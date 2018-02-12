Олимпиада LIVE. Фигуристы приносят России вторую медаль

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

14:55 Через пять минут стартуют две мужские дисциплины: биатлонный пасьют и первый финальный раунд в могуле. В биатлоне рассчитывать нам не на что - Антон Бабиков начнет гонку 57-м, а в могуле более за Александра Смышляева.

14:50 Тем временем завершилась первая попытка у саночниц. Россиянка Екатерина Батурина занимает 21 место, проигрывая лидеру 0,877 секунды. Вторая попытка стартует в 15:20.

14:48 Отдают один камень россияне в четвертом энде. Пока уступаем 2:4

14:35 Снова вперед выходят швейцарцы. 3:2 в их пользу после третьего энда.

14:25 Отыгрались россияне во втором энде. Счет 2:2.

14:15 В два камня повели швейцарцы в первом энде полуфинала.

14:00 Через 5 минут начнется одно из главных событий вечерней программы дня. Наша команда сыграет в полуфинале против сборной Швейцарии в дабл-миксте. Если Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова сегодня победят, то гарантируют себе медаль Олимпиады.

13:52 Сейчас проходит квалификация у могулистов. Александр Смышляев два дня назад обеспечил себе участие в первом финальном раунде. Поэтому в квалификации не участвует. Финал стартует в 15:00

Также началась первая попытка у саночниц. Здесь более за Екатерину Батурину.

13:48 Татьяна Акимова финишировала 31-й, Ульяна Кайшева - 39-й. Но Ульяна не пробежала один штрафной круг во время гонки, поэтому к ее результату накинули минуту. Таким образом Кайшева стала только 52-й.

13:45 Анастасия побежала праздновать серебро в объятия родителей, которые болели за нее на трибуне. Где-то в Екатеринбурге наверняка радуется и ее младший брат - Антон Шипулин.

13:41 Дальмайер финиширует с флагом. Это ее вторая победа в Корее. Жаркий финиш выдали Бескон и Кузьмина в споре за второе место. Дуэль выиграла старшая сестра Антона Шипулина! Теперь у Кузьминой две золотых и две серебряных олимпийских медалей.

• Золото - Лаура Дальмайер (Германия)

• Серебро – Анастасия Кузьмина (Словакия)

• Бронза – Анаис Бескон (Франция)

13:37 А за серебро будет борьба между Кузьминой и француженкой Бескон.

13:36 Убегает Дальмайер со стрельбища за своей второй золотой медалью! Все мишени закрыла немка. Преследовательницы очень далеко.

13:29 Не справилась Кузьмина с первой стойкой - два промаха. А Дальмайер закрывает все мишени. Ее преимущество над Кузьминой, которая сохранила второе место, составляет 37 секунд. Немка сегодня станет двукратной олимпийской чемпионкой?

13:21 Сильный ветер гуляет по стрельбищу. Промахи у Дальмайер и Кузьминой. Единственной, кто отстрелялся чисто из лидирующей группы, стала швейцарка Кадуриш. Третьей идет она после Дальмайер и Кузьминой. Наши где-то далеко.

13:15 Чисто отстрелялась Дальмайер на первом рубеже. Лидирует немка. За ней с 17-секундным отставанием идет Вероника Виткова, третья - Анастасия Кузьмина. У Акимовой один промах.

13:10 Ушли в гонку биатлонистки. Шансов у россиянок практически нет, но нужно стараться занять места повыше, чтобы получить возможность выступить в масс-старте.

12:55 В 13:10 начинается биатлонная гонка преследования на 10 км у женщин. Татьяна Акимова стартует 20-й (+1 минута 18 секунд от лидера), Ульяна Кайшева – 33-й (+1 минута 52 секунды).

12:44 За Алину Загитову вступился Олимпийский чемпион Алексей Ягудин:

– Эшли Вагнер можно ответить так: «Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх, – сказал Ягудин «СЭ».

12:37 Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в женском одиночном катании Эшли Вагнер не оценила программу 15-летней россиянки Алины Загитовой, занявшей первое место в произвольной программе в командном турнире на ОИ-2018.

