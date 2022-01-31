Огонь в Польше! Нового тренера сборной обвинили в продаже матчей и спросили, не убежит ли он в «Спартак»

Первое выступление Чеслава Михневича прошло очень динамично.

Первое выступление Чеслава Михневича прошло очень динамично.

Бывший главный тренер «Легии» Чеслав Михневич возглавил национальную сборную Польши

Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2022 года с возможностью продления

В конце 2021 года занимавший пост главного тренера сборной Польши португалец Паулу Соуза расторг контракт с польским футбольным союзом и возглавил бразильский «Фламенго». О том, что Михневич является главным претендентом на освободившийся пост, «Матч ТВ» сообщил еще 2 января

Последним местом работы Михневича была «Легия», которая играла в одной группе Лиги Европы с московским «Спартаком». Специалист был уволен из варшавского клуба в конце октября 2021 года

Сборная Польши — соперник команды России по первому раунду стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет 24 марта в Москве на стадионе «Лужники». Победитель игры сыграет с сильнейшим из пары Швеция — Чехия

Мы поговорили о назначении Михневича со Станиславом Мининым, который внимательно следит за польским футболом:

О том, почему польский футбольный союз не назначил Адама Навалку

Как встретили журналисты Михневича и почему тренер грозился подать на представителей СМИ в суд

Готов ли будет тренер бросить польскую сборную ради московского «Спартака»

К чему теперь готовиться Валерию Карпину

— Как можно объяснить логику назначения Михневича?

— Ее объясняют по-разному. Долгое время в Польше говорилось, что назначат Адама Навалку, потому что он тренировал сборную не так давно и многих, в том числе ветеранов команды, уже хорошо знает.

Причем Навалка был готов вернуться, с ним изначально договорились, но дело в том, что в Польском футбольном союзе с августа новый президент — Цезарий Кулеша. И он не хотел назначать человека, которого ранее назначил предыдущий руководитель (Збигнек Бонек). Сам Кулеша этого никогда не подтвердит, но так пишут — что он хотел назначить кого-то своего. То есть полностью взять на себя ответственность, и чтобы ничего его не ассоциировало с недавним прошлым. Поэтому он держал Навалку как резерв, при этом в прошлую пятницу вроде как уже решился назначить этого тренера. Информацию об этом слили в прессу, что Кулешу совершенно не порадовало.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка / Фото: © Reuters

Плюс, как говорят, Навалка очень долго торговался за каждую деталь — требовал, чтобы ему гарантировали работу до конца 2022 года, даже если Польша не пройдет «стыки». Также требовал гарантии для своего штаба — чтобы эти люди остались работать в системе федерации по окончании деятельности в сборной. Все это не устроило руководство Польского футбольного союза, поэтому выбрали Михневича, который не торговался и был готов на все условия. Контракт с ним заключен до конца 2022 года, но абсолютно все говорят, что при поражении в «стыках» соглашение с Михневичем можно будет разорвать.

Также поговаривают, что кандидатуру Михневича продавил президент «Легии» Дариуш Миодуски, который осенью с тренером расстался, но вынужден был платить достаточно большую компенсацию — до того момента, пока Михневич не найдет новую работу. У Миодоуски хорошие отношения с Кулешей, и он, получается, «спихнул» Михневича на баланс федерации. Не факт, что это главный мотив, так как Михневич для Польши вполне известный и квалифицированный тренер, и точно не «кот в мешке». Но такое закулисье у назначения имеет место быть.

— По первой пресс-конференции, которую сегодня дал Михневич, уже понятно, какой фон создается вокруг его фигуры в СМИ?

— В этом отношении все достаточно непросто. У Михневича есть неприятный кейс 18-летней давности — когда в Польше был огромный коррупционный скандал, связанный с продажей матчей. И тогда главный, как его называют, «руководитель польской футбольной мафией», по прозвищу «парикмахер» (сейчас сидит во второй раз), контактировал с Михневичем — следствие зафиксировало между ними 711 звонков.

Сегодня это припомнили Михневичу, причем в лоб сказали: «Ты продавал матчи. Как себя чувствуешь из-за этого?» На это тренер пригрозил, что подаст в суд на журналиста, если он будет продолжать в таком же духе. «Это ложь, я никогда не продавал матчи, эту ситуацию суд уже разобрал. Я не виновен», — ответил Михневич.

— Он правда не виновен?

— Его действительно не судили, но он выступал в качестве свидетеля. Поэтому и был так возмущен, когда ему задавали подобные вопросы. Дело на него не заводили, но польские журналисты, которые проводили свои расследования, имеют на эту ситуацию иное мнение.

