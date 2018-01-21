Кажется, UFC не любит самого успешного чемпиона в тяжелом весе

Чемпион UFC Стипе Миочич мало говорит, и это раздражает UFC. UFC мало платит и раздражает Миочича. На турнире UFC 220 эти отношения и карьера Миочича одновременно вышли на пик.

Как на UFC 220 случилась история

Претендент на титул чемпиона UFC Фрэнсис Нганну еще не начал заниматься единоборствами, когда чемпион Стипе Миочич уже проводил первые любительские бои. И к этим боям Миочич подходил, имея серьезную борцовскую базу, полученную в студенческом спорте. Стипе Миочич проводил бои в UFC, когда Нганну только-только переехал из Камеруна во Францию и совмещал боксерские тренировки с жизнью бездомного, ему было 26 лет. В 31 Фрэнсис Нганну вышел драться с 35-летним Миочичем. Такое отставание в опыте можно нивелировать, когда опыт твоего соперника уже лишает его свежести. Но это наступает ближе к сорока годам. Нганну делал ставку на свою природную силу, и в первом раунде боя она почти сыграла. Это стало единственным, что спасло бой Нганну – Миочич от штампа «разочарование».

В первом раунде Фрэнсис Нганну несколько раз тяжело попал по чемпиону и сделал больше для его популярности, чем сам чемпион. Нганну бил, Миочич отступал и ждал, пока соперник устанет. Посмотрите любой бой, и вы заметите, что сразу после нескольких акцентированных атак большинство спортсменов функционально проваливаются, пусть и на короткий отрезок. Проблема в том, что в последних боях как раз нескольких интенсивных атак Нганну хватало, чтобы бой закончился. Миочич пережил эти удары, дождался стабилизации изображения в глазах, собрался и начал побеждать. То, как он это делал, могло обрадовать четырех человек из 19 тысяч, пришедших в TD Garden в Бостоне. Все четверо прошли на арену бесплатно и были в углу Миочича в статусе секундантов. Миочич переводил в партер или удерживал соперника на трех точках опоры, лишая сил. То, как Стипе выматывал 119-килограммового камерунца, вообще должно считаться отдельным самодостаточным навыком, таким же, как бокс или броски. Стараниям чемпиона Нганну провел около двух минут в полусогнутом положении, практически не пропуская ударов, и это выглядело бы неопасно, но, во-первых, Нганну постоянно чувствовал себя уязвимым, а это отнимает силы не хуже интенсивной работы; во-вторых, ему приходилось быть напряженным, пытаясь подняться. Мышцы спины и ног не могли не устать, какими бы мощными они ни были.

В последнем раунде Нганну бессильно стоял, а Миочич транслировал издевательское уже не сопернику, а будто бы руководству промоушена: «Я могу вам не нравиться, вам могут не нравиться мои бои, но у вас пока нет парня, способного отнять мой пояс». За 25-летнюю историю UFC 18 человек получали пояс в тяжелом весе, Рэнди Кутюр, Тим Сильвия, Брок Леснар и Кейн Веласкес сумели защитить его дважды. Стипе Миочич побил Фрэнсиса Нганну и стал первым чемпионом UFC в тяжелом весе с тремя защитами титула.

В чем проблема

Стипе Миочич мог бы быть большим, мускулистым и страшным, как Фрэнсис Нганну или Брок Леснар. Но он успешно сдает допинг-тесты и тренируется как профессиональный боец ММА. Мы уже показывали, как выглядит боец ММА с нормальной генетикой и отрицательными допинг-тестами. Стипе мог бы быть громким и ярким, как Конор МакГрегор, но его имиджем занимается жена, и, кажется, это единственное, почему чемпион UFC соглашается хотя бы на более эффектную прическу и дорогой костюм. Миочич живет в Кливленде (житель Кливленда в беседе с корреспондентами «Матч ТВ» сравнивал этот город с поселком в масштабах США), раз в неделю ходит работать пожарным и совершенно не беспокоится о том, чтобы кто-то считал его сильнейшим бойцом планеты, кроме побежденных соперников.

UFC в буквальном смысле платит тем же: за бои с Оверимом и Дос Сантосом Миочич получал по 600 тысяч долларов. Особенно острым это выглядело, когда нокаутированный за 4 минуты Алистер Оверим заработал на 200 тысяч больше.

У Миочича усложнились отношения с руководством UFC. И здесь очевидна позиция каждой из сторон. Организация оценивает яркость выше уровня бойца. Вернувшиеся из четырехлетних отпусков бывшие чемпионы Брок Леснар и Жорж Сен-Пьер заработали по 2,5 миллиона долларов. Цифра между 500 тысячами и миллионом остается стандартной для стандартного чемпиона, и это надо принимать. Тайрон Вудли (до 77 кг) получал 400 и 500 тысяч в последних двух боях. Макс Холловэй (до 66 кг) – 400 тысяч, Даниэль Кормье, чемпион в категории до 93 кг, получает миллион долларов за выход на бой, но Кормье работает телеведущим на ТВ, и он соавтор одного из самых ярких противостояний в ММА последних лет.

Сейчас Стипе Миочич становится рекордсменом по количеству защит титула, и, скорее всего, ему по-прежнему нужен боец, похожий на Фрэнсиса Нганну. Кто-то, кто сам сможет сделать афишу из своего поединка с чемпионом. Пока такого человека нет. Распираемый мышцами Нганну был идеальным претендентом и мог бы стать идеальным чемпионом, если бы у него были другими выносливость и техника борьбы.

Пресс-конференция Миочича длится около четверти часа (Федору Емельяненко после боя с Фабио Мальдоандо задавали вопросы не меньше 45 минут). «Я уважаю Дэйну, он уважает меня. Конец истории», - говорит Стипе об отношениях с главой промоушена.

Своей главной целью он называет защиту чемпионского пояса на протяжении нескольких лет. Настоящей целью Миочича вполне может быть миллион долларов за выход на бой. Но он не произносит даже этого.

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Фото: Mike Lawrie / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru