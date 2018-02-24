«Надеюсь, что флаг нам вернут». Загитова и Медведева - о Тутберидзе, «Анне Карениной» и мороженом

Пресс-конференция наших фигуристок, завоевавших накануне золотую и серебряную медали.

Медведева: Мне было принято, что меня тепло поздравили. Люди из МОК были на наших выступлениях. То, чем мы занимаемся, их вдохновляет. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Надеюсь, что флаг нам вернут, но надо дождаться решения.

По моим внутренним ощущениям, всю Олимпиаду мы были в одном статусе, я буду очень рада, если нам разрешат идти под своим флагом. Когда стояла на пьедестале, я флага не видела. Если Олимпиада закончится в том же русле я буду спокойна.

О суевериях:

Загитова: Я очень суеверная, на лед выхожу всегда с правой ноги.

О планах:

Медведева: Хочу остаться на ещё один Олимпийский цикл и участвовать на Олимпиаде в Пекине. (О Ханю) У каждого спортсмена есть плюсы и минусы. За Ханю я наблюдаю много лет. Я видела его становление, как спортсмена. Он пример для подражания.

О Тутберидзе:

Загитова: В первую очередь, она очень любит фигурное катание. И ко всем спортсменам она умеет находить свой подход. Отсюда такие результаты.

Медведева: Она меня вырастила. Я тренируюсь у нее с семи лет. Многие черты характера перешли от нее ко мне. Это человек, которого не сломит ничего и никогда. Что бы не происходило, она выходит на лёд и вкладывает свою душу.

О первоисточниках программ:

Медведева: Да я читала "Анну Каренину" и смотрела несколько экранизаций. Моя программа поставлена по современной экранизации с Кирой Найтли. Мне кажется, я и внешне похожа на Каренину в исполнении Найтли. Любимая книга - Бредбери "Марсианин". Читала несколько раз.

Загитова: Сейчас я книг не читаю, читаю учебники. Важно подготовиться к экзаменам

О том, чем себя порадуют:

Загитова: Мне разрешили мороженое. Одно.

Медведева: Мне почему-то мороженое никто не разрешал?

О волнении:

Медведева: Самый главный страх был - уехать с Олимпиады с чувством чего-то недоделанного. Но я знала, что я сделала максимум. Я ни о чем не жалею. Эта Олимпиада меня поменяла, как человека. Не ожидала, что настолько.

Загитова: Почувствовала, что я олимпийская чемпионка, только когда проснулась и увидела золотую медаль. Я с ней спала.