Большунов против Клебо: сражение за золото Пекина в скиатлоне. Онлайн

Накануне наша команда взяла первую медаль Зимних игр в Пекине в лыжных гонках. Сегодня ждем продолжения.

Накануне наша команда взяла первую медаль Зимних игр в Пекине в лыжных гонках. Сегодня ждем продолжения.

В воскресенье в 10:00 по московскому времени стартовал мужской скиатлон — гонка классическим и вольным стилями (2×15 км)

За российскую команду выступают Александр Большунов , Алексей Червоткин , Артем Мальцев и Денис Спицов

, , и В субботу в женском скиатлоне россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль. Сегодня в числе главных фаворитов гонки также есть наш лыжник: основные надежды мы связываем с Большуновым, кроме того на высокие места претендует и Спицов

Главные события

10:10 3,8 км. 1. Голберг, 2. Мальцев +0,4, 9. Спицов +3,2, 13. Большунов +4,1, 15. Клебо +4,3, 36. Червоткин +7,9. К счастью, падение Большунова не выбило его из группы лидеров

10:09 Падение Большунова на спуске! Много позиций потерял Саша, но хотя бы не поломал лыжи и палки.

10:08 2,5 км. 1. Мальцев…5. Большунов +1,0, 6. Клебо +1,4.

10:07 Пока очень плотно впереди, больших просветов нет. Все наши парни в лидирующей группе.

10:05 1,3 км. Первая отсечка: 1. Хальварссон…9. Большунов +3,5….13. Клебо +4,5.

10:03 На первых метрах пелатон возглавляет швед Калле Хальварссон.

10:00 Старт гонки! Уходят 70 спортсменов на дистанцию. Верим, что финиш окажется удачным для наших парней. Сначала 15 км классикой, потом столько же свободным стилем.

9:55 Погода сегодня чуть теплее, чем вчера — около «-7» градусов, но при этом ветер довольно сильный.

9:50 Большунов четыре года назад не выступал в скиатлоне, а вот Денис Спицов тогда финишировал четвертым. Он и сегодня выйдет на старт и тоже будет биться за медаль. Также сегодня побегут Алексей Червоткин и Артем Мальцев (на фото слева), который заменил Сергея Устюгова — его решили поберечь из-за проблем со спиной сохранить на спринт.

Фото: © Матч Тв

9:45 Помимо Клебо и Большунова не стоит забывать и о других претендентах на медали. Речь в первую очередь о парнях из Норвегии. Чемпиона Пхенчхана в скиатлоне Симена Крюгера на старт не пустил коронавирус, но зато в строю Ханс Кристер Холунд, который четыре года назад в той же дисциплине взял бронзу. Опасны и другие норвежцы — Рёте и Голберг.

Большунов на финальной разминке перед стартом, который будет дан уже через 15 минут

Фото: © Матч Тв

9:42 В активе 25-летнего Клебо уже море титулов: он трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, но скиатлон на крупных турнирах ему пока ни разу не покорялся.

9:40 Стоит напомнить про непростые условия на олимпийской трассе, которая расположена на высоте 1800 метров. Субботняя женская гонка подтвердила, что снег очень жесткий и медленный. Время победительницы Йохауг по сравнению с ее собственным результатом на ЧМ-2021 на той же дистанции было медленней на 7 с лишним минут. В этой связи шансы Большунова повышаются: он умеет работать в подобных условиях. Главное — суметь пораньше оторваться от Клебо и не доводить дело до финишной прямой.

9:38 Еще один довод в пользу Большунова — эффектная победа в скиатлоне на прошлогоднем чемпионате мира. Тогда Александр на финише эпично разобрался со всеми норвежцами, включая Клебо, который стал четвертым, финишировав лишь через 21 секунду после победителя.

9:36 А вот так перед стартом Большунов (в красной форме) проверял свой коридор для смены лыж

Фото: © Матч Тв

9:35 Букмекеры отдают победу Клебо, но и у Большунова шансы на золото тоже есть. Во-первых Александр уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая того же Клебо по очкам в три раза. Правда, нужно учитывать, что норвежец пропустил несколько этапов, целенаправленно готовясь к Олимпиаде.

9:30 Доброе утро, друзья! Хотя в Пекине сейчас уже в разгаре день — время в столице Олимпиады на пять часов отличается от московского. Одно из главных событий воскресенья — мужская гонка в скиталоне, где ожидается мощная заруба двух звезд: россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

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