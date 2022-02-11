Лыжные гонки: Большунов бежит за вторым золотом Пекина. Онлайн

Наши лыжники уже взяли четыре медали на этой Олимпиаде – сегодня есть все шансы пополнить коллекцию.

Наши лыжники уже взяли четыре медали на этой Олимпиаде – сегодня есть все шансы пополнить коллекцию.

В пятницу утром по московскому времени стартует мужская гонка на 15 км классическим стилем. Первый лыжник уйдет на старт в 10:00

От России в гонке участвуют четверо спортсменов: Александр Большунов , Алексей Червоткин , Иван Якимушкин и Илья Семиков

, , и Большунов на этой Олимпиаде уже завоевал одно золото, уверенно заняв первое место в скиатлоне. В сегодняшней гонке он также один из фаворитов

Два главных конкурента Большунова — финн Ийво Нисканен и норвежец Йоханнес Клебо, который тоже успел взять золото в спринте

Главные события

9:50 Всего на гонку заявлено 99 спортсменов, а первым на дистанцию через 10 минут уйдет американец Бен Огден.

9:45 Погода сегодня относительно комфортная – около 5-6 градусов мороза, но при этом довольно ветрено.

Фото: © Матч ТВ

9:40 Первый из наших парней уйдет на лыжню только через полчаса после начала гонки, при этом побегут они один за другим в течение пяти минут. Время старта россиян:

(60) Илья Семиков – 10:30

(66) Иван Якимушкин – 10:33

(68) Алексей Червоткин – 10:34

(70) Александр Большунов – 10:35

А вот когда стартуют фавориты из других стран:

(42) Йоханнес Клебо (Норвегия) – 10:21

(46) Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 10:23

(64) Ийво Нисканен (Финляндия) – 10:32

Здорово, что Большунов и еще двое россиян будут идти по трассе, уже зная время главных конкурентов.

9:35 Главный фаворит сегодняшней гонки — россиянин Александр Большунов, который даже решил пропустить спринт ради того, чтобы подойти к «разделке» в лучшем состоянии.

В последней на данный момент «разделке» этого сезона Кубка мира лучшим был финн Ийво Нисканен, он и сегодня претендует на первое место. У него уже есть одна медаль Пекина-2022 по итогам скиатлона, в котором он взял бронзу.

Нельзя сбрасывать со счетов и Йоханнеса Клебо, который провалил скиатлон, но здорово выглядел в спринте, где ему не было равных.

9:30 Всем доброе утро! Начинаем наш онлайн мужской классики — гонки на 15 км с раздельным стартом. Первый лыжник уйдет на трассу в 10:00 (мск), а последний только через 49 минут

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