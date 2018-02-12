Что сказали наши фигуристы, получив серебро Пхенчхана?

Олимпийские игры

Анфиса Резцова: «Пик формы у Бё прошел до начала Олимпиады»

Теннис

Роджер Федерер: «Могу вновь стать первой ракеткой мира»

Футбол

«Челси» разгромил «Вест Бромвич»

Олимпийские игры

За 2017 год МОК понес убытки в $99 млн

Футбол

ЦСКА готовится к матчу с «Црвеной Звездой»

Футбол

Челси - Вест Бромвич - 3:0. Голы

Бокс

Менеджер и тренер Альвареса: «Головкин не способен удивить в реванше»

Футбол

Челси - Вест Бромвич. 3:0. Эден Азар

Легкая атлетика

Ласицкене выиграла 35-й турнир подряд

Футбол

Челси - Вест Бромвич. 2:0. Виктор Мозес

Футбол

Александр Бубнов: «У Манчини Тевес сидел в запасе, а тут проблемы с каким-то Дзюбой»

Хоккей

Браун дисквалифицирован на один матч за удар Сергачева в колено

Футбол

Челси - Вест Бромвич. 1:0. Эден Азар

Бокс

Чисора не считает деньгами 80 тысяч от Хэя

Бокс

Власов готов встретиться с Гловацким

Футбол

Георги Миланов: «ЦСКА не мешает чужая поддержка»

Теннис

Мария Шарапова: «Хорошей работы в первом сете явно было недостаточно для победы в матче»

Летние виды

Мария Ласицкене: «Жаль, что разочаровала публику чемпионата России»

Футбол

Торбинский подписал контракт с «Балтикой»

Футбол

Чемпионат Германии. Обзор 22-го тура

Футбол

Роберто Манчини: «Кокорин – футболист высочайшего уровня. У него задатки чемпиона»

Футбол

Голкипер «Ротора» переходит в «Авангард»

Хоккей

Жиру, Годро и Дубник – звезды недели в НХЛ

Баскетбол

ВЭФ переиграл «Химки» на выезде

Олимпийские игры

Превью к лыжным спринтам от «Матч ТВ»

Летние виды

ИААФ отклонила индивидуальные заявки трех россиян

Летние виды

Ласицкене выиграла золото чемпионата России

Допинг

Участник олимпийского турнира по шорт-треку провалил допинг-тест

Футбол

Чемпионат Италии. Обзор 24-го тура

Теннис

Шарапова уступила в первом круге в Дохе

Олимпийские игры

Мартен Фуркад – об отстранении Антона Шипулина и других россиян от ОИ-2018

Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА надо надавить на слабые места «Црвены Звезды»

Футбол

«Тосно» хочет избавиться от группы игроков

Футбол

Путин провел встречу с главой ФИФА

Футбол

«Тамбов» намерен лицензировать свой манеж и принять там «Крылья»