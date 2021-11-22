Ян снова чемпион; кто может взять пояс раньше Махачева? Все россияне в UFC — полная статистика побед и поражений

В 2022-м появится еще один чемпион UFC из России — есть три явных кандидата.

В 2019-м казалось, что самые большие шансы стать чемпионом UFC после Хабиба Нурмагомедова, кроме Петра Яна, есть у Александра Волкова или Забита Магомедшарипова. Сейчас Забит не дерется с ноября 2019-го, а поражения Волкова от Кертиса Блэйдса и Сирила Гана отодвигают его от борьбы за чемпионский пояс. За это же время победные серии Ислама Махачева, Аскара Аскарова и Магомеда Анкалаева сделали их полноценными претендентами на чемпионские пояса. На 99% можно быть уверенным, что хотя бы один из них проведет бой за титул в 2022 году.

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В этом смысле UFC может пугать потенциальное чемпионство Анкалаева. К Магомеду нет никаких вопросов как к бойцу, он умеет почти все: борется, бьет ногами, одинаково хорошо проводит быстрые и долгие поединки, но при этом почти не говорит так, чтобы это запоминалось. Речь даже не про изучение английского, а про интервью на русском, которые явно не доставляют Магомеду радости. Все это происходит на фоне кризиса в полутяжелом дивизионе, где 38-летний чемпион Ян Блахович уступил пояс 42-летнему претенденту Гловеру Тейшейре. И в общем, не видно людей, кто мог бы остановить Анкалаева.

В минимальном весе (до 56,7 кг) конкуренция традиционно считается менее обостренной, чем в популярных весовых категориях, и три победы в UFC ставят Аскара Аскарова на второе место рейтинга и делают потенциальным претендентом на титул. Прямо сейчас нет ни одного россиянина, кто в рейтинге своей весовой был бы выше, чем Аскаров.

Ну и главное — по сравнению с весной этого года к России вернулся один пояс: Петр Ян побил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом легчайшего веса.

Всего в UFC 28 бойцов из России, кто провел хотя бы один бой и официально не был уволен. Более двух лет не проводили боев Сергей Павлович, Адам Яндиев, Сергей Хандожко и Забит Магомедшарипов

Полный список россиян в UFC выглядит так:

До 56,7 кг

29 лет; 167 см

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В топ-15: 2-е место

Начинал с боевого самбо в селе Камыш-Кутан Ахвахского района, какое-то время тренировался в Санкт-Петербурге, но как спортсмен состоялся уже в Хасавюрте. С возрастом боец начал терять слух, и к 18-20 годам почти полностью его лишился. Выступал на Сурдлимпийских играх 2017-го, стал первым в вольной борьбе. В UFC Аскаров выходил в статусе чемпиона организации АСВ без поражений, причем 10 из 10 его побед были одержаны досрочно.

Первый бой Аскарова в UFC был в Мехико, где традиционно сложно драться из-за большой высоты над уровнем моря, Аскаров встретился с Брэндоном Морено и завершил поединок вничью, но после этого серия из трех побед и не самый конкурентный дивизион очень быстро вывели Аскарова на статус претендента.

Что интересно — чемпионом за это время стал как раз Брэндон Морено, бой с которым Аскаров завершил вничью, впервые в жизни не сумев победить.

30 лет; 167 см

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В топ-15: 14-е место

С Тагиром почти нет больших интервью на YouTube и в печатных медиа, поэтому пока самая яркая фраза о бойце звучит так: «Подростком привели к Абдулманапу, чтобы он сделал из меня человека». Уланбеков вспоминает, что был слабым, худощавым, но зато с модной прической. И то, и другое отец Хабиба исправил очень быстро, причем последнее уже на первой тренировке.

В UFC у Уланбекова два боя за два года, которые закончились трудовыми победами решениями судей. На турнире в Абу-Даби Тагир открывал кард, а секундировал его Хабиб Нурмагомедов.

