Никита Трегубов: «С Дукурсами здороваюсь, с американцами – нет»

Скелетонист Никита Трегубов после тренировки в понедельник пообщался с корреспондентом «Матч ТВ» и рассказал о сложностях с подготовкой инвентаря, пересылке видео с тренировок и отношениях с соперниками.

– Что нового дали эти попытки, какую информацию?

– Ничего, трасса та же, прикатываемся. Пробуем новые коньки, не знаю пока еще, на каких буду выступать.

– А сколько всего коньков?

– Много.

– Как вы их меняли?

– На соревнованиях в первый день я должен ехать на одних и тех же все попытки. На тренировках могу менять и делаю это на каждом заезде, чтобы сравнить, что быстрее и лучше.

– Так все делают, это общая практика?

– Не знаю, не слежу за всеми, наверное. Наверное, так не делают уже те, кто точно знает, на чем лучше ехать.

– Расскажите про трассу, говорят, она достаточно сложная?

– Есть пара мест, где можно ошибиться, но это и добавляет интереса.

– Все лидеры саночников ошибались в девятом вираже. Для вас он тоже сложный?

– Ну, во-первых, не все, но и все-таки у них это вообще конец, если ошибся. У нас проще: «взял борт» и дальше поехал.

– Для вас имеет значение стартовый номер?

– Без разницы, куда попаду, туда и попаду. Хоть последним.

– Какие есть способы успокоиться перед завтрашними официальными стартами?

– Я и так абсолютно спокоен, мне и не надо особо успокаиваться. Не думаю об этом, просто сижу в телефоне, общаюсь с родными, хожу кушать, гуляю.

– У вас нет здесь тренеров, для саночников это оказалось огромной проблемой, потому что некому было обслуживать инвентарь. Для вас это тоже сложно?

– Тяжело, да. Много факторов, к которым мы еще не привыкли, что должны делать их сами. По трассе у нас стоят бобслейные тренеры и отправляют видео наших заездов уже нашим тренерам. Те смотрят и говорят, что и как. А вот что касается инвентаря, то нам должны, конечно, помочь. Но это уже ближе к соревнованиям. А так, да, нас всего два человека, и это очень сложно. Бобслейные тренеры не понимают, что нам нужно, мы все им говорим, что снимать, куда идти. Ну и, опять-таки, все эти пересылки видео, рассказ после его просмотра, это все равно уже не то. Правки не получается так оперативно вносить, как надо.

– Наталья Воронина, конькобежка, сказала, что хотелось расплакаться, когда осталась одна, без тренеров, против всего мира. Накатывают похожие чувства?

– Нет, мне расплакаться не хочется, чувствую себя нормально (смеется). Но я считаю, что нужно учиться быть самостоятельным, даже когда ты работаешь с тренерами, нужно проводить свой анализ, думать самому. Потому что вот такая ситуация может произойти - и что ты будешь делать?

– Биатлонисты рассказывали, что им помогали тренеры из Белоруссии и Украины, стояли по трассе. У вас есть такая возможность, попросить какую-то дружественную сборную?

– Нет, нам никто не помогает вообще. Я знаком с саночниками, у них другая ситуация. У нас же, в скелетоне, мы можем общаться с другими спортсменами, но тренеры другие нам не помогают. Да и кто нам что будет говорить, если мы конкуренты?

– С Дукурсами здороваетесь?

– Да, я общаюсь, все нормально.

– А есть кто-то, с кем не здороваетесь, нерукопожатные граждане?

– Американцы. Они не здороваются, я тоже не здороваюсь. А-а, еще бриты тоже.

– Почему?

– Да я не знаю, мне вообще пофиг. В юниорах здоровались, а вот здесь на взрослых Кубках мира – нет. Не здороваешься – да иди ты в жопу!

– А канадцы как себя ведут?

– С канадцами все о'кей, здороваемся, нормальные ребята.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Нина Зотина