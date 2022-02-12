Биатлон. Мужской спринт. Очень ждем медалей от наших парней. Онлайн

Поддержим Логинова, Латыпова, Цветкова и Серохвостова!

Поддержим Логинова, Латыпова, Цветкова и Серохвостова!

• В субботу, 12 февраля на Олимпиаде-2022 состоится мужской спринт. Старт – в 12:00 по московскому времени.

• Российскую команду представляют: Максим Цветков (9 стартовый номер), Александр Логинов (10), Эдуард Латыпов (12), Даниил Серохвостов (48).

• После четырех видов биатлонной программы на Олимпиаде у нашей сборной одна медаль – бронза в смешанной эстафете.

• В воскресенье на Олимпиаде пройдут гонки преследования. Женский пасьют стартует в 12:00, мужской – в 13:45.

Главные события:

11:55 На тренерской бирже царит дружественная атмосфера. Максим Максимов немного поработал фотографом для норвежских специалистов.

Фото: © Матч ТВ

11:50 Это вторая личная гонка у мужчин на Олимпиаде-2022. 8 февраля состоялась индивидуальная гонка. Нам совсем немного не хватило до медали. Максим Цветков за четыре огневых рубежа допустил лишь один промах и финишировал четвертым. Как это было – читайте здесь.

11:45 В спринте не стартует Карим Халили, потому что на гонку можно заявить только четырех биатлонистов. Но Карим выступил сегодня в масс-старте. В нем бежали резервисты из разных сборных. Идея такой гонки принадлежит тренеру норвежской сборной по стрельбе Зигфриду Мазе. Победу одержал немец Эрик Лессер, а Халили занял третье место.

11:40 Как передает наш корреспондент в Китае Михаил Гончаров, погодные условия комфортные для стрельбы: ветра практически нет, температура воздуха – минус 6 градусов. Нужно сегодня закрывать все мишени.

Фото: © Матч ТВ

11:35 В первой группе пойдут три наших спортсмена. Номера и время выхода на старт российских биатлонистов:

9. Максим Цветков – 12:04:30

10. Александр Логинов – 12:05:00

12. Эдуард Латыпов – 12:06:00

48. Даниил Серохвостов – 12:24:00

11:33 Этот день в кластере Чжанцзякоу для нас начался великолепно. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в лыжной женской эстафете завоевали золото! Как это было – читайте здесь.

Фото: © Матч ТВ

11:30 Добрый день! Российские биатлонисты продолжают борьбу за медали. Впереди мужской спринт. Он стартует в 12:00 по московскому времени.

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