До 61,2 кг

31 год; 167 см

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В топ-15: нет

Валиев уже долгое время выступал в США и не скрывал, что хочет попасть в UFC. В дебютном поединке согласился и на экстренную замену соперника, и на промежуточный вес. В первом раунде дагестанский боец уничтожал Тревина Джонса, в одном из эпизодов отпустил, чтобы не добивать, рассчитывая на остановку рефери, но в итоге Джонс восстановился, нашел силы на один удар, и дебют Валиева в UFC стал первым проигранным боем за последние пять лет… Так считалось несколько недель, но потом соперник Валиева провалил допинг-тест, и результат боя изменили на несостоявшийся.

Со второй попытки Валиев зашел в UFC уверенно, победив решением судей. В третьем бою букмекеры видели Валиева Андердогом, Тимур пережил два нокдауна во втором раунде, но забрал бой, победив в первой и третьей пятиминутке.

25 лет; 172 см



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В топ-15: нет

Человек из Дагестана, который начинал в тайском боксе, учился борьбе у Абдулманапа Нурмагомедова, а как профессионал в ММА рос рядом с Хабибом. Иногда кажется, что лучших данных нельзя придумать. В первом же бою 24-летний Умар уверенно прошел Сергея Морозова.

Умар дебютировал ровно в тот же день, что и Хабиб, но следом получил такую же травму: разрыв крестообразных связок и полгода на восстановление.

29 лет; 173 см

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В топ-15: нет

Один из трех Нурмагомедовых в UFC и один из немногих Нурмагомедовых в ММА вообще, не имеющий отношения к семье Хабиба. Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар является спарринг-партнером Саида и называет его «ниндзя». В UFC Саид пробовал себя в весовой категории 56,7 кг, выиграв в дебюте раздельным решением, но во втором бою вернулся в 61 кг и победил техническим нокаутом, добив соперника после эффектного удара с разворота.

28 лет; 170 см

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В топ-15: чемпион

Первая защита титула для Яна привела к потере пояса, Петр очень хорошо смотрелся в бою с Алджемейном Стерлингом, причем разбирал базового борца даже в борьбе. Но потом увлекся и пробил коленом в голову соперника, когда тот вставал из партера. Дисквалификация, лишение пояса, ожидание реванша. Стерлинг, как считает менеджер Яна, ввел UFC в заблуждение и сказал, что выйдет на реванш раньше, чем мог бы это сделать после операции на шее. За месяц до второго боя с Яном Алджемейн снялся с поединка и драться за временный пояс на замену вышел Кори Сэндхаген. Ян провел первый пятираундовый бой в UFC и вернул себе титул.

Что еще о нем нужно знать: за первые полтора года в UFC Ян провел шесть боев и выиграл в каждом. Выйдя на титульный бой, побил в нем бывшего спарринг-партнера и одного из главных соперников Конора Макгрегора Жозе Алдо.

В Петре Яне уживаются все главные качества бойца, которые важно развивать, но которые должны быть с самого начала: Ян координированный, обучаемый и выносливый. Ян сильно бьет и не дает поймать себя на прием. Боец уже пережил (и не подал виду) травму крестообразных связок, а на нокаут в первом бою в UFC потратил меньше четырех минут. Еще одна деталь: Ян постоянно старается обучаться новому: к 28 годам Петр успел потренироваться в Омске у Шлеменко и в клубе «Александр Невский», в Бразилии у Жозе Алдо, в Польше с Марчином Хелдом, в Америке (в UFC Performance Institute и American Top Team), в Хасавюрте и Осетии (у борцов) и в Екатеринбурге, в клубе «Архангел Михаил». Для подготовки ко второму титульному бою он позвал людей из Омска, кого знал еще по университету. В итоге в бою с Сэндхагеном в углу Яна дебютировали в качестве тренеров кикбоксер Кайрат Нурмаганбетов и грэпплер Андрей Октябринский.

До 65,8 кг

30 лет; 185 см

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В топ-15: нет

Магомедшарипов объяснил, как надо драться, чтобы тебя запомнили: в первом же бою он выбросил миллиард зрелищных ударов ногами и предложил провести поединок русскоговорящему другу Конора Макгрегора Артему Лобову. Во втором — показал, что бывает, когда одновременно с кикбоксингом ты занимаешься вольной борьбой, и снова вызвал кого-то прямо в октагоне. В третьем — устроил рубку, заработал 50 тысяч долларов за лучший бой вечера и сказал, что еще перед боем сломал руку. Сейчас у Магомедшарипова блестящая статистика в UFC, но он все еще не очень популярен в США, и ему крайне сложно искать соперников. В 2021 году стали появляться новости о проблемах Магомедшарипова со здоровьем, которые могут привести к завершению карьеры.

