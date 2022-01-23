Талисман Зимней Олимпиады-2022 в Пекине: какой символ у Олимпийских игр-2022, что он означает

Красивые китайские легенды.

Красивые китайские легенды.

Конкурс на создание талисмана для зимних Игр был объявлен 8 августа 2018 года. Судьям пришлось выбирать из почти шести тысяч присланных работ. Что любопытно, свои варианты прислали авторы из 35 стран по всему миру.

За год был составлен шорт-лист из 10 дизайнерских эскизов, после чего 17 сентября 2019 года были объявлены два победителя — Бин Дунь Дунь для Олимпиады и Сюэ Жун Жун для Паралимпиады.

— Талисманы сочетают в себе элементы традиционной китайской и современной международной культуры, передают дух принимающих Игры городов, — отметил мэр Пекина и исполнительный директор оргкомитета зимних Игр 2022 года Чэнь Цзинин.

Бин Дунь Дунь

Бин Дунь Дунь — это большая панда в ледяном костюме, напоминающем космический скафандр. Панда — национальный символ Китая, который использовался и на летних Играх 2008 года. Костюм-скафандр напоминает миру о направленности современного Китая в будущее и его связи с новыми технологиями.

Бин Дунь Дунь буквально можно перевести как «ледяное дитя»: «бин» помимо льда еще означает чистоту и силу, а «дунь дунь» (так ласково называют детей) — «здоровый», «крепкий» и «жизнерадостный».

На левой лапе панды изображено сердце — символ гостеприимства Китая. Вокруг мордочки изображены яркие разноцветные линии, в них зашифрованы ледовые и снежные арены, построенные или реконструированные к зимним Играм.

По легенде панда Бин Дунь Дунь гуляла по бамбуковым зарослям, где соприкоснулась с таинственной сущностью, прилетевшей из космоса, после чего обрела суперспособности. Теперь благодаря ледовому костюму панда может кататься на коньках, лыжах и сноуборде вместе с олимпийскими спортсменами.

Автором талисмана стал главный дизайнер академии искусств Гуанчжоу Цао Сюэ.

Сюэ Жун Жун

Сюэ Жун Жун — это антропоморфный китайский фонарик детского возраста. В дизайне его костюма можно найти традиционный для Китая орнамент. Сам китайский фонарик — летающая светящаяся конструкция из бумаги — с древних времен ассоциируется с урожаем, праздником и процветанием. Это один из самых узнаваемых предметов китайской культуры, чья история насчитывает более двух тысяч лет.

Как и в случае с Бин Дунь Дунем, у имени Сюэ Жун Жун несколько значений. «Сюэ» произносится так же, как китайский иероглиф, обозначающий снег. Первый «Жун» в имени на мандаринском наречии означает «относиться терпимо, вовлекать». А второй «Жун» — «отогревать». В результате такой сложной комбинации получается, что такой персонаж пропагандирует более активное включение людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

Сияние, которое исходит от сердца Сюэ Жун Жуна, символизирует дружелюбие, теплоту и храбрость паралимпийцев.

Как было раньше?

У летних Олимпийских Игр 2008 года, которые также проводились в Пекине, было сразу пять талисманов: Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни. Тот же принцип, что и сейчас: имена состоят из повторяющихся слогов, так китайцы делают, когда хотят ласково назвать ребенка.

Пять имен вместе образовывали фразу «Big Jing Huan Ying Nin», что переводится как «Добро пожаловать в Пекин». Каждый из талисманов представлял цвет одного из пяти олимпийских колец, элемент природы и какое-то пожелание.