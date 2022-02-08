Биатлон. Мужская индивидуальная гонка. Настреляют ли российские спортсмены на медали? Онлайн

- Индивидуальная гонка открывает личную программу у мужчин на Олимпиаде-2022. Старт — в 11:30 по московскому времени.
- Сборную России представляют четыре биатлониста: Максим Цветков (1 стартовый номер), Александр Логинов (31), Эдуард Латыпов (47) и Карим Халили (56).
- Накануне состоялась женская индивидуальная гонка. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. У нее 9 место.
- Биатлонная программа продолжится спринтерскими гонками. Женский спринт пройдет 11 февраля, мужской — 12-го.
Главные события:
11:25 Сегодня, кстати, третья биатлонная гонка на Олимпиаде. Сейчас медальный зачет в этом виде спорта выглядит так:
1. Норвегия: 1-0-1 (золото-серебро-бронза)
2. Германия: 1-0-0
3. Франция: 0-2-0
4. Россия: 0-0-1
11:20 Дебют на Олимпиаде будет у Карима Халили и Максима Цветкова. Цветков проходил в состав на Игры-2018, но не получил приглашение от МОК.
11:15 Накануне прошла женская индивидуальная гонка. Россиянки выступили в ней неудачно. Только Кристина Резцова добралась до топ-10, у нее 9 место. 23 позиция у Светланы Мироновой, Евгения Буртасова — 77-я, Ульяна Нигматуллина — 78-я. О том, как это было, читайте здесь.
11:10 В индивидуальной гонке очень важна точная стрельба. За каждый промах к результату спортсмена добавляется одна штрафная минута. Всего биатлонисты пройдут 20 километров и 4 огневых рубежа.
11:05 Стартовые номера и время ухода на дистанцию российских спортсменов:
1. Максим Цветков — 11:30:00
31. Александр Логинов — 11:45:30
47. Эдуард Латыпов — 11:53:30
56. Карим Халили — 11:58:00
11:00 Доброе утро! Через полчаса на биатлонном стадионе в кластере Чжанцзякоу начнется мужская индивидуальная гонка. Открывать гонку будет Максим Цветков, которому достался первый стартовый номер.