– Я уважаю соревновательный подход. Но такое я не понимаю. Это не программа. Она убила время в начале проката, а затем просто сделала прыжки во второй половине. Это не представление, – написала Вагнер, не пробившаяся в состав сборной США в своем микроблоге.

12:27 Саночник Владислав Антонов, выступающий в двойке с Александром Денисьевым, рассказал ТАСС, что подготовка к старту на Олимпиаде в Пхенчхане складывается неплохо.

– Задачи мы перед собой ставим самые высокие. Нас интересует только медаль, будем на нее настраиваться. Трассу, в принципе, мы всю изучили, сейчас отрабатываем и закрепляем некоторые технические моменты, думаем, как пройти ставший знаменитым здесь девятый вираж, на котором столько народу ошибки сделало. В целом все складывается неплохо.

Вице-чемпионы Игр-2014 Денисьев и Антонов настраиваются на медаль в Корее.

12:17 Немного сноуборда и ветра.

Старший тренер российской команды по сноуборду Николай Биланин объяснил, из-за чего Софья Федорова, ставшая восьмой на Олимпиаде-2018, допустила некоторые ошибки.

– Мы очень довольны выступлением Федоровой, идем на подъем. Естественно, есть ошибки, над которыми надо работать. В целом для дебюта на Олимпиаде восьмое место – это серьезный результат. Ошибки Соня допустила из-за ветра. На тренировках она делала все намного лучше и чище, – сказал Биланин.

12:11 Погода в Корее шепчет.

Горнолыжница из России Анастасия Силантьева поделилась видео, на котором запечатлены непростые погодные условия в горном кластере Пхенчхана, где в понедельник должны были пройти соревнований по гигантскому слалому в рамках ОИ-2018.

Российская горнолыжница показала, как стихия бушует в Корее

11:53 Ну дела! Американец рассказал, что российский спортсмен предлагал ему свои сани перед Олимпиадой. Зачем это?

Вице-чемпион Олимпийских игр американский саночник Крис Маздзер в январе получил предложение от россиянина взять его сани.

– Он знал, что наверняка не поедет на Олимпиаду и хотел посмотреть, на что способен его инвентарь. Это были правильные сани. Не было такой ситуации: «Мы даем тебе сани и им будто лет 20». Нет, видно, что на этих санях катались в этом сезоне, – рассказал Маздзер USA Today. – Думаю, что такие поступки противоречат стереотипам об американо-русских отношениях.

Маздзер не раскрыл имя спортсмена, предложившего ему свои сани.

Семен Павличенко: «Выполнил то, что планировал, поменял сани».

11:42 Сегодня в 14:00 Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий встречаются в полуфинале смешанных пар по керлингу с командой Швейцарии. Час назад в другом полуфинале канадцы обыграли Норвегию (8:4) и теперь дожидаются соперника по решающему матчу.

11:33 Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах запланировал визит в КНДР после того, как южнокорейском Пхенчхане завершатся Игры-2018.Спортсмены-представители стран Южной Кореи и КНДР прошли на церемонии открытия Олимпиады под единым флагом. Олимпийские игры-2018 продлятся до 25 февраля.

11:05 Прямо сейчас сборная Олимпийских атлетов из России занимает 10 место в медальном зачете. У нас 2 награды. Бронзу получил шорт-трекист Семен Елистратов, ставший третьим на дистанции 1500 метров. Серебро завоевала наши фигуристы в командном турнире.

10:33 Глава ОКР Александр Жуков поздравил команду Олимпийских атлетов из России с серебром в командном турнире по фигурному катанию.

– Замечательный результат, хочу поздравить всех ребят. Выступали здорово, заслужили награду. Особые поздравления хотел бы передать тренерам, – сказал Жуков. – Каждая медаль сейчас заслуживает особых поздравлений. Это только начало. У каждого из участников командного турнира хорошие шансы на медали в индивидуальных соревнованиях.

