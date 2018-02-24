Большое серебро Большунова. Евгений Дзичковский - о двух наших среди лучших на планете

Лыжники завоевали половину наших медалей в Пхенчхане - 8 из 16.

Что же он творит тут, этот брянский парень!

И что же он сотворил!

Мы знали, что готов, что хочет. Клебо, Манифика, Крюгер тоже знали. И устранились от марафона, наевшись медалями. Словно ими можно наесться. Странные люди.

Большунов стартовал. У него тоже полно корейских медалей, которых мало кто ждал. Но он-то от себя ждал. С тех пор еще, как мазал салом «дрова» на кустарной километровой трассе в Брянской области, чтобы хоть немного скользили.

Он дико упертый, Большунов. Это и по разговору чувствуется. Слова веские, фразы резкие, утяжеленные интонацией.

Со старта не рвал, дал наиграться в Олимпиаду целой группе в цветастых комбинезонах. Пока Сундбю откусывал Червоткину «лапку» на палке, Большунов врабатывался в борозду. Так ведут себя имеющие хороший план. Что и подтвердилось ровно на половине каторги, на 25 километрах. Большунов поменял лыжи, потеряв секунд 12 в сравнении с финном Нисканеном и казахстанцем Полтораниным, лыжи не менявшими. Они лидировали. Им было не до лыж. А у Большунова был план. Пора менять — значит, пора менять. Во имя оставшихся 25 километров.

Брянский план сработал. 24 секунды отставания после смены лыж Большунов отъел питоном уже к 35 километру. И вот пойди потом, поменяй свои, будь ты финн или казах, когда на тебя накатил уже поменявший! Вот он, дышит в спину, и готов терпеть, и он быстрее тебя, и увереннее со своей брянской программой действий!

Верил ли Большунов, что догонит ушедших на свежих лыжах? Ха! Он, кажется, об этом не думал. Отрабатывал сценарий по максимуму. И этот сценарий подразумевал: догонит.

Догнал.

А дальше началось самое лютое: заработал план Нисканена. Финн еще до гонки решил, что 40 километров он пройдет на любой подошве. А вот на последние десять понадобится свежак и «держак». Он тоже умный, финн. И хитрый, и умеющий терпеть. Он догнал Большунова за шесть километров до финиша, когда у Саши лыжи стали потихоньку «отстреливать».

Про остальных, если заметили, совсем не пишу. Включая Полторанина, которого съели на 45 километре, и тренер которого обещал вернуть всю зарплату, если Алексей не возьмет медаль. Сюжет интересный, понаблюдаем. И все остальные гонщики в принципе хорошие парни. Но их не было вчера для нас в этой гонке. Где-то там они были, вне этого клубка нервов, на обочине битвы Оулу, в котором родился Нисканен, против Брянщины.

Что начинается, когда за пять километров до финиша марафона в лидерах идут два дико уставших человека, один на юных лыжах, другой на пожилых? Нет, начинается не дуэль лыж. Начинается дуэль характеров.

А у Большунова в детстве был кумир. Так уж вышло — Бьорндален. Сочинение про него писал в девятом классе.

Не знаю, выиграл ли финский характер, но лыжи выиграли точно. И здоровье, пожалуй. Хотя нервничал финн, питье на трассе ронял, не глотнув. Перед финишем Большунов не удержался за Нисканеном. Показалось, что за левый бок держался на спуске. Что там у нас слева? Поджелудочная? Селезенка? И чем круто переболел Большунов за 10 дней до Олимпиады?

После финиша он не вскинул рук в своем серебряном счастье. Он стукнул палкой о снег с огромной досадой. Другие, просто пройдя 50 километров, пошли бы заказывать себе бронзовый бюст, а Большунов, став вторым на планете, счел себя проигравшим. С ума сойти.

И лица на нем не было перед награждением. И предолимпийская фраза: «Сейчас важно сдавать как можно больше допинг-тестов, и я рад, что сегодня меня тестировали, хочу всем показать, что я чист», - тоже принадлежит ему.

Не знаю, что еще сказать такому человеку, кроме глубочайшего и искреннего «спасибо».

...Лишь после финиша Большунова с Нисканеном открылось: Ларьков, ушедший на этих Играх в тень двух молодых российских прим, ни с чем не смирился. Он уделал сзади и Харви, и Сундбю, и Колонью.

К нашему «серебру» добавилась наша «бронза». Российские лыжи не просто вернулись, а сделали это оглушительно ярко.

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Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Песня