Мама бобслеистки Сергеевой: «Да, у Нади есть проблемы с сердцем, но допинг она не принимала!»

Сегодня днем появилась информация о положительной пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. Мы собрали все самое важное по этой теме в одном материале.

Кто такая Сергеева?

В прошлом легкоатлетка, выступала в многоборье, там и выполнила норматив МСМК. Будучи легкоатлеткой, никогда не в чем не подозревалась. Вот что сказал Анатолий Конашевич, тренер, работавший с ней в легкой атлетике:

– Как у легкоатлетки, у Нади никогда не было проблем с допингом. Девушка она очень разумная, воспитанная и грамотная. Знает языки, английский в совершенстве, итальянский чуть хуже. Здорово училась в политехе. Поэтому новость для меня совершенно неожиданная. Решение об уходе в бобслей было обоюдным, у меня спросили, нет ли быстрой крепкой девушки, которая готова попробовать себя в новом виде. Она попробовала, ей понравилось, я сказал: «Надя, как хочешь, решай сама». Конечно, расставаться с МСМК было жалко, но я никогда не противился, если человек хотел что-то поменять в жизни.

Сменив вид спорта в 2010 году, Надежда добилась некоторых успехов. В 2011-м на этапе Кубка Европы в Санкт-Морице была второй. Стартовала на Олимпиаде в Сочи. Была допущена МОК на Игры в Корею как «чистый атлет», несмотря на то, что в 2016 году имела проблемы с положительной пробой на мельдоний. Но тогда Сергееву амнистировали, как и многих других российских спортсменов.

Что за проба?

Проба была сдана 18 февраля на Олимпиаде. В этот день у бобслеисток проходила официальная тренировка. До этого Сергееву проверяли 13 февраля, и та проба оказалась чистой. В образце, который она сдала 18-го числа, нашли следы триметазидина.

Что такое триметазидин?

Препарат, часто использующийся при проблемах с сердцем. Стоит менее 100 рублей, доступен в аптеках без рецепта.

Триметазидин запрещен с 1 января 2014 года, отнесен в запрещенном списке WADA к категории S4 «Гормоны и модуляторы метаболизма».

Ранее проблемы с этим веществом возникли у легкоатлетки Ксении Рыжовой, которая сдала положительную пробу 7 марта 2014-го на чемпионате мира в помещении в польском Сопоте.

Откуда он взялся у Сергеевой?

Мама спортсменки Татьяна Сергеева, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, наотрез отказывается верить в сознательный прием препарата:

– Прежде всего хочу сказать, что моя дочь не принимала допинг. Она у нас великий труженик и в любой день - неважно, в отпуске или где - у нее было по две тренировки. И старт у нее всегда был лучший в команде. Допинг она не принимала. Она же не сумасшедшая - поехать на Олимпиаду и разово принять допинг! Это бред!

– Пишут, что у нее были проблемы с сердцем, это правда?

– У нее есть экстасистолы, но она не лечила их, именно чтобы не приближаться к использованию допинга.

– А триметазидин ей в этой ситуации с экстасистолами нужен?

– Может быть, и нужен, но она его не принимала!

Федерация бобслея России уже сделала официальное заявление:

– Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.

Что будет дальше?

На данный момент нет информации о дальнейшем ходе дела, вскрытии пробы «Б» и сроках слушаний в CAS. Однако согласно действующему законодательству дело в любом случае будет рассматриваться выездной сессией CAS в Корее, как и любое другое, связанное с положительной пробой на Олимпиаде. При отсутствии смягчающих обстоятельств стандартной санкцией за подобное нарушение является дисквалификация сроком на четыре года.

Напомним, что после того как у керлингиста Александра Крушельницкого был найден мельдоний, это уже вторая положительная проба, для спортсменов из России на Играх в Корее.

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Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Нина Зотина