30 лет; 172 см

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В топ-15: нет

Тухугов называл «чертом» Конора Макгрегора, в его допинг-пробах обнаруживали остарин (версия о грязном спортивном питании, как и в случае с боксером Александром Поветкиным), а в 2018-м Зубайра провел самый неожиданный бой в октагоне. Это случилось на UFC 229, и не во время боя, а после него: Тухугов стал единственным действующим бойцом промоушена (не считая Хабиба Нурмагомедова), который был втянут в потасовку c Конором Макгрегором.

Еще одна дисквалификация сделала Тухугова едва ли не рекордсменом UFC по продолжительности паузы: боец не дрался 3 года и 3 месяца. После возвращения у Зубайры одна ничья, одно поражение и две победы.

27 лет; 172 см

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В топ-15: 13-е место.

Кроме залов в Ингушетии Мовсар Евлоев тренировался и в Таиланде, и в зале Александра Шлеменко, что не так часто происходит с бойцами с Кавказа. Перед дебютом в UFC принял участие в съемках ролика, где бойцов просили «расшифровать» значение популярных в Санкт-Петербурге слов. Чувство юмора у Мовсара оказалось лучше чувства Петербурга, и, например, слово «поребрик» Евлоев определил как легкий удар по ребрам.

Пока Мовсар выиграл пять из пяти поединков в UFC, но все победы были одержаны решениями. То есть в восьмиугольнике боец провел суммарно 75 минут. На 2022-й россиянину приготовили очень крутой бой: 15-0 Мовсара встретятся с 11-0 Илии Топурии, который два последних боя выиграл нокаутами.

До 70,3 кг

30 лет; 177 см

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В топ-15: 4-е место.

Сейчас уже мало кто помнит, что Ислам представлял ММА-сообщество в мельдониевом скандале. Весной 2016-го бойца сняли с боя из-за содержания в крови остатков вещества. К счастью, все обошлось: Махачева оправдали, и он одержал три победы подряд, а бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова Глейсона Тибау Махачев уложил в 15 раз быстрее, чем сам Хабиб. Нокаут случился уже на первой минуте боя.

В 2018-м Ислам вызвал одного из главных соперников Хабиба Тони Фергюсона, но про это надо читать отдельно. После победы на UFC в Абу-Даби закрепился в рейтинге топ-15 легкого веса. В 2020-м Махачев должен был провести поединок с еще одним оппонентом Хабиба Рафаэлем Дос Аньосом, но бой так и не состоялся, и вместо титулованного Дос Аньоса Махачев получил Дрю Добера, не входящего в топ-15. Добер высоко оценил уровень борьбы Ислама и проиграл приемом в третьем раунде. В отсутствие Хабиба Ислам стал обладателем лучшего соотношения побед и поражений среди всех россиян.

Вторая попытка боя с Дос Аньосом также провалилась, но теперь на замену бразильцу вышел Дэн Хукер. Под руководством Хабиба Нурмагомедова из угла Махачев вышел на прием уже на третьей минуте первого раунда. Теперь он идет на серии из 9 побед, три последние одержаны досрочно.

32 года; 175 см

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В топ-15: нет

Боец не выступал два года после поражения от Кевина Ли.

— В самом первом раунде боя (19 ноября 2016 года) я упал на руку и сломал ее, пришлось делать операцию и вставлять пластину. Сделали в России, UFC по страховке операцию оплатила, но главное — рука никак не заживала, костная мозоль не появлялась. Я даже в Америку летал, и там врачи тоже сказали, что надо просто еще ждать. А я делал снимки и видел, что рука не заживает. Пришлось ждать около года. Год прошел, начал тренироваться, спарринговать, пару раз ногой пробили, я рукой заблокировал — рука стала болеть. Пришел к врачу, он говорит: «Если ты хочешь драться, пластину придется доставать». А это, по сути, та же самая операция, и опять реабилитация 2-3 месяца, — рассказывал Магомед в интервью «Матч ТВ» .

