«Он не хочет бросать работу пожарного». Тренер самого сильного бойца планеты дает интервью «Матч ТВ»

Арман Локтев уехал в США в 2000-м, пришел в зал Strong Style в 2002-м, а через два года там же оказался борец Стипе Миочич. Сейчас Миочич чемпион UFC в тяжелом весе и может стать лучшим тяжеловесом по количеству защит титула, если победит Фрэнсиса Нганну в эти выходные.

Обладатель титула чемпиона UFC в тяжелом весе формально дерется лучше всех мужчин, весом свыше 93 кг (по умолчанию считается, что люди меньшего веса не смогут его победить). И, если несколько лет назад существование Федора Емельяненко вне UFC, сильно принижало важность чемпионского пояса организации, то сейчас за пределами UFC не так много сильных тяжей, а промоушен стал настолько популярным, что важность чемпионского пояса неожиданно принижает только сам чемпион. Это случилось, когда пояс попал к Стипе Миочичу, который скромно живет в Кливленде, работает в пожарной охране, подшучивает над женой, чаще, чем над соперниками, но очень хорошо дерется.

Миочич одинаково сильно бил и одного из лучших специалистов по болевым приемам Фабрицио Вердума, и одного из самых опасных ударников в ММА Алистера Оверима, и бывшего чемпиона UFC с каменными кулаками Джуниора Дос Сантоса. Если он победит и Фрэнсиса Нганну в эти выходные, то защитит свой пояс в третий раз и нам останется только напомнить, что ни одному чемпиону-тяжеловесу за 25 лет существования организации не удавалось сделать это. Для UFC успех Миочича неприятен тем, что на фоне чемпионов-звезд, он практически не говорит ни о себе, ни о соперниках. Тренируется в малоизвестном зале, с малоизвестными спарринг-партнерами и малоизвестным инстаграмом. Все это время рядом с Миочичем тренировался человек, приехавший в Кливленд из Краснодара. Человека зовут Арман Локтев. Корреспонденты «Матч ТВ» Вадим Тихомиров и Александр Лютиков выслушали его историю о том, как в Кливленде вырос самый опасный боец мира.

«На протяжении последних 15 лет, мы тренируемся со Стипе в том зале, где он готовится сейчас. Наверное, я оказался в этом зале буквально на пару лет раньше него. Он пришел уже очень хорошим борцом, с серьезной базой, с опытом участия в престижных турнирах. Все остальное – бокс, джиу-джитсу, грепплинг – он приобрел в зале, который основал Маркус Маринелли.

Я родился в Севане, в Армянской ССР в 1983 году. Когда мне было 6 лет, мы переехали в Анапу. Я был кмс по греко-римской борьбе, занимался единоборствами у Андраника Ашугяна – пересекался с Амаром Сулоевым, Алексеем Олейником, Мартином Малхасяном. В 17 лет переехал в США в поисках лучшей жизни. У меня было ноль долларов в кармане, я приехал к старшей сестре, начал работать на стройке – и вот уже 18 лет живу в США, стал гражданином, появилась семья.

Сейчас у меня своя компания, мы строим дома, рестораны, а тогда я выполнял любую черновую работу, которую могут дать 17-летнему парню. У меня не было документов, поэтому платили мало, за день получалось 60-70 долларов, то есть около полутора тысяч в месяц. По сравнению с людьми, которые работают, имея документы, это очень мало. В 2010-м открыл свою небольшую компанию, стал нанимать людей.

От моего переезда в США до первой нормальной тренировки прошло года два. Сам я постоянно что-то делал для поддержания формы. Пробовал с друзьями как-то тренироваться, показывал им какие-то приемы, собирались в гаражах.

Стипе Миочич был, наверное, десятым человеком, который пришел в наш зал. В первые годы нас там занималось мало, а мы искали таких людей, кто на 100% посвятил бы себя этому спорту. Установили правило: если ты пропустил одну тренировку, то драться не будешь. Помню, что в то время тренировки стоили 120 долларов за месяц – и платили все, вне зависимости от статуса. Сейчас, наверное, тренировки уже 150 долларов стоят.

Стипе первое время был самым большим парнем в нашем зале, а я – одним из самых маленьких (Локтев выступал в ММА в весе до 66 кг. – "Матч ТВ"). Но мы с ним даже стояли в спаррингах: тренеру важно было проверять характер. И Стипе иногда так попадал по мне, что звезды из глаз летели. И тренер останавливал спарринг В спаррингах он очень настырный – и если что-то складывается не так, если я, например, переигрываю его в скорости, то он будет стараться это переломить и может разозлиться.

(Арман Локтев в центре)

После рождения ребенка я немного отошел от дел, а до этого долгое время был одним из тренеров в команде Миочича, часто ездил с ним на бои, держал ему лапы, мы работали над контролем на земле. И сам он часто подходил и спрашивал, что и где он делает неправильно и он прислушивался к моим советам. Греко-римская борьба очень многое дает для ММА – и ребятам из греко-римской проще ставить бокс, потому что вольники стоят ниже и им сложнее обучаться.

На самом деле Стипе пришел уже борцом хорошего уровня и с идеальным телосложением. Мы вместе с ним участвовали в турнирах по грепплингу – и выигрывали их каждый в своем весе. Стипе выигрывал просто физической силой: выворачивал руки, удерживал на земле.

Мало людей хотят с ним тренироваться, потому что тяжело проходить через то, во что превращаются его спарринг-партнеры. Он работает очень жестко: не дает передохнуть и расслабиться. К нам как-то приезжал Максим Гришин (25-7 в ММА, бывший спарринг-партнер Федора Емельяненко. – "Матч ТВ") – и вот ему очень понравилось работать со Стипе. Но это исключение, а очень часто ребята отказываются ехать на спарринги с Миочичем даже за деньги.

Стипе работает пожарным. Он часто рассказывает о своей работе, о том, как они спасают людей, как оказывают первую помощь попавшему в автокатастрофу, как спасали наркоманов от передозировки. Постоянно бывало, что он приходил на тренировку в униформе – после смены или перед сменой.

Сейчас у него осталась только одна смена в неделю – и он не собирается бросать работу пожарного. В жизни он очень добрый и простой человек, со всеми запросто общается.

Кливленд про меркам США это как село городского типа. Семейный город, где все спокойно и тихо. У Стипе не самый маленький, но обычный средний дом. Он скромно одевается. Скорее, его в этом направляет жена, следит за его имиджем, советует, что помоднее надеть, но сам он натуральный обычный боец, которому ничего такого не нужно. Деньги и известность его вообще никак не изменили».

Он был бездомным, а теперь номер один в UFC - соперник Стипе Миочича

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Фото: facebook.com/pg/OfficialStipeMiocic; globallookpress.com