Пианистка, «предатель» и боец, который плачет. Чемпионы UFC – кто они все такие

«Матч ТВ» за восемь минут познакомит вас со всеми обладателями самого престижного титула в смешанных единоборствах.

Женщины. Роуз Намаюнас (до 52,1 кг)



https://www.instagram.com/p/BfCM7nhBiDW/

25 лет, 7-3, США



С чего начинала: тхэквондо

Подписчики в instagram: 751 тыс.

Последний гонорар: 150 тыс. долларов

Как связана с Россией: ее мама говорит на русском

Что нужно знать: 4 ноября 2017 года Роуз Намаюнас должна была быть разгромлена в своем первом титульном бою в UFC. Напротив нее стояла одна из самых жестких девушек в ММА, непобежденная Йоанна Эджейчик. Эджейчик с раннего детства занимается спортом, несколько раз дралась на чемпионатах мира по тайскому боксу, а лица ее соперниц очень быстро начинают кровоточить. Всю неделю полячка давила Намаюнас психологически, и это было жестко. Дошло до того, что Йоанна напомнила Роуз о пережитом в детстве насилии, назвав ее психически сломленным человеком. Роуз рассказывала, что в детстве у нее были нечеловеческие отношения с отцом, страдающим шизофренией.

Родственники Намаюнас приехали в США из Литвы во времена советской оккупации. Но родители родителей через какое-то время вернулись на родину. Бойфренд девушки стокилограммовый веселый кикбоксер Пэт Бэрри вспоминает, как его принимала бабушка Намаюнас в загородном доме. «Я решил устроить себе вызов и пообещал съесть все, что приготовит бабушка Роуз… И она просто уничтожила меня. У нее был один горшок и одна горелка в стене [вероятно – печь], но еда просто не прекращалась. И я не смог больше есть», – сообщает Бэрри журналистке fightland.vice.com.

Во время словесного конфликта с Эджейчик Роуз взяла на себя роль абсолютно спокойной, тихой и даже немного странной девушки. После одного из поражений Роуз коротко подстриглась, назвав волосы чем-то лишним, отвлекающим от тренировок. Когда Йоанна Эджейчик обещала жестко избить Намаюнас, та действительно была похожа на прилежную ученицу школы искусств по классу фортепиано, тем более Роуз говорила, что и впрямь заканчивала музыкальную школу и любит играть джаз.

На третьей минуте первого раунда все кончилось. Намаюнас отправила в челюсть соперницы очень жесткий боковой, надела пояс чемпионки и сказала после боя: «Давайте быть добрее друг к другу, мы всего лишь соревнуемся».

7 апреля у них будет реванш.

Аманда Нуньес (до 61,2 кг)

29 лет, 14-4, Бразилия

С чего начинала: карате

Подписчики в instagram: 350 тыс.

Последний гонорар: 290 тыс. долларов

Как связана с Россией: победила Валентину Шевченко

Что нужно знать: Сейчас Нуньес популярна как первый чемпион UFC, представляющий ЛГБТ-сообщество. Говорят, ей даже были готовы поставить памятник в Лос-Анджелесе в качестве одной из ярчайших представительниц людей с нетрадиционной ориентацией. Ограничились тем, что теперь 16 мая в Лос-Анджелесе признан «днем Львицы Нуньес». Это случилось после того, как девушка за 48 секунд уничтожила Ронду Роузи. Аманда тренируется вместе со своей девушкой Ниной Ансарофф, которая также выступает в UFC.

Заниматься единоборствами на серьезном уровне Аманду позвала сестра, работающая инструктором в зале бразильского джиу-джитсу.

Крис Жустино (до 65,8 кг)

32 года, 18-1, Бразилия

С чего начинала: гандбол

Подписчики в instagram: 462 тыс.

Последний гонорар: 230 тыс. долларов

Как связана с Россией: побеждала Дарью Ибрагимову и Яну Куницкую

Что нужно знать: Тренер одного из самых серьезных ММА-залов Chute Box увидел Крис, играющей в гандбол за одну из бразильских команд, и понял, что такая атлетичная девушка должна тренироваться в ММА. Остается загадкой, как Рудимар Федриго убедил ее остаться в ММА, когда Жустино проиграла первый же профессиональный бой за 106 секунд. Но после этого Сантос не проигрывала 12 лет и 17 боев.

Между поединками она весит 80 кг, а видео, где Сантос гоняет вес, чтобы сделать 65,8 кг, становятся хитами. Там девушка сидит в горячей ванне и плачет от истощения, пытаясь выгнать еще немного воды из организма. Самая громкая победа случилась с Сайборг в 2009-м, когда она уничтожила Джину Карано. Карано была непобежденной и наиболее привлекательной девушкой в ММА одновременно. Жустино исправила и то, и другое. Самая важная победа случилась на UFC 214, когда Крис взяла пояс UFC в несуществующей категории: в весе до 65,8 кг пока проводятся только отдельные бои, но найти девушек на полноценный дивизион у UFC не получается.

