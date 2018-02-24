Финал в хоккее и церемония закрытия. Что смотреть в последний день Игр

В заключительный день Олимпиады в Корее будет разыграно четыре комплекта наград. За медали поспорят представители бобслея и лыжных гонок, а также пройдут два финала – в керлинге среди женских команд и в хоккее среди мужских.

Главное – хоккей

Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады и там неожиданно наткнулись на сборную Германии. Букмекеры дают на победу наших парней очень маленький коэффициент, а болельщики заранее поздравляют немцев с серебром. Проигрыш для россиян с Ковальчуком, Дацюком, Войновым и другими звездами в составе будет считаться провалом. Второе место на таком турнире болельщики «Красной машины» не простят. Даже несмотря на то, что последний раз наши хоккеисты завоевывали олимпийские медали 16 лет назад (тогда, кстати, это была бронза).

На групповом этапе немцы выглядели неубедительно: проиграли финнам (2:5) и шведам (0:1), лишь по буллитам были сильнее норвежцев (2:1). С трудом проходили каждый этап плей-офф: победили швейцарцев (2:1) и шведов (4:3) в овертайме, в полуфинале чуть не позволили сравнять канадцам, ведя по ходу встречи 4:1 (в итоге 4:3). Россияне уступили словакам в первом матче турнира (2:3), но другим соперникам каких-либо шансов не дали. Если в воскресенье после матча будет звучать гимн Германии, то все забудут про «чудо на льду» сборной США в 1980-м. Команда Олега Знарка обязана побеждать.

07:00 ОАР – Германия. Финал. Мужчины («Матч! Игра»)

Обязательно к просмотру

Лыжные гонки

Перед началом Олимпиады мы робко надеялись хотя бы на одну-две бронзы в лыжах. Под конец Игр становится немного обидно, что наша молодая команда не дотянулась до золота. Сами российские спортсмены чувствовали, что победа очень близко: грустным приехал на финиш серебряной эстафеты Денис Спицов, Александр Большунов сказал, что он «не молодец» после того, как стал вторым в марафоне.

Впереди последняя гонка – 30 километров побегут женщины. Наши лыжницы в претендентках на медали здесь не ходят. На чемпионате мира в 2017-м лучшей из россиянок в этой дисциплине была Юлия Чекалева (10 место), которую МОК не пригласил на Олимпиаду в Корею. Но «дети» Елены Вяльбе умеют удивлять. За нашу команду побегут бронзовые призеры Игр в Пхенчхане Наталья Непряева и Анастасия Седова, а также Алиса Жамбалова.

09:05 30 км. Женщины («Матч! Арена»)

Церемония закрытия

Детали как всегда держатся в секрете: какими новыми технологическими приемами будут удивлять корейцы, заплачет ли маскот Игр Сухоран. Нас же в первую очередь интересует, разрешат ли спортсменам пройти по стадиону под российским флагом. Вопрос о том, кто будет знаменосцем в таком случае – Загитова, Большунов или, может быть, Ковальчук – уже второстепенный. Заседание исполкома МОК прошло в субботу, но решение не было вынесено. Обсуждение продолжится в воскресенье в 8 утра по местному времени.

13:50 Церемония закрытия («Матч! Арена»)

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Александр Вильф

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