежегодно поставляют на европейский рынок товар высшего качества. При этом они и сами вкладываются в игроков — тут важную роль играет селекционные отделы, просевающие южноамериканский и африканский рынки, а также самых талантливых португальцев из других школ. Плюс работают клубные академии, из которых вышли тот же Жоау Феликс или Жоау Мариу.

В последние годы в лидеры среди европейских продавцов выбился «Зальцбург». Выстроенная Ральфом Рангником система приносит реальные плоды. Селекционный сканер австрийского клуба покрывает весь мир. При этом клуб никогда не тратил на новичка более 11 миллионов евро. Замбийца Патсона Даку нашли на его родине и купили всего за 250 тысяч евро, а прошлым летом продали в «Лестер» за 30 миллионов. Похожая история и с другим игроком из Замбии — Иноком Мвепу, которого прошлым летом продали «Брайтону» за 23 миллиона. Холанд, Кейта, Мане, Собослаи, Упамекано — всё это тоже выходцы из «Зальцбурга».

Пример австрийского клуба доказывает, что даже при не самых больших финансовых вложениях можно получать колоссальный эффект. «Зальцбург» за последние 10 лет потратил на новичков примерно в два раза меньше «Спартака», а заработал в четыре раза больше. При этом результаты команды не проседают: за это время она восемь раз становилась чемпионом, а в феврале сыграет в 1/8 финала ЛЧ. По пути «Зальцбурга» пытается идти «Локомотив», который выписал себе того же Рангника и целую группу помощников. Пока об эффективности этой модели на российской земле судить рано — на построение такой системы потребуется не один год.

Если сопоставлять РПЛ с другими не топовыми лигами в плане баланса вложений и выручки от трансферов за последние десять лет, то здесь мы выглядим главными растратчиками. Итоговое сальдо — минус полмиллиарда евро. Для сравнения, у бельгийского чемпионата общий показатель прибыли за тот же срок составляет 460 миллионов евро. Про португальский или голландский и говорить не стоит — там цифры для нас просто космические.

Неудивительно, что при такой тенденции ведущие российские клубы начинают приглашать на должность спортивных директоров иностранных менеджеров. Что делать, если не получается эффективно трудиться на трансферном рынке своим специалистам. Не так давно в «Зените» работал Хавьер Рибалта, в «Локо» пришла немецкая бригада, а в «Спартаке» сейчас заступил на вахту Лука Каттани. Возможно, с их помощью клубам удастся наконец научиться получать с продаж игроков больше денег, чем с их покупок.

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