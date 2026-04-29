Фото: © ФНТР/ Алексей Савченко
Сегодня, 15:19
Настольный теннис

В России сыграли по олимпийским правилам: смешанный командный турнир стал главным открытием чемпионата страны

В Москве опробовали систему, по которой в будущем могут пройти соревнования Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Впервые на чемпионате России по настольному теннису был представлен смешанный командный формат, в котором приняли участие около 120 спортсменов. В Москве опробовали систему, по которой в будущем могут пройти соревнования Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Турнир стал своеобразным тестом того, как может выглядеть настольный теннис ближайшего будущего.

В соревнованиях приняли участие команды из 16 регионов России. Для большинства это стало серьёзным вызовом: новый формат оказался проверкой не только для спортсменов, но в ещё большей степени — для тренеров. Им приходилось буквально «решать уравнение с несколькими неизвестными», определяя, кого выпускать в одиночных встречах, а кого — в парных комбинациях, где можно набрать больше очков.

Впервые в истории отечественного настольного тенниса мужчины и женщины выступали в составе одной команды — вместе на скамейке, с общей тактикой и единым результатом.

Если на старте соревнований формат вызывал вопросы и требовал привыкания, то ближе к финалу команды уже действовали как единое целое.

Не обошлось и без сюрпризов. Лидеры рейтинга — команды Москвы и Нижегородской области — не смогли подтвердить свой статус. В финал вышли сборные Татарстана и Санкт-Петербурга. При этом в составах финалистов были чемпионы прошлого года: у Санкт-Петербурга — представители сильнейшей мужской команды, у Татарстана — лидеры женского направления.

Финальный матч оправдал ожидания. Сборные Татарстана и Санкт-Петербурга сыграли все 15 предусмотренных встреч, а исход противостояния оставался неясным до последних розыгрышей. Итог — 8:7 в пользу Татарстана.

Лидером команды Татарстана стала Мария Тайлакова, которая вела сборную в ключевые моменты встречи. Она уверенно провела одиночную встречу и вместе с Екатериной Зироновой принесла важные очки в решающий момент.

У Санкт-Петербурга основную нагрузку взял на себя Владимир Сидоренко — лидер сборной России, входящий в топ-35 мирового рейтинга. Он уверенно выиграл свою одиночную встречу, но этого оказалось недостаточно для общей победы.

Новый формат получил высокий отклик у зрителей. Несмотря на сложные погодные условия в Москве, трибуны в «Лужниках» оставались заполненными, а к финальным матчам интерес только вырос. Динамика встреч, постоянная смена разрядов и интрига до последнего розыгрыша сделали турнир одним из самых зрелищных за последние годы.

Сегодня на чемпионате стартовали соревнования в одиночных разрядах — традиционно самой популярной части программы. Ожидается, что интерес к матчам будет только расти, а при необходимости трибуны в «Лужниках» готовы «расшириться», как та самая волшебная палатка из «Гарри Поттера», чтобы вместить всех желающих.