10:25 Министр спорта РФ Павел Колобков высказался по результатам командного турнира фигуристов: »Серебро на Играх-2018 доказывает, что наши спортсмены – в числе лидеров мирового фигурного катания».

10:20 Олимпийской чемпионкой в хафпайпе стала американская сноубордистка Хлоя Ким. Второе место у Лю Цзяю из Китая. Третья – японка Матсумото Харуно. Спортсменов из России в этом виде соревнований не было.

10:15 В двух тренировочных заездах у скелетонистов Никита Трегубов показал второе время. В первом россиянин уступил 0,14 секунды немцу Кристоферу Гротхеру, во втором – 0,32 секунды Доминику Парсонсу (Великобритания).

10:07 Два российских дуэта выступят в заключительной разминке в короткой программе спортивных пар на Олимпийских играх-2018 в Корее.

Наталья Забияко и Александр Энберт по итогам жеребьевки получили 20-й номер, Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут закрывать короткую программу спортивных пар на Играх-2018. Между ними выступит немецкий дуэт Алена Савченко и Бруно Массо.

19-й номер получили двукратные чемпионы мира, и уже теперь олимпийские чемпионы канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Третья пара, представляющая сборную Олимпийских атлетов из России, Кристина Астахова и Алексей Рогонов на олимпийский лед выйдет седьмой.

Пары представят свои короткие программы 14 февраля, на следующий день они разыграют медали.

09:50 Российская фигуристка Екатерина Боброва на пресс-конференции призеров командного турнира на Олимпиаде в Корее выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Москвой.

– Я прошу прощения за свои эмоции. Мы все очень радуемся результатам, катанию, этому празднику жизни – Олимпиаде, но сейчас немного о плохом. В нашей стране произошла авиакатастрофа – взорвался самолет, погиб 71 человек. Я как капитан команды от лица всех спортсменов и тренеров, руководителей делегации хочу выразить наши самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Для нашей страны это действительно большое горе. Рядом с этой трагедией меркнет все вокруг. Выходя на лед мы старались сделать все возможное. Мы скорбим о погибших, – приводит слова Бобровой наш корреспондент Виталий Панов.

»От всей команды выражаю соболезнования близким погибших». Екатерина Боброва – о трагедии под Москвой

09:42 Напомним, сегодня наши фигуристы уже взяли серебро в командном турнире. Впереди по расписанию биатлон, керлинг, мужской фристайл и прыжки на лыжах у женщин.

09:40 После тренировочных заездов на санной трассе Пхенчхана латвийский скелетонист, один из главных претендентов на победу, ответил на вопросы корреспондента «Матч ТВ».

Мартиньш Дукурс: «Допускаю, что русские могли не знать о допинге в их организмах».

09:17 После первой тренировки в Пхенчхане российский скелетонист Никита Трегубов признался: »В Пхенчхане не здороваюсь с американцами и британцами».

09:12 У хоккеистов из России все очень интенсивно.

Сергей Широков: «Первую тренировку на ОИ провели интенсивно».

Харийс Витолиньш: «Я вчера впервые был на женском хоккее. Немного другая игра, но довольно интенсивная».

Возьмем золотую медаль по интенсивности на Играх!

09:10 Все о том, как прошла первая тренировка наших хоккеистов на ОИ.

09:04 Знаете, как выглядят скелетонисты и журналисты из Ганы? Смотрите!

08:45 Сноубордистка Софья Федорова, занявшая 8-е место в слоупстайле, призналась, что осталась довольна своим дебютным выступлением на Олимпийских играх.

– Первую попытку я не уехала, потому что не долетела до приземления – подул сильный ветер. Во второй попытке мне очень-очень повезло, так как ветер стих немного. Я смогла выполнить свою попытку, рассчитать скорость, чем я очень довольна, но было тяжело. Баллами я тоже довольна, но я могла выполнить свою программу лучше.

Софья Федорова: «Тяжело, когда так откладываются и переносятся старты»

08:33 »Каждый из нас оставил в командном турнире частичку души». Комментарий Евгении Медведевой по итогам выступления наших фигуристов.