Он вернулся на UFC в Петербурге и победил после шикарного удара с разворота, но проиграл уже в следующем поединке.





30 лет; 177 см

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В топ-15: нет

Исмагулов — он не стесняется об этом напоминать — родился в селе Ударное (Оренбургской области) на 60 дворов. Как и положено хорошему бойцу ММА, он не выглядит угрожающе, пока не начинается бой. Дамир не устает, хорошо держит удары и умеет бить сам. Первый бой в UFC Исмагулов проводил с дебютантом, чья статистика на тот момент была 6 побед, 0 поражений. Во втором — Дамир снова дрался с новичком и испортил статистику испанцу Хоэлю Альваресу. Дамир стал одним из редких бойцов, кто вызывал на поединок россиянина, но Зубайра Тухугов отказался.

Исмагулов пока побеждает только решениями, выиграв таким образом 4 из 4 боев в UFC, и его менеджер говорит, что UFC прямыми намеками дает понять, что Дамир должен побеждать досрочно, если хочет остаться в лиге. К сожалению, на последний поединок россиянин в принципе не смог выйти, нарвавшись на сбой организма перед взвешиванием.

До 77,1 кг





30 лет; 180 см

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В топ-15: нет

В первом бою в UFC у Абубакара Нурмагомедова был угол мечты: тренер по ударной технике — Хавьер Мендес из зала АКА, тренер по борьбе — дядя Абдулманап Нурмагомедов и двоюродный брат Хабиб (фамилию вы знаете). Кроме них за плечами была еще одна тройка, и она уже не так впечатляла. В трех последних боях Абубакар показал три разных результата: поражение, победа и ничья. Дэвид Завада поймал очень хороший момент в партере и заставил Абубакара сдаться после треугольника. Второй бой в UFC Нурмагомедов провел спустя полтора года после поражения и не оставил шансов Джареду Гудену, победив единогласным решением судей.

36 лет; 180 см

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В топ-15: 15-е место

Единственный не китаец, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», — так Википедия описывает Муслима. Салихов обладает очень серьезной ударной техникой благодаря большому опыту выступлений в ушу-саньда. Дебют в UFC получился не столь удачным: соперник из Канады уверенно защищался во время атак Салихова в стойке, а во втором раунде победил удушающим приемом.

В третьем бою в UFC Салихов победил бойца, работавшего телохранителем футболиста Неймара. Последняя победа Муслима была одержана, когда боец пережил очень жесткий тычок в глаз и рассказал о последствиях в интервью.

28 лет; 185 см

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В топ-15: нет

Со статистикой 19-1 Сергей Хандожко подписался в промоушен АСВ. Промоушен АСВ создавал отличные бои для погруженных в ММА российских зрителей и устраивал мясорубку для лучших бойцов из России. В АСВ статистика Сергея была 4-4, и никто не ожидал появления бойца в UFC. Но Сергей сначала сказал, что подумает над завершением карьеры, а потом нашел потайную тропу и неожиданно попал в самую популярную ММА-организацию, даже выиграл там первый бой и проиграл Рустаму Хабилову в конце 2019-го.

33 года; 177 см

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В топ-15: нет

Рамазан перешел в UFC из М-1 и, опасаясь проверок на допинг, отказался от спортивного питания, перейдя на финики и курдюк. У Эмеева уже пять побед в UFC, но популярная проблема для многих — все победы добыты с помощью решений судей, а при отсутствии громких слов это обычно тормозит карьеру бойца.

32 года; 180 см

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В топ-15: нет

Адам Яндиев не проводил боев на протяжении двух лет и 11 месяцев, и его появление в UFC в 2018-м для многих стало неожиданностью (некоторое время назад казался решенным вопрос с переходом в UFC брата Адама, Абукара Яндиева), но Адам сказал, что хочет вернуться в бои, написал в инстаграме, что одним из его менторов стал экс-чемпион UFC Витор Белфорт, и выступил на турнире UFC в России. Получилось не очень удачно: матчмейкеры свели двух бойцов со статистикой 9 побед, 0 поражений, и после боя статистика 10-0 стала у Джордана Джонсона, а не у Адама Яндиева.

