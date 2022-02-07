Биатлон. Женская индивидуальная гонка. Россиянки в погоне за личными медалями. Онлайн

Смогут ли наши девушки укротить китайский ветер?

Смогут ли наши девушки укротить китайский ветер?

Женская индивидуальная гонка открывает личную биатлонную программу на Олимпиаде-2022. Старт гонки – в 12:00 по московскому времени.

Сборную России представляют: Ульяна Нигматуллина (29 стартовый номер), Светлана Миронова (38), Кристина Резцова (74), Евгения Буртасова (84).

Это вторая биатлонная гонка на Олимпиаде. 5 февраля Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов завоевали бронзу в смешанной эстафете.

8 февраля индивидуальную гонку побегут мужчины. Начало в 11:30 по московскому времени.

Главные события:

12:23 Эх! Последним выстрелом допускает промах Нигматуллина на первом рубеже. 22-й Ульяна уходит с рубежа.

12:20 Начала свою гонку вторая из наших Светлана Миронова.

12:17 У Ульяны 19-й разгон из 30 стартовавших участниц. 13 секунд она проигрывает шведке Эльвире Оберг, у которой лучшее время на отметке 0,9 км.

12:15 Стартовала Ульяна Нигматуллина. Для нее это вторая индивидуальная гонка на Олимпиаде. В Пхенчхане-2018 она была 24-й.

12:08 Прошла первый огневой рубеж забойщица этой гонки Ройселанн. Один промах у норвежки, хотя ветер позволяет стрелять чисто. Практически одновременно со стрельбой Марте в гонку ушла Экхофф. Чуть не упала Тириль во время разгона.

12:05 Многие лидеры мирового биатлона выбрали сегодня первую стартовую группу. Среди них шведка Ханна Оберг, итальянка Доротея Вирер, норвежка Тириль Экхофф и чешка Маркета Давидова. Всего в индивидуальной гонке принимают участие 89 биатлонисток.

12:00 Старт! Первой уходит в гонку норвежка Марте Улсбю Ройселанн. Ее время будет хорошим ориентиром для всех остальных. Марте является лидером Кубка мира. Через 14,5 минуты на дистанцию выйдет первая из россиянок – Ульяна Нигматуллина.

11:55 Дебют на Олимпиаде будет у Светланы Мироновой и Евгении Буртасовой. Жени не было в изначальной заявке на Игры, но из-за положительного ковид-теста Валерии Васнецовой нам пришлось сделать замену. Для Буртасовой это первая гонка в элите в нынешнем сезоне. В декабре и январе она выступала на Кубке IBU.

Фото: © Матч ТВ

11:50 Кстати, это последняя женская индивидуальная гонка в сезоне. В расписании Кубка мира этой дисциплины не осталось, и уже определена обладательница Малого хрустального глобуса в этом виде. Ей стала чешка Маркета Давидова.

11:45 Коротко о правилах индивидуальной гонки. Девушки пробегут 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами: лежа-стоя-лежа-стоя. За каждый промах ко времени биатлонистки добавляется одна минута.

11:40 Наш корреспондент в Китае Сергей Лисин передает с места событий: «Ветер сегодня тише, чем во время смешанной эстафеты. Температура – минус 10 градусов. Но солнце заходит и последние номера побегут уже при заметно более низкой температуре».

Фото: © Матч ТВ

«Сегодня самый слабый ветер с момента приезда сюда», - это слова тренера женской сборной Белоруссии Олега Рыженкова.

11:35 За сборную России выступят четыре биатлонистки. Вот их стартовые номера и время, когда они уйдут в гонку:

29. Ульяна Нигматуллина – 12:14:30

38. Светлана Миронова – 12:19:00

74. Кристина Резцова – 12:37:00

84. Евгения Буртасова – 12:42:00

Фото: © Матч ТВ

11:30 Добрый день! Через полчаса в горном кластере Чжанцзякоу начнется женская индивидуальная гонка. Это первая личная биатлонная гонка на Олимпиаде. Открывала же программу смешанная эстафета, в которой российская сборная завоевала бронзу.

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