Плюс Михневичу припоминают то, что он ушел из молодежной сборной Польши в «Легию» и говорят, что это очень похоже на то, что сделал Паулу Соуза. Зная, что Михневич интересуется РПЛ, сегодня журналисты так и спросили: «Допустим, вас позовет московский «Спартак», вы бросите сборную, как это сделал Соуза?» Но Михневич сказал: «Нет, только Польский футбольный союз может разорвать со мной контракт, я из сборной никуда не уйду». То есть первая пресс-конференция Михневича во главе сборной Польши была очень динамичной.

— Главное, что он сказал журналистам, если разбирать спортивную часть?

— Отметил, что будет сам принимать решение как сборная будет играть, но при этом хочет поговорить с футболистами и послушать, в какой футбол хотят играть они.

С Левандовским Михневич встретится уже на этой неделе, а позднее отправится к Зелиньскому и Глику в Италию. То есть соберет мнения футболистов, а потом (еще до сборов), предоставит им план — как будет играть сборная.

По тактике Михневич сказал, что ему очень нравились некоторые матчи при Соузе — например, когда дома с Англией сыграли вничью (1:1). Это тренер намерен сохранить, при этом он не сказал, что ему не нравилось при Соузе. Заявил, что просто не будет предлагать игрокам это делать.

Касательно системы игры — заявил, что можно сыграть как четверкой защитников, так и тройкой центральных. При этом Михневич отметил, что даже если у команды будет 3-4-3, можно по-разному играть даже в рамках этой системы, перестраиваясь,как угодно.

Вообще Михневич известен тем, что подбирает тактику под соперника — он так делал и в «Легии», так будет и в сборной. Он будет изучать соперника и поедет в Россию 26 февраля смотреть «Химки» — «Динамо», «Спартак» — ЦСКА, а потом полетит в Краснодар, где будет смотреть матч «быков» с «Локомотивом».

Будет смотреть наших игроков, а также общаться с поляками. Полагаю, что Шиманьский, если будет здоров, почти наверняка будет вызван, также рассматривается вызов Журковского из «Эмполи» — оба играли у Михневича в молодежной сборной.

— Не так давно Валерий Карпин сказал: «Интересует, что происходит с тренером Польши. Непонятно, к чему готовиться». Теперь стало понятнее?

— Мне кажется, не будет радикального отказа от того, что делал Соуза. Допускаю, что продолжится история с тройкой [центральных защитников] и активным прессингом.

У Михневича не так много времени, и он не будет рушить то, что ранее у команды получалось. Он сказал: «Наша задача — создавать моменты для Левандовского», а при прежней системе моменты для Левандовского создавать можно — не думаю, что Михневич от этого откажется.

Михневич также понимает, что для Карпина он загадка. Он не будет давать нашему тренеру возможности получить максимум информации: многие важные вещи, которые Михневич будет готовить, останутся за кулисами.

Это не будет открыто именно потому, что поляки хотят «минус», который они получили с уходом Соузы, сделать для себя «плюсом» — что-то припрятать и скрыть.

При этом многое из того, что делал Соуза, Михневич сохранит. По крайней мере, на ближайшие матчи.

— А от чего откажется?

— Сложно сказать. Может быть, будут играть чистой тройкой защитников, если не будет, например, Беришиньского. Может быть, прессинг будет не на столько агрессивным — ранее на это ставил Соуза и это не всегда получалось. То есть будет меньше риска, поскольку впереди очень важные матчи.

— Для Карпина и нашей сборной станет дополнительной проблемой то, что Михневич очень хорошо знает РПЛ?

— Не проблемой, но поводом относиться к этому тренеру серьезно.

Вот Соуза мог к некоторым вещам, которые касаются сборной России, отнестись пренебрежительно, а-ля: «Понятно, что это за команда, но мы будем играть от себя». Но Михневич будет отталкиваться от соперника, например, на пресс-конференции он смог перечислить наших игроков, которых уже знает — Дивеева, Джикию, Сафонова.

По его словам, у России не будет двух ключевых игроков. Не знаю, насколько Федор Смолов ключевой игрок для сборной России, но мы знаем, что на матч с поляками не будет Головина. Об этом уже информирован Михневич, так как он смотрит российский футбол, а почти все футболисты у нас играют в РПЛ.

Плюс ранее Михневич уже готовился к нашей молодежке, а также к «Спартаку» в ЛЕ.

То есть пренебрежительности со стороны поляков к нашей команде никакой не будет. Все ближайшее время Михневич будет очень внимательно изучать сборную России и готовиться к ней.

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