После этого Яндиев не появлялся в UFC три года и принял участие только в первом в истории кроссовере, когда действующий боец UFC подрался с действующим бойцом Bellator. К сожалению, это случилось возле гардероба в ГЦКЗ «Россия», бойцом Bellator оказался Сергей Харитонов, а драку пришлось разнимать, не дожидаясь финала. Поединок получился одним из самых обсуждаемых в 2020 году среди всех, где участвовали профессиональные бойцы ММА.

30 лет; 182 см

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В топ-15: нет

Отправляясь в UFC, Копылов образцово избил Ясуби Эномото в Fight Nights и стал чемпионом организации, но бои в самом популярном промоушене пока почему-то гипнотизируют бойца из Кемерова. Копылов пережидает, не начинает атаки вовремя, и, как рассказывают, даже сам удивляется этому, когда пересматривает свои бои. Так было в дебюте с Карлом Роберсоном. Так же было и во втором поединке против Альберта Дураева.

32 года; 180 см

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В топ-15: нет

Дураев мог бы превратиться в большую звезду российского масштаба, поскольку в какой-то момент удерживал сразу два пояса лиги АСВ/АСА в полусреднем и среднем весе и не проигрывал при этом на протяжении восьми боев. Но Альберт решил не защищать пояса в России, а идти за контрактом с UFC. На это ушло два года без выступлений, которые пришлись, возможно, на лучший возраст любого бойца: 30-32 года.

За это время Дураев пробовал вызывать на бой и даже критиковать действия Александра Шлеменко, подписывал контракт с польской лигой KSW, слышал о себе осуждающие высказывания основателя лиги АСВ, где когда-то выступал.

В итоге Дураев попал в промоушен Dana White Contender Series, выиграл там бой за три с половиной минуты и дебютировал в UFC в бою против другого россиянина Романа Копылова. Дрались кроваво и нервно, Дураев победил решением судей.

До 93 кг

29 лет; 190 см



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В топ-15: 6-е место

Анкалаев бил Вадима Немкова (будущий чемпион Bellator) в любителях… Максима Гришина — в профессионалах… Пола Крэйга — в первом бою в UFC, но за 10 секунд до конца поединка Крэйг накинул треугольник на удачу, и за секунду до конца Анкалаев постучал в знак сдачи. Возможно, это будет самым неожиданным поражением в истории российского ММА.

Нормально зайти в UFC у Магомеда получилось только на турнире в Москве в 2018-м, где соперник был разбит уже в первом раунде, а Анкалаев стал автором самой быстрой победы на турнире. То же самое было и на втором московском турнире — Анкалаев попал фронткиком и заработал бонус за выступление вечера.

После этого было еще четыре победы, и теперь серия из семи выигранных поединков делает Магомеда угрозой для всего дивизиона: Анкалаев уже получил бой на 2022 год против Тиаго Сантоса.





29 лет; 191 см

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В топ-15: 9-е место

У Крылова было очень интересное достижение: ни один из его первых 30 боев не доходил до решения судей. Никита дрался в UFC, еще когда там не было такого количества русскоговорящих бойцов, потом уходил из промоушена в очень удачный момент, когда в России можно было зарабатывать больше, чем в Америке, и вернулся в 2018 году, выступив на первом турнире в Москве.

Крылов стал участником последнего турнира UFC перед закрытием на карантин и победил восходящую звезду Джонни Уокера. Мало кто ожидал, что базовый каратист сделает ставку на борьбу и замучает Уокера в партере. Следующий бой Крылов провел через год против Магомеда Анкалаева и проиграл решением судей.

31 год; 187 см

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В топ-15: нет

На турнире в Абу-Даби в октябре 2021 года ранее непобежденный Шамиль Гамзатов после паузы в два года нашел острый апперкот поляка Михала Олексейчука и потерпел первое поражение в карьере. Бокс польского бойца ММА уже не в первый раз доставляет неудобства россиянам — двумя годами ранее Олексейчук нокаутировал Гаджимурада Антигулова.

