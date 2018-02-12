«В Турине у меня к раскатке не все успели, а сейчас готовились месяц. Это наше преимущество». Олимпийский блог Владимира Крикунова

На время Олимпиады на «Матч ТВ» открывается блог Владимира Крикунова. 67-летний специалист возглавлял сборную Россию на Играх-2006 в Турине, когда в последний раз на турнире с участием всех сильнейших россияне победили Канаду. Также именно команда Крикунова является автором самой большой сенсации за пять Олимпиад с приглашенными энхаэловцами: в Солт-Лэйк-Сити-2002 сборная Белоруссии в четвертьфинале выбила суперзвездных шведов.

В первой записи речь пойдет об особенностях подготовки, выборе состава и шансах на золотые медали.

В отсутствие игроков из НХЛ впервые появилась возможность провести полноценный сбор, и, конечно, это должно стать нашим преимуществом. Знарок собрал команду в Новогорске в 20-х числах января, а те же чехи остановили свой чемпионат только 6 февраля. У нас было время подготовиться, заложить хороший фундамент. Олимпиада – турнир недлинный, всего шесть матчей, и полученной базы должно хватить, чтобы провести эти игры без перепадов в плане «физики» и тактики.

Когда участвовали игроки из НХЛ, такой возможности не было. Перед Турином у меня некоторые ребята не успели даже на утреннюю раскатку в день первого матча со Словакией. Добирались кто как мог. Попал на специальный рейс от НХЛ – прилетел раньше. С тихоокеанского побережья прибыли позже. То есть до начала Игр так и не удалось собраться командой. Вся подготовка – это специальные инструкции, которые мы отправляли хоккеистам по интернету: наша система игры, «закат», раскат, как на вбрасываниях вставать. Инструкции получились интересными: со стрелочками, движущимися фигурками – кто куда едет. Не знаю, смотрели или нет, но играли в принципе неплохо, канадцев отправили домой, а вот шведам открыли дорогу к золоту.

Разговоры о составе были, есть и будут. Что в 2006-м, что сейчас. Мы тогда весь состав утвердили за семь минут, а потом три часа решали, кого брать – Харитонова или Брылина. Никак не могли прийти к решению, но в итоге как главный тренер сказал, что раз мне отвечать за результат, то берем Харитонова. Думаю, не ошибся, так как сыграл он неплохо, а Брылин все-таки чистый оборонщик.

Нынче вот много говорят о вызове Каблукова – тоже игрока для блокирующего звена, но, опять же, всякий тренер верит в своих ребят в столь ответственный момент. Игроки такого плана нужны любой команде, и только тренер знает, в каком стиле он планирует играть, и видит, кто ему поможет. Считает Знарок, что нужны два или, грубо говоря, два с половиной атакующих звена, – таков его выбор. Значит, уверен, что они смогут забить, а другим будет отведена роль по сдерживанию лидеров соперника. Но план на игру, все идеи – прерогатива тренерского штаба.

Поэтому чего удивляться, что в составе 15 человек из СКА? В Питере действительно собрали сильнейших хоккеистов, пользуясь своим финансовым ресурсом. Ну, взяли бы 12 человека из СКА, а не 15 – что, есть разница? Думаю, на Олимпиаду Знарок собрал всех лучших из нашей лиги. Кто еще? Ткачев, может быть, хороший проводит сезон, у него есть и габариты, и мастерство, но своих-то тренер знает больше.

Только не надо особо надеяться, что мы такие уж фавориты, и заранее вешать золото. Наши игроки помастеровитее соперников, но это короткий турнир – одна осечка, и полетел домой. Олимпийские Игры – очень ответственное соревнование, с большой историей, с чемпионатом мира не сравнить, а у нас много молодых ребят. Хорошо, что есть опытные Дацюк, Ковальчук с их пятью Олимпиадами. Мозякин прошел в хоккее все. Взять его было правильным решением. Ему обязательно найдут место. На уровне КХЛ он еще в прошлом году был сильнейшим нападающим. Сейчас под конец карьеры у него есть шанс стать олимпийским чемпионом.

Надеюсь, эта троица молодых поддержит, подстегнет, когда будет необходимо. Главное, чтобы не упокоились. Выиграют три матча в группе и подумают: «Да тут играть не с кем». А играть надо до конца. Считаю, на групповой стадии громить всех не нужно, а, может, вообще будет полезно один матч проиграть. Все помнят историю шведов из 2006-го, когда мы их в предварительном раунде без шансов победили 5:0, а они в итоге стали олимпийскими чемпионами.

Тогда им очень помог вратарь Лундквист, считаю, что Кошечкину тоже по силам затащить сборную на самый верх. Да, вроде бы наигрывали Шестеркина и Сорокина, но Вася просто сильнее этих молодых парней. Опытнее и мастеровитее. Если соберется, то будет стеной.

Мы играем без флага, герба и гимна – тоже важный фактор. Когда нас бьют, мы крепчаем. Все против нас – мы собираемся и играем лучше. Не только играем. Вся история нашей страны говорит, что это в наших генах и характере: чем сложнее, тем мы сильнее.

Расписание матчей группового турнира

14 февраля. ОАР – Словакия (15:10 по московскому времени)

16 февраля. ОАР – Словения (10:40)

17 февраля. ОАР – США (15:10)

Фото: globallookpress.com, ФХР