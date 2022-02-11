Биатлон. Женский спринт. Откроют ли российские девушки копилку личных наград? Онлайн

Болеем за Резцову, Нигматуллину, Миронову и Казакевич

Болеем за Резцову, Нигматуллину, Миронову и Казакевич

В пятницу, 11 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женский спринт. Старт — в 12:00 по московскому времени

Состав российских биатлонисток: Кристина Резцова (7 стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (36), Ирина Казакевич (43) и Светлана Миронова (67).

(7 стартовый номер), (36), (43) и (67). После трех видов олимпийской программы у нашей команды одна медаль — бронза в смешанной эстафете.

Мужской спринт состоится в субботу, 12 февраля. Старт — в 12:00 по московскому времени.

Главные события:

12:49 Подводим стрелковые итоги для россиянок:

Кристина Резцова: 1-1

Ульяна Нигматуллина: 2-0

Ирина Казакевич: 0-1

Светлана Миронова: 0-3

12:48 Провалилась Миронова на стойке. Три промаха...

12:43 Как там дела с лидерством Ройселанн? Все хорошо у норвежки. Никто не посягает на ее золотую медаль.

12:41 Миронова без промахов на лежке! Ходом пока Светлана не так быстра. У нее 15 время на выходе с рубежа и 20 секунд отставания от лидера.

12:36 На стойке Казакевич допускает один промах. Да, побеждать сегодня можно только с чистой стрельбой, но вполне достойный дебют у Иры.

12:33 А со стойкой Нигматуллина справляется. Теперь остается ногами выбивать себе место повыше.

В гонку ушла последняя из нашей команды Светлана Миронова.

12:28 Ирина Казакевич точна на лежке! С шестым временем уходит дебютантка с рубежа, проигрывая лидеру 12.9 секунды.

12:25 Не пошла стрельба у Нигматуллиной. Два промаха у Ульяны. Точно мимо медали россиянка.

Финишировала Кристина Резцова. 1 минуту 5 секунд проиграла Кристина Ройселанн на финише.

12:23 Финиширует Ройселанн - возможно, победительница этой гонки.

12:20 Тем временем на дистанцию ушла вторая россиянка Ульяна Нигматуллина. У нее 24-й разгон. Но мы знаем, что Ульяна умеет добавлять по ходу гонки.

12:17 Резцова к промаху на лежке добавляет промах на стойке. Выбывает Кристина из числа претендентов на медали, но надо продолжать бороться, чтобы иметь хорошую позицию в гонке преследования.

Фото: © Матч ТВ

12:16 Отстрелялись только пять участниц, но все выглядит так, что у нас определился победитель. Ройселанн оба рубежа провела чисто. Теперь очень сложно будет ее обогнать, учитывая какую скорость показывает норвежка на Олимпиаде.

12:10 Сразу с промаха начинает Резцова стрельбу на первом рубеже. Но остальные четыре глазка закрыты. На 150 метров увеличивается дистанция для Кристины.

12:06 Мощно начинает Марте Улсбю Ройселанн. У норвежки лучший разгон из десяти стартовавших. Резцова проигрывает 4.2 секунды Ройселанн на отметке 0.9 километров.

12:03 Кристина Резцова на дистанции. Первой из россиянок стартует Кристина. У нее седьмой номер.

12:00 Старт дан! Под первым номером в гонку уходит Тириль Экхофф. У норвежки не все получается в этом сезоне, но именно она является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса.

Фото: © Матч ТВ

11:55 Свою первую гонку на Олимпиаде пробежит Ирина Казакевич. Пожелаем Ире успешного дебюта. Главное – справиться с нервами. Она стартует под 43-м номером.

11:50 Это второй личный старт у женщин на Олимпиаде-2022. 7 февраля девушки бежали индивидуальную гонку. Лучшей из наших стала Кристина Резцова – 9 место. Вспоминаем, как это было, - здесь.

11:45 В спринте девушкам предстоит преодолеть 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. За каждый промах спортсменка должна пробежать штрафной круг (150 метров).

11:40 Спринт – это гонка на два результата. С какими отставаниями биатлонистки завершат эту гонку, с такими же начнут следующую – пасьют. Поэтому если ты проваливаешь спринт, то практически гарантированно лишаешь себя медали и в гонке преследования.

11:35 Стартовые номера и время ухода на дистанцию наших девушек в спринте:

7. Кристина Резцова – 12:03:30

36. Ульяна Нигматуллина – 12:18:00

43. Ирина Казакевич – 12:21:30

67. Светлана Миронова – 12:33:30

11:33 Пока ждем биатлонного старта, порадуемся очередной медали российских лыжников. У Большунова – серебро в разделке на 15 километров классикой. В топ-3 одни суперзвезды лыжных гонок:

1. Иво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (Россия) +23.2

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37.5

Как это было - читайте здесь.

11:30 Добрый день! Биатлонную программу на Олимпиаде продолжает женский спринт. Это четвертая гонка на Играх. Пока у наших биатлонистов в копилке одна медаль — бронза в смешанной эстафете.

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