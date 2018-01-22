«Я заплакал, а сын подошел и обнял меня. Вот это было больнее всего». Пронзительная речь чемпиона UFC

Дэниэль Кормье защитил титул чемпиона UFC и рассказал, как плохо ему было после прошлого боя. И вспомнил своего друга Хабиба Нурмагомедова.

29 июля 2017 года чемпион UFC в весе до 93 кг Дэниэль Кормье проиграл нокаутом Джону Джонсу и дал, возможно, самое страшное интервью, которое только может быть после боя.

– Я понимаю, что это не лучшая идея – интервьюировать человека, который только что был нокаутирован. Но я хочу дать тебе возможность высказаться после всего этого соперничества между тобой и Джонсом, – говорил Даниэлю комментатор UFC Джо Роган.

– Я не знаю, мужик. Я полагаю, что если ты выигрываешь оба боя – здесь нет никакого соперничества, – сквозь слезы говорил Кормье.

Дэниэль выигрывал в ММА у всех и проиграл только дважды – оба раза Джону Джонсу. Это и правда больно: узнать, что кто-то настолько талантлив, что может принимать наркотики за месяц до боя (так было при их первой встрече в 2015-м) и больше года не выходить в клетку (так было в 2017-м) – и все равно побеждать такого трудолюбивого тебя. Потому Кормье и плакал. Но через три недели после этого стало известно, что допинг-проба Джонса оказалась положительной, – и Кормье вернули титул.

20 января 2018 года Кормье нокаутировал Волкана Оздемира, защитил свой пояс и на пресс-конференции произнес речь, после которой журналисты в зале стали утирать слезы.

– Когда шла пресс-конференция после моего прошлого боя, я был в госпитале, – сказал Кормье. – А сейчас я могу смотреть на мою маму и не видеть слез в ее глазах. Могу смотреть на свою жену и не видеть ее расстроенной. Могу проснуться утром в воскресенье и увидеть своего сына, который впервые пришел на мой бой. С Джонсом тогда вышло хреново: я проиграл тот бой, я был побит. Я плакал в клетке, я плакал перед тем, как лечь спать. Но сказать, когда я плакал сильнее всего? На следующее утро после боя я лежал на диване, а моя жена была в кровати с детьми. И знаете, что я услышал в 7:30 утра? Мой сын спросил: «Мам, а папа выиграл вчера?» Жена ответила ему: «Нет, сынок, в этот раз он не выиграл». Я все это слышал. Я повернулся к ним спиной и заплакал. И тут я почувствовал, что сын меня обнимает. Вот это было больнее всего. И я просто рад тому, что сегодня мои близкие могут улыбаться.

Дэниэлю Кормье 38 лет, он бывший вольник олимпийской сборной США. В ММА выиграл 20 боев, проиграл один, результат одного из боев изменен на несостоявшийся из-за положительной допинг-пробы соперника.

Кормье тренируется в Американской академии кикбоксинга, среди его спарринг-партнеров – претендент на титул в 70 кг Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в тяжелом весе Кейн Веласкес. «Я люблю свою команду, – говорит Кормье. – Хабиб Нурмагомедов возьмет титул через пару месяцев. А в конце года Кейн Веласкес будет драться за титул в тяжелом весе – и он будет чемпионом».

Сам Кормье в следующем бою может подраться с чемпионом в весе до 120 кг Стипе Миочичем за титул в тяжелом весе.

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