Александр Большунов: «Догадался, что финн фигней страдает. Но мне было пофигу»

Даже после финиша Большунов не перестал удивлять. Ну, ладно, пришел вторым, треснул палкой о снег, упустил «золото». Но «серебро»-то осталось! Четвертая медаль на одних Играх, такого, поправьте, если что, вообще ни разу в истории отечественных лыж не было! Сейчас оттает, взвесит, оценит себя ретроспективно — и зацветет. Куда там.

Остыв и успокоившись – все так же сердито о первом месте, до которого не дотянулся, о себе, о партнерах, о соперниках. Странная аналогия родилась: Майк Тайсон. Человек, жестко встречавший все, что ему мешало побеждать. И всех.

– Неужели действительно не чувствуете себя счастливым?

– Честно? Есть разочарование. Реально можно было выигрывать. Но небольшая проблема с лыжами отразилась на результате. Второе – не то место, на которое я рассчитывал.

– Почему вы не поменяли лыжи вместе со всеми?

– Когда их меняли в первый раз, я оказался правее, чем нужно, не смог перестроиться. Свои же немного помешали. Не стал менять, поехал дальше.

– Вы самый успешный российский спортсмен на этих Играх. Хотя бы это радует?

– Конечно, очень доволен выступлением в Корее. Четыре медали, тем более после болезни, – здорово. Но от сегодняшней гонки есть осадок и разочарование. Нужно было выигрывать. Если бы сделал, что хотел… А так – буду стремиться и работать. Чтобы достичь главной цели – золота.

– Удивлены отставанием Полторанина? И не планировали ли бежать вместе до гонки?

– Удивлен. Алексей первым зацепился за Нисканена. Когда их догнал, думал, встанет за мной и будет работать. Но он чуть перебрал с темпом, откатился назад и оказался далеко в протоколе. А договоренности никакой не было. Леха всегда думает своей головой.

– Что изменилось за последние четыре года в лыжной сборной России?

– Не могу ответить на этот вопрос, я только начинаю бегать. Да и о марафоне сейчас все мысли. Хрен его знает, что сказать.

– В какой момент поняли, что Нисконен уйдет?

– После трех кругов стало ясно: лыжи работают не очень хорошо, на спусках не могу накатывать. Дальше все решилось само собой. Понял, что будет тяжеловато. И что мне бы лыжи побыстрей, все вышло бы по-моему. А тут финн еще задышал так, словно все, конец ему. Чтобы я подумал, что он устал. Некрасивый способ борьбы, считаю. Хотя догадался, что он фигней страдает. Мне в принципе было пофигу, что он изображает. Ехал своим темпом.

– Сами никогда так не делали?

– Нет. Как себя чувствую, так и выгляжу.

– Был с кем обсудить на трассе тактику? Мог кто-то подсказать, когда лыжи менять?

– Их надо было менять только в том случае, если бы лежала наготове «холодная пара». Потому что когда облако село, заметно похолодало. Но такой пары не было.

– Изначально сколько раз собирались менять лыжи?

– Был план – смотреть по ходу гонки. Жаль, что не получилось поменять, когда все меняли. Прокатился мимо. Ошибка? Нет, просто не получилось нырнуть. А возвращаться варианта уже не было.

– У вас на трассе бок прихватило, когда Нисканен ушел?

– Нет, свело мышцы немного. Бывает.

– Правда, что в детстве писали сочинение про Бьорндалена?

– Не писал.

– Учительница ваша так сказала.

– Сейчас про меня много чего могут сказать. Что придумают, что и скажут.

– Какая гонка на этих играх далась тяжелее всего?

– Спринт, наверное. Первый старт, большое напряжение. А в марафоне в принципе бежал и бежал.

– Последствия болезни ощущали?

– По самочувствию – нет. Но можно было, наверное, в лучшей форме к Олимпиаде подойти.

– Сколько официальных «полтинников» пробежали до сегодняшнего дня?

– Два. Теперь вот опыт третьего получил. Важный. Вообще говорил сервисмену своему: надо на «теплых» лыжах начинать, на «холодных» заканчивать. А он: «Да нет, не похолодает ни фига». И потом уже смысла не было за 10 километров до финиша переобуваться. На «теплых» я не отыграл бы потерю. И это была главная ошибка: не сказал сервису во время гонки, чтобы сделали нужную пару.

– Предъявите сервисмену за неудачный прогноз?

– Нет, наоборот, хочу сказать сервисменам огромное спасибо. Это моя ошибка, а ребята всю Олимпиаду отработали классно. Сам тип лыж был подобран неправильно. Снег от холода становился все суше, воды не прибывало.

– Кто кому проставиться должен?

– Заодно и узнаем (смеется).

– Как отнеслись к тому, что норвежцы Клебо и Крюгер пропустили марафон?

– Мне кажется, им нечего было делать на такой длинной дистанции.

– Как отметите успешное окончание Игр?

– Поужинаю в Олимпийской столовой и лягу спать. Восстанавливаться надо. Если после 50 километров не выспаться, это по-дурному будет. Организм начнет притягивать к себе болезни.

– Фигуристка Загитова сказала, что готова стать знаменосцем, если России вернут флаг на закрытии. А вы?

– Ну, у нее-то «золото», а у меня что?

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов