Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине: дата, время, что будет происходить на открытии Олимпийских игр

Приоткрываем секреты.

Приоткрываем секреты.

Церемония открытия — главное событие на каждых Олимпийских играх, не имеющее прямого отношения к спорту. Через красочное шоу, красивую музыку и сложную хореографию хозяева соревнований знакомят весь мир с культурой и историей своей страны.

Руководить церемонией на ОИ-2022 будет трижды номинированный на «Оскар» китайский кинорежиссер Чжан Имоу. Он уже проводил аналогичную церемонию открытия летних Олимпийских игр в Китае в 2008 году, и тогда шоу произвело фурор.

Нынешняя Олимпиада официально будет открыта 4 февраля, в пятницу, на национальном стадионе в Пекине (также известным под названием «Птичье гнездо»). Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени и продлится около полутора часов.

Отметим, что из-за плотного графика соревнований часть спортсменов начнет выступления еще до церемонии — например, предварительные заезды в санях и первые матчи по керлингу состоятся аж 2 февраля, в среду.

Основные темы церемонии: мир во всем мире, олимпийские принципы и «вместе в общее будущее» — лозунг пекинских Игр. Правда по сравнению с церемонией 2008 года, нынешняя будет менее масштабной из-за холода, коронавируса, да и просто потому, что зимние игры по сравнению с летними считаются более камерными.

В мероприятии примут участие три тысячи актеров (в 2008 году их было 15 тысяч). Меньший размах Чжан Имоу пообещал компенсировать оригинальным использованием спецэффектов. А олимпийский факел будет зажжен «самым беспрецедентным образом за всю историю Олимпийских игр».

У сборной России на церемонии открытия будет два знаменосца — мужчина и женщина, так как организаторы исходят из принципа гендерного баланса. Кто именно это будет, пока неизвестно.

— С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии, — сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Варианты в прессе обсуждаются самые разные — от скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной до Вика Уайлда или Никиты Гусева, предложенных Татьяной Тарасовой.

К сожалению, пандемия коронавируса будет влиять на все аспекты зимних Олимпийских игр — не только на состав знаменосцев, но и на состав участников соревнований и на атмосферу вообще.

Церемонию посетит свыше 20 лидеров различных государств, которых встретит председатель КНР Си Цзиньпинь. Помимо президента России Владимира Путина на мероприятие прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидеры Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако, принцесса Таиланда и другие.

Лидеров большинства западных стран на церемонии не будет или из-за объявленного Китаю дипломатического бойкота или из-за нежелания рисковать здоровьем на фоне пандемии коронавируса.

Завершатся Олимпийские игры церемонией закрытия 20 февраля, в воскресенье, она также начнется в 15:00 по московскому времени. Олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милана и Кортина-д’Ампеццо, организаторам зимних Олимпийских игр 2026 года.

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