Глядя на фото Жустино, можно задать один вопрос. Ответ на него – да, станозолол.

Мужчины. Деметриус Джонсон (до 56,2 кг)

30 лет, 26-2, США

С чего начинал: легкая атлетика, бейсбол, борьба

Подписчики в instagram: 515 тыс.

Последний гонорар: 440 тыс. долларов

Как связан с Россией: дрался с Али Багаутиновым в титульном бою 14 июня 2014 года. Победил единогласным решением судей

Что нужно знать: Джонсон возглавляет рейтинг р4р UFC (рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий). Это можно перевести по-разному: и как «самый техничный боец», и как «если бы все бойцы весили бы одинаково, у Деметриуса Джонсона были бы наибольшие шансы стать чемпионом в такой категории». Для UFC это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что всегда есть пример суператлета, который не пойдет боксировать с Флойдом Мейвезером и не обнаружит в своих допинг-тестах кокаин перед важным боем (этим занимались бывшие № 2 и № 5 в рейтинге p4p). Плохо, потому что и Деметриус, и его дивизион не вызывают интереса у зрителей. Объективно, в самом легком, как и в самом тяжелом дивизионе, довольно сложно создать конкуренцию из-за естественного недостатка спортсменов весом около 60 или около 110 кг.

Деметриусу принадлежит рекорд по количеству защит титула, идущих подряд, их 11 – и одна из них была в бою с чемпионом Олимпийских игр 2008 года Генри Сехудо. Джонсон любит играть в компьютер и показывать, как он это делает с помощью веб-камеры. Один раз к нему пришли допинг-офицеры прямо во время трансляции. Он работал на заводе по производству труб, тренировался семь раз в неделю и бросил учебу, решив, что добьется успеха в ММА.

Ти Джей Диллашоу (до 61,2 кг)

https://www.instagram.com/p/BfwfTixFg0C/

32 года, 15-3, США

С чего начинал: борьба

Подписчики в instagram: 678 тыс.

Последний гонорар: 200 тыс. долларов

Как связан с Россией: поздравлял с победой боксера Сергея Ковалева

Что нужно знать: Представьте, что это тест и нужно выбрать правдивый факт о Тайлере Джеффри Диллашоу. Он вырос в Калифорнии, там же занимался борьбой, но ездил на сборы на Украину. Он дрался на UFC в Дулуте (такой городок, который точно знают любители сериала «Фарго»). Он победил парня, который не проигрывал 32 боя подряд (аномальная серия для ММА), перед этим боем коэффициент на Диллашоу был 8. Будучи базовым борцом, он победил нокаутом базового боксера со статистикой в ММА – 11-0. Он приезжал на спарринги к одному из лучших боксеров современности Василию Ломаченко.

На самом деле, тут нет ни одного выдуманного факта.

«Я бы очень хотел с ним подраться», – говорил осенью 2015-го Расул Мирзаев, находившийся в своей лучшей форме. Тогда Диллашоу во второй раз победил Ренана Барао (парня, который вел серию из 30 боев без поражений) и начал приближаться к самому громкому скандалу в карьере. Люди в ММА часто меняют команды, но Ти Джей сумел уйти из Team Alpha Male так, что ее бывшие участники тут же стали называть его предателем. В итоге наказать Диллашоу должен был чемпион UFC Коди Гарбрандт, и у него это почти получилось: 4 ноября Диллашоу победил Гарбрандта нокаутом во втором раунде.

Макс Холлоуэй (до 65,8 кг)

25 лет, 18-3, США

С чего начинал: кикбоксинг

Подписчики в instagram: 252 тыс.

Последний гонорар: 410 тыс. долларов

Как связан с Россией: представляет «благозвучный» бренд Moskova

Что нужно знать: Сейчас Холлоуэй обладает титулом, который принадлежал Конору МакГрегору и ушел от него без боя: UFС позволила ирландцу сотворить историю – стать первым бойцом, который, обладая поясом в одном весе, стал чемпионом и в следующей весовой. Через две недели Конора лишили пояса в категории до 65,8 кг, и Макс Холлоуэй забрал его в бою с Жозе Алдо.

180-сантиметровый (что редкость) полулегковес стал единственным бойцом в этой категории, кого МакГрегор не смог победить досрочно в UFC. Хотя за три раунда Конор изрешетил Холлоуэя ударами (71-32 по точным) и четыре раза успешно перевел в партер. После этого Макс выдал многосерийный фильм – 11 побед подряд, пообещал подняться в легкий вес и, сделал невероятное даже на фоне всего вышеуказанного. Макс Холлоуэй предложил подраться Хабибу Нурмагомедову.

