«Пусть извиняются прилюдно». Вяльбе объявила бойкот норвежцам. Из-за чего весь скандал?

Лыжное противостояние России и Норвегии вышло на новый уровень.

Лыжное противостояние России и Норвегии вышло на новый уровень.

Что случилось?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что отказывается давать какие-либо комментарии норвежским СМИ:

— Я объявила бойкот норвежским СМИ, — сказала глава ФЛГР журналистам. — Вчера хотели взять интервью, но я сказала, что никогда не буду давать интервью норвежским СМИ.

— Это после статьи NRK о том, что здесь не должно быть русских?

— Да. Это превосходит все мыслимые и немыслимые правила. Я сказала им, почему я или никто из моих спортсменов не вспомнил, что у норвежцев тоже были дисквалифицированные спортсмены. Почему мы об этом не говорим? Они выдумывают на ходу. Не ожидала от NRK! Я сказала, что больше не общаюсь. Саша (Большунов) правильно сказал: «Приезжайте и посмотрите, как я тренируюсь». Пусть извиняются прилюдно из-за того, что кто-то решил быть читаемым в стране, чтобы закрыть неудачу в первой гонке.

С чего все началось?

В мужском скиатлоне на Олимпиаде в Пекине сверхуверенную победу одержал Александр Большунов. Серебро у Дениса Спицова, бронза досталась финну Иво Нисканену. Таким образом, фавориты в каждом виде программы — норвежцы — остались без медалей. Лучшим у скандинавов стал Ханс-Кристер Холунд, занявший четвертое место, но отставший от Большунова на 2,5 минуты. А главная звезда сборной Норвегии Йоханнес Клебо вообще финишировал 40-м с 9-минутным отставанием от россиянина.

На пресс-конференции после гонки Александру Большунову задал вопрос журналист из США: «Является ли ваше выступление на Олимпиаде чистым, учитывая прошлое российской команды?» Ответ новоиспеченного олимпийского чемпиона был жестким:

— Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении последних лет я доказывают свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение АДАМС, в котором указывают свое местоположение. Задавать такие вопросы в нашу сторону — неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите. Это реально тяжелые тренировки. После того как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас отпадут такие вопросы.

Что за статья NRK, из-за которой Вяльбе объявила бойкот?

Позже в этот же день журналист NRK — одного из главных изданий в Норвегии — Ян Петтер Салтведт написал, что Большунова, как и всей российской сборной, вообще не должно быть на этой Олимпиаде. По мнению норвежца, Александр должен был ждать своего золота до 2026 года:

«Александр Большунов взял золото на Олимпиаде. Но проблема в том, что его, как и всех русских, вообще на ней не должно быть. На финише Большунов размахивал большим флагом, но этот флаг не был российским. Это флаг Олимпийского комитета России с олимпийскими кольцами, хотя там и заметны цвета российского триколора. И это сбивает с толку. Россия до сих пор не может быть собой на Олимпиаде, во всяком случае — почти. Именно поэтому организаторы, россияне и МОК максимально плотно работают в рамках дозволенного. Этот маленький театр — это легкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются.

Вердикт CAS против России — пятно спортивной истории, поскольку МОК делает все возможное, чтобы всех успокоить. Этот приговор кажется серьезным — у России нет флага и гимна, — однако на самом деле он не имеет реальной силы. МОК хотел видеть крупную державу на Олимпиаде. Но русских нельзя было туда допускать.

Единственным сигналом, который следовало подать после такого серьезного и систематического мошенничества с допингом, даже под эгидой государства, был полный бан на четыре года. Но теперь все пришло к тому, что Большунов празднует первое личное золото в Пекине-2022, хотя он, как и вся его сборная, могли подождать этой медали до Олимпиады-2026. И вот тогда бы его поздравляли все. Но дискомфорт по-прежнему не исчезает. На пресс-конференции после гонки Большунова также спросили о допинге, от чего он возмутился, сказал, что его «тошнит». Однако это будет продолжаться», — написал Салтведт.

Это далеко не первое негативное высказывание журналиста NRK в адрес российской команды. Вот что говорил Салтведт в прошлом году по поводу дизайна формы нашей сборной:

«Это как средний палец в лицо остальному миру. Никто не замечает отличий с тем, что было раньше, кроме самой России. Это показывает, что санкции в отношении России — пародия. России позволили иметь одежду в цветах флага. Этой коллекцией она насмехается над остальным миром с одобрения улыбающегося МОК».

Что говорят у нас?

Дмитрий Губерниев: «Хайпожоры есть всегда. Нас не может не быть на Олимпиаде. Норвежцам нужно со своими проблемами разобраться. У них то ли лыжи не едут, то ли последствия ковида. Они выступают явно ниже своих возможностей, особенно в лыжах. Именно поэтому с их стороны возникают разговоры, чтобы русских не было. Им нужно сначала в своем доме разобраться, всегда баба Яга найдется. Мы есть на этой Олимпиаде, нас не может не быть. Мы не раз еще нахлобучим норвежцев и в лыжах, и в биатлоне. Это признак слабости, когда люди начинают так говорить о соперниках», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Денис Спицов (в интервью NRK): «Я воспринимаю это как провокационный вопрос. Мне сложно что-либо сказать по этому поводу. (Российские) спортсмены, которые сейчас выступают на Олимпиаде, абсолютно чистые. Мы сдаем больше тестов, чем кто-либо в мире. Очень глупо подозревать нас в чем-то».

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