08:28 Тренер мужской хоккейной сборной Олимпийских атлетов и России Харийс Витолиньш назвал имена игроков национальной команды, которые, по всей вероятности, не сыграют со словаками.

– Вероятно, Егор Яковлев и Илья Каблуков на матч заявлены не будут, – сказал Витолиньш.

Тренерский штаб планирует оставить Яковлева и Каблукова вне заявки на стартовый матч на ОИ-2018

08:13 Состоялась первая тренировка в Пхенчхане наших хоккеистов. Сергей Широков отметил, что занятие прошло интенсивно.

– В штатном режиме готовимся к турниру. Первую тренировку провели интенсивно, – сказал Широков в интервью «Матч ТВ». – Никаких проблем тут не испытываем, в олимпийской деревне все приветливы. Девушки? Они молодцы, старались, сыграли с канадками (0:5), наверное, по своим возможностям. Думаю, главные матчи у них впереди.

Напомним, команда Олега Знарка начнет хоккейный турнир на Олимпиаде в Корее матчем против Словакии 14 февраля.

07:55 Евгения Медведева: «У Олимпиады есть магия, и мы создаем ее сами».

– Для многих это самая первая Олимпиада и бесценный опыт работы в команде, – сказала Медведева журналистам. – У нас было много неолимпийских командных соревнований, но здесь это совершенно другой старт и непередаваемые эмоции. Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она действительно есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга. Я рада находиться в этой команде, – сказала фигуристка Р-Спорт.

07:32 Софья Федорова заняла восьмое место в соревновании сноубордисток в слоупстайле. Первая – американка Джейми Андерсон; вторая – канадка Блоин Лори; третья – Энни Рукаярви из Финляндии.

07:28 Кто принес первое серебро ОАР на Играх в Пхёнчхане.

07:12 Таже в данные минуты проходят соревнования сноубордисток в слоупстайле. Софья Федорова выполнила вторую попытку. Она получилась лучше первой (65,73 балла). Но для попадания в тройку лидеров этого недостаточно. Болеем за Софью!

07:08 Наша пара фигуристов Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняли третье место в произвольном танце командного турнира Олимпиады-2018, заработав 110,43 балла. Первыми стали канадцы Тесса Вирту/Скотт Моир, вторыми – американцы Майя и Алекс Шибутани.

07:06 Кстати, Загитова выиграла произвольную программу в командных соревнованиях фигуристов в Пхенчхане, установив личный рекорд. За свое выступление она получила 158,08 балла – 83,06 за технику и 75,02 за компоненты. На чемпионате Европы в Москве Загитова получила за произвольную программу 157,97 балла.

07:02 Российская фигуристка Алина Загитова, безоговорочно выигравшая произвольную программу в командных соревнованиях, рассказала о впечатлениях от своей первой Олимпиады:

– Ко мне пришло осознание, что я на Олимпийских играх только вчера вечером. Подумала: «Уже завтра?». Утром проснулась с мыслью: «Главное не подвести команду». Прокатом я довольна, показала свою лучший результат в карьере, – передает слова Загитовой наш корреспондент Виталий Панов.

Алина Загитова: «Осознала, что я на Олимпиаде только вчера»

07:00 Всем доброе олимпийское утро! Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию олимпийских событий Пхенчхана. 12 февраля разыгрываются 8 комплектов наград. Главное на эту минуту:

У России еще одна медаль на Олимпиаде.

Наши фигуристы взяли серебро в командных соревнованиях.

Алина Загитова выиграла в произвольной программе.

Михаил Коляда – второй в произвольной программе у мужчин.

Командный турнир выиграли канадцы, команда США – третья.

Итоги командного турнира фигуристов:

1. Канада – 73 очка.

2. Россия – 66.

3. США – 62.

Фото: Takashi Aoyama / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; РИА Новости/Владимир Песня; Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Reuters; Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Владимир Песня; РИА Новости/Григорий Сысоев