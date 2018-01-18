Чемпион UFC в тяжелом весе вырубает людей. И его будущий соперник - тоже

Чемпион UFC в тяжелом весе вырубает людей. И его будущий соперник - тоже

Вадим Тихомиров
Вадим Тихомиров
15:25

Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну будут драться за титул UFС и неофициальный статус самого сильного человека планеты в эти выходные. Нужно просто посмотреть видео.

Стипе Миочич стал чемпионом 16 мая 2016 года. В тот момент, казалось, что он не готов к этому. Напротив него стоял Фабрисио Вердум, который шел на серии из шести побед (это очень круто) и уже побеждал Федора Емельяненко и Кейна Веласкеса в статусе сильнейших бойцов планеты. Вердум проводил первый за три года бой в Бразилии и первый бой в Бразилии в статусе чемпиона UFC. В общем, он должен был просто красиво задушить претендента, но расслабился, и что-то пошло не так. 

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За полгода до того, как Миочич станет чемпионом UFC, Фрэнсис Нганну проведет в UFC свой первый бой. На самом деле людей, которые упакованы в тугие мышцы, в ММА предостаточно, но Фрэнсис Нганну показал, что у него есть кое-что еще, кроме мышц. И показал это одной левой.

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Ровно через год после победы на Вердумом Миочич дрался с не менее опасным бразильцем Джуниором Дос Сантосом. Когда-то Дос Сантос победил Миочича в кровавом пятираундовом бою, но после этого бразилец немного ослаб, а его соперник стал увереннее в себе. Бой продлился всего 2:22 (можно мотать на 7:10)

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Но вообще у них был даже общий соперник, и сейчас вам станет его по-настоящему жаль. Этого человека зовут Алистер Оверим, и он был первым, кто попытался отнять чемпионский пояс у Миочича. Получилось плохо (отметка 10:00)

После этого Оверим выиграл два боя и вышел драться с Нганну. Лучше не моргать.

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Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну проведут бой в воскресенье рано утром по московскому времени.

Читать про Миочича

Читать про Нганну

Фото: globallookpress.com; Gregory Shamus / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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