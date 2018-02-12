Что сказали наши фигуристы, получив серебро Пхенчхана?

Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро командного турнира в Пхенчхане и поделилась с «Матч ТВ» эмоциями и мыслями, которые вызвала эта медаль.
Владимир Морозов
Мотивирует то, что наша команда идет вперед, завоевывает медали. Когда вышли здесь на лед, почувствовали, что все отборы позади, что мы там, где хотели оказаться, и поэтому удовольствия от катания было больше, чем нервов. Рады, что все так получилось.
Дмитрий Соловьев
Когда выходили на лед, был небольшой нерв. Но волнение моментально пропало, когда начали поддерживать трибуны, кричать болельщики. И появилась хорошая спортивная злость. Она и помогла нам всем хорошо выступить и показать себя.
Екатерина Боброва
Это серебро для нас равнозначно золоту, мы столько в него вложили, особенно в этой непростой ситуации. Я горжусь своей командой и счастлива быть ее капитаном. Катались все на максимуме, и получить олимпийское серебро – это супер. Я стояла, все это осознавала, и меня переполняли эмоции. По поводу того, что эта медаль не золотая, – зачем разочаровываться из-за того, чего у нас нет, когда можно радоваться тому, что у нас есть, этому серебру? Мы очень счастливы!
Хочу обратиться к другим спортсменам из нашей страны, выступающим здесь на Играх. Друзья, никогда не сдавайтесь, всегда идите только вперед, к вашей цели, вы всего добьетесь!
Евгения Медведева
Продолжая высказывание Кати: даже несмотря на то, что мы все представляем разные виды спорта, мы все одна большая команда и всегда вас поддержим, в любой ситуации.
Дмитрий Соловьев
Тогда и я продолжу. Вы должны верить в себя и свои силы, и все обязательно получится!
Фото: Andreas Rentz / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru