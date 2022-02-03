Лыжная сборная Норвегии сыпется из-за положительных тестов на коронавирус. Насколько серьезны их потери?

В первой гонке скандинавы даже не смогли закрыть квоту из четырех человек.

В первой гонке скандинавы даже не смогли закрыть квоту из четырех человек.

Положительный тест тренера Монсена нарушил всю логистику сборной Норвегии

24 января — день, когда у сборной Норвегии по лыжным гонкам все начало сыпаться. На подготовительном сборе в Италии тренер спринтерской группы Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус. Сначала в список контактирующих с зараженным записали только тренера мужской сборной Эрика Мюра Носсума. Но позже туда включили практически всю команду: и мужскую, и женскую.

Норвежцам пришлось менять план полета. Изначально они должны были отправиться из Италии в Осло 27 января, а 28-го вылететь в столицу Олимпиады. Но из-за положительного теста в команде им пришлось вылетать из Милана 30 января, а 31-го отправится в Пекин.

Исключительный маршрут был у главной звезды сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. Он улетел в Осло 28 января на частном самолете, который был оплачен и организован его личным спонсором. Но в Китай Клебо вылетел вместе с командой 31 января.

В Пекин отправилась не вся мощь сборной Норвегии. 27 февраля стало известно о положительном тесте Симена Хегстада Крюгера. Он один из лидеров команды. Четыре года назад в Пхенчхане Симен выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро на 15-километровой дистанции. Норвежский специалист Ханс Кристиан Штадхайм, который сейчас тренирует сборную Великобритании, считает, что Крюгер был способен выиграть в Пекине медали во всех личных гонках.

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам прибыла в Пекин 1 февраля. Первый старт у мужчин — скиатлон, который состоится 6 февраля. Таким образом, у Клебо и партнеров по команде есть пять дней, чтобы опробовать олимпийскую трассу в Китае. Но у женской сборной все сложнее.

Женская сборная Норвегии не может закрыть квоту на первую гонку

26 января стало известно о двух положительных тестах на COVID-19 у Хейди Венг и Анне Кьерсти Калво.

29-летняя Калво — потеря для Норвегии не самая серьезная. Она никогда не добиралась до подиума Кубка мира. Ее наивысшая позиция в личных гонках — 7-е место в спринте в декабре 2019-го, в нынешнем сезоне она два раза была десятой на 10-километровой дистанции в Оберстдорфе и Лейзерхайде. Анне быстро нашли замену. Вместо нее на Игры полетела Рагнхиль Хага.

Положительный тест Хейди Венг нанес более серьезный удар по медальным амбициям сборной Норвегии. Она незаменимый член сборной в эстафетах. Вместе с командой Хейди выиграла пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионатах мира (одна победа в командном спринте, остальные награды в классических эстафетах). В ее коллекции есть олимпийская бронза Игр в Сочи, которую она завоевала в скиатлоне — дисциплине, открывающей программу у лыжников в Пекине. В нынешнем сезоне она несколько раз поднималась на подиум Кубка мира и один раз выиграла гонку. Именно она первой взобралась на гору Альпе Чермис во время «Тур де Ски», на котором Хейди заняла итоговое 3-е место.

Интересно, что замену Хейди искать не стали. В Норвегии надеются, что она сможет присоединиться к команде позже. Ее карантин закончился 3 февраля. Но сама лыжница сейчас опасается лететь в Пекин. Тренер сборной Норвегии Уле-Мортен Иверсен говорит, что Венг переживает, что тест в Китае окажется положительным и ее снова посадят на карантин.

Из-за положительных тестов Венг и Калво женская сборная Норвегии прилетела на Игры только 3 февраля. Скиатлон у девушек стартует уже 5-го числа. Таким образом, времени на подготовку, акклиматизацию и адаптацию у них вообще нет. Об этом очень переживает лидер сборной Тереза Йохауг. К тому же, норвежцы не смогли закрыть квоту на первую гонку. Вместо четырех участник в скиатлоне заявлены три — Йохауг, Рагнхиль Хага и Херене Марие Фоссесхолм.

У других тоже есть проблемы, но не такие критичные

Проблемы фаворитов играют на руку конкурентам. Но неприятности у других команд тоже имеются. В российской сборной сейчас не достает Александра Терентьева. Наш талантливый спринтер, который победил в начале сезона на этапе в Руке, остался в Италии вместе с тренером Юрием Бородавко. С тестами у Терентьева, к счастью, все в порядке, но есть небольшая травма. В Федерации лыжных гонок России посчитали, что нет смысла везти спортсмена в Пекин раньше времени. Он должен прилететь в столицу Олимпиады 5 февраля из Милана.

По прибытию в Пекин положительный тест на коронавирус сдал шведский лыжник Лео Юханссон. Примечательно, что он заразился COVID-19 за две недели до вылета в Китай, успел восстановиться, сдать шесть отрицательных тестов, но седьмой, который у него взяли в аэропорту Пекина, снова оказался положительным.

В претендентах на олимпийские медали Лео не ходил. Но он попутно создал проблемы своим партнерам по команде. Маркусу Грате и Кале Халварссону присвоили статус близкого контакта с больным. Из-за этого им обоим ограничили возможности для тренировок. Организаторы выделили для них небольшой участок трассы.

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