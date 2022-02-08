Биатлон. Мужская индивидуальная гонка. Настреляют ли российские спортсмены на медали? Онлайн

Ждем подвигов от нашей четверки.

Ждем подвигов от нашей четверки.

Индивидуальная гонка открывает личную программу у мужчин на Олимпиаде-2022. Старт — в 11:30 по московскому времени.

Сборную России представляют четыре биатлониста: Максим Цветков (1 стартовый номер), Александр Логинов (31), Эдуард Латыпов (47) и Карим Халили (56).

Накануне состоялась женская индивидуальная гонка. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. У нее 9 место.

Биатлонная программа продолжится спринтерскими гонками. Женский спринт пройдет 11 февраля, мужской — 12-го.

Главные события:

11:25 Сегодня, кстати, третья биатлонная гонка на Олимпиаде. Сейчас медальный зачет в этом виде спорта выглядит так:

1. Норвегия: 1-0-1 (золото-серебро-бронза)

2. Германия: 1-0-0

3. Франция: 0-2-0

4. Россия: 0-0-1

11:20 Дебют на Олимпиаде будет у Карима Халили и Максима Цветкова. Цветков проходил в состав на Игры-2018, но не получил приглашение от МОК.

11:15 Накануне прошла женская индивидуальная гонка. Россиянки выступили в ней неудачно. Только Кристина Резцова добралась до топ-10, у нее 9 место. 23 позиция у Светланы Мироновой, Евгения Буртасова — 77-я, Ульяна Нигматуллина — 78-я. О том, как это было, читайте здесь.

11:10 В индивидуальной гонке очень важна точная стрельба. За каждый промах к результату спортсмена добавляется одна штрафная минута. Всего биатлонисты пройдут 20 километров и 4 огневых рубежа.

11:05 Стартовые номера и время ухода на дистанцию российских спортсменов:

1. Максим Цветков — 11:30:00

31. Александр Логинов — 11:45:30

47. Эдуард Латыпов — 11:53:30

56. Карим Халили — 11:58:00

11:00 Доброе утро! Через полчаса на биатлонном стадионе в кластере Чжанцзякоу начнется мужская индивидуальная гонка. Открывать гонку будет Максим Цветков, которому достался первый стартовый номер.

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