Конор МакГрегор (до 70.3 кг)*

29 лет, 21-3, Ирландия

С чего начинал: футбол, бокс

Подписчики в instagram: 16,3 млн

Последний гонорар: 3,5 млн долларов

Как связан с Россией: массажист, тренер, спарринг-партнер и первый человек, которому он проиграл, – русскоговорящие

Что нужно знать: Поработав сантехником, МакГрегор пришел в бои и сумел найти идеальный баланс во всем, что только может быть у бойца: стиль ведения боя, результаты боев, внешность, слова, новая аудитория для UFC, непредсказуемость. Здесь интересно, что он пришел в UFC с двумя чемпионскими поясами другой организации и серией из восьми досрочных побед, а его в дебюте отправили в ту часть турнира, которая не попадает в основную трансляцию. Кстати, после Конора тогда дрался россиянин Адлан Амагов. Поэтому сложно согласиться, что UFC с самого начала вынашивала ирландца как будущую звезду.

Ключевым был бой в Дублине – стало понятно, что ММА-герой востребован у шумных ирландцев, Конор уже на взвешивании разозлил соперника так, что Диего Брандао запустил в него бутылку. И это был самый опасный для Конора момент в их бою.

*7 апреля Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон должны будут определить нового чемпиона в этой категории. Президент UFC пообещал, что Конор будет лишен пояса, как только бой Хабиба и Фергюсона начнется.

Тайрон Вудли (77,1 кг)

35 лет, 18-3, США

С чего начинал: американский футбол, борьба

Подписчики в instagram: 578 тыс.

Последний гонорар: 500 тыс. долларов

Как связан с Россией: никак

Что нужно знать: Тайрон Вудли родился в семье, где кроме него было еще 12 детей и очень рано не стало отца. С 2014 года он проиграл только один бой в ММА, да и тот в индийском фильме «Султан» – главному герою картины.

У Вудли сейчас свое кино, он внезапно обнадежил руководство UFC появлением зрелищного бойца в полусреднем весе, сделав чемпиона Роби Лоулера бывшим за две минуты. Однако на каждую из трех последующих защит пояса Вудли тратил 25 минут. И это были очень долгие 25 минут для зрителей.

Роберт Уитакер (до 83,9 кг)



https://www.instagram.com/p/8KCJ-QNbcj/

27 лет, 19-4, Австралия/Новая Зеландия

С чего начинал: карате

Подписчики в instagram: 197 тыс.

Последний гонорар: 350 тыс. долларов

Как связан с Россией: никак

Что нужно знать: Самый неизученный чемпион UFC на сегодняшний день. Уитакер поддержал тренд, заданный Конором МакГрегором, – становиться чемпионом, тренируясь неизвестно где и с кем. В Австралии оценили уникальный талант Уитакера, и теперь с ним говорит GQ, а его титульный спонсор – популярный немецкий производитель автомашин. Федору Емельяненко для контракта с этим же брендом в России понадобилось провести 30 боев.

Здесь надо оговориться, что получить чемпионский пояс в UFC, а вместе с ним и отношение как к чемпиону можно по-разному. Это не значит, что Уитакер сделал что-то плохое, но изначально он дрался за временный титул с бывшим борцом Йоэлем Ромеро, а потом стал полноценным чемпионом, когда выигравший основной титул Жорж Сен-Пьер взял бессрочную паузу из-за проблем со здоровьем.

Уитакер родился в Новой Зеландии, но еще в возрасте двух месяцев родители перевезли младенца в Австралию. Сам боец говорит, что горд представлять обе страны. В шесть лет его отдали на карате, после которого Роберт переключился на довольно экзотическое корейское боевое искусство хапкидо. Неизвестно, чем бы это закончилось, но, к счастью, тренер по хапкидо решил перепрофилироваться в ММА-тренера, и это было удачным решением. Несмотря на занятия этими видами спорта, в 2017-м Уиттакер стал чемпионом Австралии по вольной борьбе в категории до 97 кг.

Дабы вам не казалось, что мы чего-то недоговариваем о чемпионе UFC в среднем весе, вот выдержки из анкеты на официальном сайте организации:

– У вас есть кумиры?

– Нет

– У вас есть какое-либо дополнительное образование?

– Нет

– Вы где-то работали, до того как стать бойцом?

– Я был электриком.

У Роберта Уиттакера есть жена и двое детей.

Дэниель Кормье (до 92,9 кг)

https://www.instagram.com/p/BeMy3IHhmKJ/

38 лет, 20-1 (1), США