Лыжные гонки: У России есть реальный шанс на золото в женской эстафете, но Норвегия и Финляндия очень сильны. Онлайн

Золото выиграть будет непросто, но в тройке быть должны.

Золото выиграть будет непросто, но в тройке быть должны.

Утром в субботу в 10:30 по московскому времени на Олимпиаде в Пекине стартует женская лыжная эстафета 4×5 км. Российская команда входит в число главных претендентов на медали

За Россию сегодня побегут Юлия Ступак , Наталья Непряева , Татьяна Сорина , Вероника Степанова . У Непряевой уже есть серебро этих Игр (второе место в скиатлоне), два дня назад ей не хватило 0,1 секунды, чтобы взять бронзу в разделке

сегодня побегут , , , . У Непряевой уже есть серебро этих Игр (второе место в скиатлоне), два дня назад ей не хватило 0,1 секунды, чтобы взять бронзу в разделке Главные соперницы россиянок — Норвегия и Финляндия . У норвежки Терезы Йохауг есть реальный шанс выиграть в Пекине третье золото: ранее она была лучшей в двух индивидуальных гонках

Главные события

10:15 Один из главных вопросов перед стартом – психологическое состояния лидера нашей сборной Натальи Непряевой. Два дня назад ей по итогам 10-километровой гонки не хватило всего 0,1 секунды до бронзовой медали. Надломит ли ее эта ситуация или наоборот разозлит? От этого сегодня будет многое зависеть.

10:10 Четыре года назад в Пхенчхане наши девушки заняли третье место в эстафете. Из той четверки сегодня побежит только Непряева, которая приехала на Олимпиаду в отличной форме. Все мы понимаем, что у Норвегии есть крутейшая Йохауг, а у Финляндии стремительные Нисканен и Пярмякоски, но в целом силы четверок главных фаворитов кажутся примерно равными.

10:05 В этом сезоне Кубка мира была только одна эстафета – в начале декабря в Лиллехаммере. Тогда россиянки в точно таком же составе были первыми, всего на секунду опередив шведок и норвежок. В психологическом плане важный момент – наши девчонки знают, как побеждать самых сильных соперниц.

10:00 Всем доброе утро! Начинаем наш онлайн эстафетной гонки у женщин. У нас хорошие шансы на медаль и даже на победу, но конкурентки тоже сильны. Помимо Норвегии и Финляндии сильные команды есть у Швеции и США — интрига перед стартом просто сумасшедшая.

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