37 лет; 190 см

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В топ-15: нет

Максим Гришин когда-то давно побеждал Александра Волкова, дрался во всех основных российских промоушенах и в 2018 году уехал в американскую лигу PFL, где победителю сезона платили один миллион долларов. Получилось интересно: Максим не проиграл там ни одного боя, но до миллиона не дошел из-за двух ничьих.

На бойцовском острове в ОАЭ в 2020-м Гришин вышел на замену не в своей весовой категории против очень крепкого тяжеловеса Тыбуры. Бой получился сложным, Гришин проиграл решением. После этого Максим перешел в свой привычный вес и забрал первую победу в UFC у другого россиянина Гаджимурада Антигулова, а через четыре месяца проиграл решением Джаститну Якоби.

Свыше 93 кг

40 лет; 190 см

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В топ-15: 7-е место

В 2016-м Абдурахимов провел тяжелейший бой с тяжеловесом из топ-10 Дерриком Льюисом, в котором дрался, сломав обе руки. Вернулся в октагон 25 ноября и выиграл нокаутом за 84 секунды. Потом стал единственным бойцом, кто выиграл на турнирах в Москве и Санкт-Петербурге — соперниками были Андрей Орловский и Марчин Тыбура.

Сейчас у Шамиля идет серия из двух досрочных поражений с интервалом в два года: в 2019-м уступил Кертису Блэйдсу, в 2021-м — Крису Дакусу.

44 года; 185 см



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В топ-15: нет

В конце 2013-го Олейник по счастливой случайности заменил Александра Емельяненко в главном бою турнира «Легенда», заставил сдаться Мирко Филиповича и после этого подписал контракт с UFC. Алексей Олейник дерется по-разному, но практически всегда про это есть что рассказать. Он побеждает уникальными для UFC приемами и проигрывает после очень спорных ситуаций.

В 2006-м Олейник думал завершить карьеру; в 2019-м он стал бойцом, который возглавил два российских турнира UFC. В 2020-м перебил в стойке Фабрисио Вердума, а потом ему не хватило нескольких секунд, чтобы задушить Деррика Льюиса в первом раунде, а Льюису хватило 21 секунды, чтобы нокаутировать Олейника во втором.

В феврале 2021-го россиянин потерпел второе поражение подряд от Криса Даукауса. В июне 2021-го Олейнику устроили бой с русскоговорящим спортсменом Сергеем Спиваком, Алексей выглядел очень неплохо, но проиграл решением судей. Подерется в январе со своим одноклубником и бывшим игроком в американский футбол Грегом Харди.

33 года; 201 см

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В топ-15: 5-е место

Волков выиграл четыре первых боя в UFC. В марте–апреле 2018-го они с Хабибом были практически в равных статусах претендентов на пояс из России, но потом у Александра случились два сложных года: поражение из-за одного удара от Деррика Льюиса, отмена боя в Санкт-Петербурге, замена соперника во время турнира в Москве и проигрыш Кертису Блэйдсу.

В феврале 2021-го Александр нокаутировал Алистера Оверима, после чего голландца уволили из UFC, и сделал еще один шаг к титульному бою. Но на пути появился Сирилл Ган — со стороны казалось, что Волков прошел идеальную подготовку и набрал максимум в физических кондициях (за три дня до боя вес Волкова был 123 кг), но в поединке что-то пошло не так, и Александр уступил решением судей. Свое поражение Волков закрыл на октябрьском турнире в Абу-Даби, побив решением Марчина Тыбуру. С ним они могли подраться еще в М-1.

28 лет; 190 см

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В топ-15: 14-е место

Сергей Павлович не чувствовал соперников в Fight Nights, обеспечив себе статистику 12 побед, 0 поражений. Это вдохновило его менеджеров попросить бой с Алистером Оверимом, а букмекеров — на то, чтобы определить Павловича фаворитом. Ошиблись все, и уже в первом раунде Оверим добивал Павловича на земле так, что рефери торопился остановить бой. Павлович вернулся на турнире в Санкт-Петербурге и, побив Марсело Гольма (1-2 в UFC), сказал, что заставил замолчать всех критиков и диванных экспертов. Сейчас — восстанавливается после травмы колена.

