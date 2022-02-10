Лыжные гонки: Женщины бегут классику — у нас есть шанс на еще одну медаль. Онлайн

Россияне в лыжах на этой Олимпиаде взяли уже четыре награды, но останавливаться не собираются.

Россияне в лыжах на этой Олимпиаде взяли уже четыре награды, но останавливаться не собираются.

В четверг утром по московскому времени стартует женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Первая лыжница уйдет на старт в 10:00

От России в гонке участвуют Наталья Непряева , Юлия Ступак , Лилия Васильева и Татьяна Сорина

, , и Непряева на этих Играх уже завоевала одну медаль — в скиатлоне она заняла второе место вслед за фаворитом Терезой Йохауг , которая и сегодня считается главным претендентом на победу

, которая и сегодня считается главным претендентом на победу Всего российские лыжники взяли уже четыре медали в Пекине: помимо Непряевой это Александр Большунов (золото в скиатлоне), Денис Спицов (серебро в скиатлоне) и Александр Терентьев (бронза в спринте)

Главные события

10:56 На отметке 8,6 км Непряева показала четвертое время. Увы, уступает она Пармакоски. Есть еще 1,4 км, чтобы выдать все на финише и все-таки побороться за бронзу! Верим в тебя, Наташа!

10:53 Бронза Непряевой тоже под большим вопросом — далеко не факт, что ей удастся обойти еще одну финку Пармакоски, которая сейчас занимает промежуточное третье место по итогам 10 км

10:50 Теперь ждем на финише Наталью Непряеву. Она претендует на бронзу, время Йохауг перебить не удастя. На отметке 6,3 км она уступает 26 секунд, а с учетом того, что норвежка на финише включалась по полной, улучшить ее время будет нереально.

10:48 ААААА!!! Вот это драма! Нисканен уступает Йохауг всего 0,4 секунды по итогам 10 км. Просто невероятно! Мизерное отставание на такой дистанции, как же должно быть обидно финской лыжнице.

10:47 Итак, Йохауг финишировала. Ее время 28 минут 6 секунд. Это золото?

10:46 Нисканен за 1,4 км до финиша опережает Йохауг, но отрыв сократился всего до 1,4 секунды. Норвежка явно добавила во второй половине гонки и бежит к своему золоту!

10:45 Непряева после 5 км уступает лидеру 6 секунд. Вполне рабочее отставание, но важно сохранять темп.

10:43 Йохауг захватывает лидерство на отметке в 8,6 км. Ждем чем ответит Нисканен.

10:42 На отметке 6,8 км отрыв сохраняется: Нисканен быстрее Йохауг на 10 секунд. Ждем результата Непряевой

10:40 Йохауг на отметке 6,3 км проигрывает Нисканен 11 секунд. Сможет ли главный фаворит взвинтить темп? Уже в этом есть сомнения.

10:38 Не хочется сглазить, но Непряева очень хороша в начале гонки! На отметке 3,6 км она продолжает удерживать лидерство. Посмотрим, что будет после половины дистанции.

10:35 Лилия Васильева финишировала в промежуточным первым временем! Ее, конечно, обойдут фавориты, но все равно приятно покрасоваться на первой строчке.

10:35 Непряева очень хороший разгон взяла. У нее лучшее время на первой отметки 1,3 км!

10:31 Йохауг наращивает темп и захватывает лидерство на отметке 3,6 км. Нисканен, впрочем, идет в том же темпе — чуть позже она показало такое же время. Сорина проигрывает лидерам 12 секунд, а Ступак 17. Кажется, им сегодня на медали рассчитывать не приходится.

10:30 Вот и последняя из россиянок Наталья Непряева ушла на дистанцию. Верим в медаль!

Фото: © Матч Тв

10:27 Ого! Сорина тоже прошла 1,8 км лучше Йохауг, которая на этой отметки пока лишь четвертая. Понятно, что норвежка еще разгонится.

10:26 Гонку начала еще одна россиянка Юлия Ступак.

10:25 Мини-сенсация: после 1,8 км Йохауг не первая. На 0,8 лучше проехала финка Пармакоски. Интересно.

10:24 Васильева лидирует после 6,3 км, приятно, хотя это и временно

10:23 Йохауг сразу делает заявку на победу: на отметке 1,3 км он везет ближайшей преследовательнице 7 секунд

10:22 В гонку ушли одна из фавориток Нисканен и наша Татьяна Сорина, в которую мы очень верим.

10:20 Тем временем Васильева прошла половину дистанции (5 км) с лучшим результатом, но сзади в более быстром темпе идет полячка Мариш, которая выигрывала у россиянки на предыдущих отметках.

10:18 Вот и 33-летняя Тереза Йохауг уходит в гонку. Будет сегодня у нее второе золото на этой Олимпиаде?

Фото: © Матч Тв

10:09 На отметке 1,3 км Васильева показала лучшее время, но она опережает только восемь лыжниц. Главные звезды стартуют позже.

10:04 От 27-летней Лилии Васильевой сегодня никто не ждет борьбы за медали, но для нее это очень важная гонка. Ранее она на Олимпиаде не выступала.

Фото: © Матч Тв

10:00 Старт! Первой на дистанцию ушла Валерия Тюленева из Казахстана. Лилия Васильева стартует первой из наших через четыре минуты. Всего на гонку заявлено 98 спортсменок.

Фото: © Матч Тв

9:50 Напомним, что нашим лучшим достижением у женщин на Олимпиадах в гонках на 10 км остается серебро Юлии Чепаловой в Солт-Лейк-Сити (2002)

9:45 На прошлогоднем чемпионате мира Йохауг выиграла гонку на 10 км, правда, свободным стилем, а не классическим. В текущем сезоне Кубка мира было две гонки классическим стилем на той же дистанции, которые остались за шведкой Карлссон и финкой Нисканен.

9:42 Погода сегодня комфортная, не холодно. Во время гонки будет около «-5» градусов.

Фото: © Матч Тв

9:40 Время старта россиянок

(9) Лилия Васильева — 10:04

(42) Татьяна Сорина — 10:21

(52) Юлия Ступак — 10:26

(60) Наталья Непряева — 10:30

Время старта главных фаворитов

(36) Тереза Йохауг — 10:18

(40) Кертту Нисканен — 10:20

(58) Фрида Карлссон — 10:29

9:35 Наши основные надежды связаны с Натальей Непряевой, которая уже взяла олимпийское серебро в скиатлоне и там в классической части смотрелась очень неплохо.

Фото: © Матч Тв

Главным же фаворитом сегодняшней гонки является норвежка Тереза Йохауг, которая никому не оставила шансов в скиатлоне и взяла свое первое индивидуальное золото Олимпиад. Букмекеры принимают ставки на ее победу с очень низким коэффициентом. Если исходить из котировок, то вероятность ее успеха оценивается в 85-90 процентов.

Кроме того сегодня на попадание в призы претендуют шведка Фрида Карлссон и финка Кертту Нисканен. Мы же не будем сбрасывать со счетов Юлию Ступак и Татьяну Сорину, от которых мы ждем приятных сюрпризов.

09:30 Всем доброе утро! Начинаем наш онлайн женской классики — гонки на 10 км с раздельным стартом. Первая лыжница уйдет на трассу в 10:00 (мск), а последняя только через 49 минут

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