Место проведения Зимней Олимпиады-2022: где пройдут Олимпийские игры 2022 года

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 февраля по 20 февраля в столице Китая — Пекине.
Соревнования подобного масштаба здесь пройдут уже во второй раз — в 2008 году китайская сторона принимала летние Олимпийские игры. В этом плане Пекин уникальный город, поскольку ни одна столица мира до сих пор не проводила и зимние, и летние Игры, к тому же — самая населенная в мире с численностью жителей в 21 миллион.
Особый колорит этим Играм придает и то обстоятельство, что с 1 по 12 февраля в стране будут отмечать китайский Новый год.
Олимпийские игры–2022 пройдут в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. В каждом из них будет расположена отдельная Олимпийская деревня.
Пекин
На зимних Играх в столице будет задействовано несколько спортивных объектов, построенных к предыдущей Олимпиаде. В частности, Олимпийский парк, столичный дворец спорта и ледовый дворец «Кадиллак-арена». Последний может быть известен любителям хоккея — здесь до пандемии выступала команда КХЛ «Куньлунь Ред Стар».
Специально для зимней Олимпиады был построен Национальный конькобежный стадион на 12 тысяч зрителей и трамплин «Биг-эйр Шоген», который примет соревнования по сноуборду и фристайлу.
В Пекине будут проведены практически все соревнования, которые можно вместить в крытые помещения — хоккей, фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт и шорт-трек.
Церемония открытия зимней Олимпиады–2022 начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени, ее примет Пекинский национальный стадион, также известный под названием «Птичье гнездо». Четырнадцать лет назад здесь проходила церемония открытия летних Игр. Арена вмещает 91 тысячу зрителей. Тут же пройдет и церемония закрытия 20 февраля.
Яньцин
Яньцин — пригородный район, расположенный на севере столицы. От центра Пекина его отделяют 90 километров. Сюда приезжают туристы, чтобы посмотреть на Бадалин — наиболее посещаемый отрезок Великой китайской стены.
В Яньцине построены Национальный горнолыжный центр на 15 тысяч зрителей и санно-бобслейный центр Сяохайто на 5 тысяч зрителей. Здесь пройдут соревнования по бобслею, скелетону, санному и горнолыжному спорту.
Натуральный снег в Яньцине большая редкость, поэтому будет использован искусственный.
Чжанцзякоу
Чжанцзякоу — городской округ в провинции Хэбэй, он находится на расстоянии в 220 километров от Пекина. Такая вынужденная удаленность связана с тем, что в районе китайской столицы нет высоких гор, необходимых для проведения части олимпийских соревнований.
В Чжанцзякоу будут задействованы Национальный лыжный центр, Национальный центр прыжков с трамплина, Национальный центр биатлона и Снежный парк Геньтин. В них будут проводиться соревнования по лыжным гонкам и двоеборью, прыжкам с трамплина, биатлону, фристайлу и сноуборду.
В течение последних 10 лет этот регион активно развивался как туристический центр. Правительство Китая вложило в проект несколько сотен миллионов долларов, и это принесло свои плоды. В первый сезон после того, как стало известно, что Китай проведет Игры–2022, количество туристов увеличилось на 30% и составило 2,2 миллиона человек.
Строительство олимпийских объектов стартовало в 2016 году и закончилось поздней осенью 2020-го.
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