Девушки. До 61,2 кг

32 года; 172 см

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В топ-15: 6-е место

Яна Куницкая брала паузу длиной в четыре года и решила вернуться в спорт в 2016-м. До перерыва ее статистика была 8-1, после — 6-5. Карьера Яны складывается удивительно: в первом бою после возвращения она проиграла 20-летней Заире Дышековой. Потом попала в организацию Invicta, вроде бы стала чемпионкой, но результат боя отменили, посчитав, что по ходу поединка Куницкая нарушила правила. В реванше соперница была сильнее, но после реванша Яна выиграла еще один бой и оказалась в UFC.

В UFC также было непросто: Яне дали бой с доминирующей чемпионкой Крис Жустино, потом была победа ценой перелома носа и поражение от Аспен Лэдд. После этого Куницкая одержала две победы решениями над Юлией Столяренко и Кетлин Виейрой, поднявшись на пятое место в рейтинге дивизиона.

Также Яна начала отношения со своим одноклубником, бывшим претендентом на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантосом, и несколькими неделями ранее Яна написала в инстаграме: «С боями пока придется подождать», приложив свое фото с округлившимся животом.

Кто выступал раньше

Олег Тактаров 17-5 (6-2-1 в UFC); дебют — 7 апреля 1995

Игорь Зиновьев 4-1 (0-1 в UFC); дебют — 13 марта 1998

Андрей Семенов 34-9 (1-1 в UFC); дебют — 11 января 2002

Амар Сулоев 24-7 (0-2 в UFC); дебют — 11 января 2002

Ансар Чалангов 14-5 (0-2 в UFC); дебют — 19 ноября 2005

Азамат Гашимов 8-3 (0-2 в UFC); дебют — 17 ноября 2012

Али Багаутинов 16-6 (4-3 в UFC); дебют — 4 сентября 2013

Адлан Амагов 14-2 (2-0 в UFC); дебют — 6 апреля 2013

Рашид Магомедов 20-2 (5-1 в UFC); дебют — 1 февраля 2014

Гасан Умалатов 17-4 (1-3 в UFC); дебют — 1 февраля 2014

Альберт Туменов 18-4 (5-3 в UFC); дебют — 15 февраля 2014

Милана Дудиева 11-7 (1-2 в UFC); дебют — 23 августа 2014

Константин Ерохин 9-4 (0-2 в UFC); дебют — 24 января 2015

Адам Халиев 6-0 (0-0 в UFC); провел 4 года на контракте с UFC, но не выступил

Султан Алиев 14-3 (2-2 в UFC); дебют — 14 января 2015

Руслан Магомедов 14-1 (3-0 в UFC); дебют — 31 мая 2014

Магомед Бибулатов 14-2 (1-2 в UFC); дебют — 8 апреля 2017

Абдул-Керим Эдилов 17-4 (1-0 в UFC); дебют — 2 сентября 2017

Александра Албу 3-2 (2-2 в UFC); дебют — 11 апреля 2015

Григорий Попов 13-3 (0-2 в UFC); дебют — 9 июня 2019

Алексей Кунченко 20-2 (в UFC: 2-2); дебют — 15 сентября 2018

Халид Муртазалиев 14-2 (в UFC: 1-0); дебют — 15 сентября 2018

Роман Богатов 10-1 (в UFC: 0-1); дебют — 11 июля 2020

Хадис Ибрагимов 8-4 (в UFC: 0-4); дебют — 31 августа 2019

Рустам Хабилов 24-4 (в UFC: 10-3); дебют — 15 декабря 2012

Сапарбек Сафаров 9-3 (в UFC: 1-3); дебют — 9 декабря 2016

Гаджимурад Антигулов 20-8 (в UFC: 2-4); дебют — 19 ноября 2016

Зелим Имадаев 8-3 (в UFC: 0-3); дебют — 13 апреля 2019

Александр Яковлев 25-11 (в UFC: 3-6); дебют — 31 мая 2014

Дмитрий Сосновский 11-0 (в UFC: 1-0); дебют — 18 марта 2018

Омари Ахмедов 21-6-1 (в UFC: 9-5-1); дебют — 9 ноября 2013

Хабиб Нурмагомедов 29-0 (в UFC: 13-0); дебют — 12 января 2012

*Майрбек Тайсумов 27-6 (в UFC: 7-2); дебют — 4 января 2014