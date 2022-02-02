Американцы могут, россияне «не хотят». Российские фигуристы на первой тренировке упражнялись в прыжках, но не в красноречии

Вопросы есть. Ответы будут, видимо, уже после выступлений.

Вопросы есть. Ответы будут, видимо, уже после выступлений.

В Китае все хорошо. Нет, правда. С коллегами обсуждали это в пресс-центре главной фигурнокатательной арены пекинской Олимпиады, заваривая отличную лапшу быстрого приготовления с томатным вкусом. Открываешь крышку, кидаешь туда красноватый прямоугольный брикетик, идущий в комплекте, и заливаешь кипятком. Запах, как у подогретого томатного сока, вкус — тоже.

Мы находимся в так называемой лаундж-зоне, где вроде как можно легально снять маску и тебя за это даже не депортируют. Ну, или депортируют, но не сразу — по крайней мере, дадут дожевать ту самую лапшу. От масок типа KN95 ужасно болят уши, так что в лаундж-зоне мы бываем достаточно часто под огромным количеством предлогов, но с единственной реальной целью — получить официально одобренную возможность подышать воздухом не через миллиметровый слой хлопка и чего-то в таком духе.

На столе диаметром сантиметров 60-70 стоит плотная прозрачная пластиковая перегородка, формирующая три изолированных друг от друга секции. В каждой из них к стенке прилеплен крючок, на который ты можешь повесить свою маску. В руке — коробка с красным варевом, которым тебе предстоит питаться целый месяц, в голове — цитата царя Соломона о том, что и это все обязательно когда-то пройдёт.

Так вот, Китай. Здесь и правда хорошо. Ну, точно лучше, чем могло бы быть. После Олимпиады в Токио, с которой прошло меньше полугода, готовишься к самым нелепым косякам организаторов и к каким-то совершенно неадекватным мерам, но в Пекине этого не происходит. Ну да, «шаттлы» до объектов иногда опаздывают. Ну да, на автобусе с одним и тем же номером (для читающих это коллег — № 34) можно уехать как на арену по фигурке, так и в олимпийскую деревню. Ну да, на входе в пресс-центр в этой самой деревне вас досмотрят вплоть до носков и попытаются (сейчас внимание, сконцентрируйтесь) взять тест на коронавирус у вашего кофе, привезенного с собой. Предвосхищая риторические вопросы — да, все так. Кофейная безопасность — очевидно, один из ключевых приоритетов местной системы здравоохранения.

В общем, всякое бывает. Но ничего, это нормально — думаешь ты, а потом к тебе приезжает шаттл от основной арены до тренировочной. Дело в том, что между ними — я специально засекал с секундомером, когда пытался пройти маршрутом нелегально, — ровно две минуты и четыре секунды пешком сквозь улицу. Но преодолеть их на своих двоих мы не можем — дескать, это нарушает целостность «пузыря». Поэтому надо ждать «шаттл», который доставит нас из точки А в точку Б в целости, сохранности, а главное — в безопасности.

Кавычки в слове «шаттл» — не моя фишка, кстати. Их пальцами показала одна из американских сотрудниц бродкастерского офиса, к которой я и коллеги обратились за помощью.

— Вас заберет «шаттл», хотя на самом деле это гольфкар на три ряда мест, в который забьются все ожидающие транспорт журналисты, — сказала она, добавив, что по расписанию они должны ходить примерно раз в час. — Но вчера шаттл за целый день не пришел ни разу.

К счастью, нам повезло чуть больше — свой гольфкар (простите, «шаттл») мы получили вовремя. И да, в него набились порядка 15 журналистов, хотя реальная вместимость этого автомобильчика, чем-то напоминающего маленькие детские поезда с паровозиком в парках развлечений, даже в доковидные времена человек 8-9, не больше.

Итак, фиксируем — идти по пустой улице до объекта небезопасно, это создает ковид-угрозу.

А вот это — безопасность, «баббл», социальная дистанция и вообще ковид на территории наших паровозиков (простите, «шаттлов») не функционирует.

Фото: © Влад Жуков / Матч ТВ

Нет, это не попытка принизить усилия китайцев. Я же всерьез говорю, что в Китае хорошо. Японцы действительно справлялись с Олимпиадой гораздо хуже, а тут и англоговорящие волонтеры, и работающие (кроме разве что заказа такси) сервисы, и даже томатная лапша. Просто вот эти ковид-паровозики — это на самом деле такой удар по восприятию серьезности происходящего, что смешно становится.

Нет, они правда стараются и вообще большие молодцы. Но да, порой это выглядит забавно.

Я это все к чему. Защита сборной России по фигурному катанию от коронавируса и нежелательной, негативной информации — она как этот ковид-паровозик. Нелогичная и немного забавная. К примеру, у нас тут есть одна проблемка: потерялся один из главных людей команды Этери Тутберидзе — хореограф Даниил Глейхенгауз. И непонятно, где генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, коль федерация официально заявляет, что «вся команда вылетела из Красноярска в Пекин» и что «все хорошо».

Да и после первых официальных тренировок российских фигуристов пропажа стала очевидной — Глейхенгауза не оказалось ни на женской сессии, где занимались Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, ни на парной, на которой катались Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Были Сергей Дудаков, Максим Траньков, сама Тутберидзе. Глейхенгауза — нет. Нет, может, он просто хотел отоспаться в номере перед ответственными соревнованиями или что-то в таком роде. Но, может, проще было бы официально объявить, что он прибудет попозже, и не плодить домыслы?

Кому уйдет этот вопрос — неизвестно. Зато точно известно, что ответ на него никто не даст. С вопросами сегодня вообще было довольно туго — их просто некому было задавать. Наши фигуристы берегут силы и от разговоров с пишущими журналистами отказываются, даря в ответ фразу «после соревнований».

Некоторые добавляют чуть более радикальное «мы не хотим». Строго говоря, «захотели» сегодня из всей сборной только три человека — Евгений Семененко и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, ответившие на короткий вопрос о том, когда их тренер Тамара Николаевна Москвина прибудет в Пекин.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Пока наши выборочно хранят молчание, хотят и говорят в других сборных. В то время как наша команда секретничает с «командником» (его официальную тренировку пропустили все, кроме Виктории Синициной / Никиты Кацалапова), сборная США выпускает Нейтана Чена, Мэрайю Бэлл, Карен Чен — в общем, всех лидеров. И все с удовольствием выходят к прессе, в том числе и к российской. Некоторые, как к примеру Нейтан и Мэрайя, даже по несколько раз. Может, они готовятся к какой-то другой Олимпиаде? Или, может, претензии Чена на золото меньше, чем у кого-то из наших девушек-одиночниц?

Сегодняшний день ответы на эти вопросы не дал. Как не дала ничего кардинально нового (кроме приятной новости о том, что Щербакова восстановила четверной лутц и готова идти на два квада в произвольной) и первая тренировочная сессия. Ну, а выводы мы получим, видимо, тогда же, когда и комментарии наших фигуристов — «после соревнований».

Не слишком своевременно и логично, но уж как есть.

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