От самой первой до самой долгожданной. Главные победы России на зимних Олимпиадах

Моменты, о которых хочется вспоминать снова и снова.

Моменты, о которых хочется вспоминать снова и снова.

Дебютировав именно как сборная России в 1994-м, наша команда официально выиграла на зимних Олимпийских играх 60 золотых медалей. Кадры самых значимых триумфов и их история — в подборке «Матч ТВ».

Самая первая медаль — Александр Голубев

Формально первую медаль в зимнем виде спорта принес еще Российской империи Николай Панин-Коломенкин, выигравший золото в фигурке на летней (!) Олимпиаде в Лондоне 1908-го. Кроме того, российские спортсмены становились чемпионами Игр в Альбервиле-92, но только в составе объединенной команды СНГ и без триколора. Поэтому успех конькобежца Александра Голубева в Лиллехаммере два года спустя по праву считается первым олимпийским золотом современной России. При этом в Норвегии нашим атлетам удался сразу победный дубль — следом за Александром в финале на 500 метрах приехал Сергей Клевченя. С тех пор медаль Голубева так и осталась высшим достижением России в мужских коньках.

Героя за победу — Лариса Лазутина и наша женская сборная в лыжах

Олимпиада-98 в Нагано стала бенефисом выдающейся российской лыжницы Ларисы Лазутиной, взявшей в Японии сразу пять медалей, из которых три были высшей пробы. Благодаря успехам Лазутиной и всей женской команды наша лыжная сборная заняла на тех Играх первое место, обыграв главных конкурентов — норвежцев. Верхом триумфа отечественной лыжни стала эстафетная гонка 4×5 километров: ушедшие с самого старта в отрыв россиянки и норвежки шли вровень, пока на трассу не вышла другая наша легенда — Елена Вяльбе. Именно Вяльбе создала на середине дистанции 30-секундный отрыв от соперниц, выдав спрут на сложнейшем участке с самым длинным подъемом. А закрывавшая гонку Лазутина смогла сохранить преимущество и эффектно пересечь финиш с российским флагом в руках. За успешное выступление Лазутину, бывшую офицером в армии, в том же году наградили званием Героя Российской Федерации.

Королевская битва — Алексей Ягудин против Евгения Плющенко

В начале 2000-х в мужском фигурном катании России не было равных, а за мировой престол в этом виде спорта боролись два молодых таланта — Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. К Играм в Солт-Лейк-Сити фаворитом подходил действующий чемпион мира и Европы Плющенко с программой, включавшей немыслимый каскад из четверного тулупа, тройного тулупа и тройного риттбергера. Но комбинация, удавшаяся Плющенко на Кубке России, не покорилась ему на главном старте, и с ошибками в обеих программах лидер сборной уступил золото Алексею Ягудину.

Золотое возвращение — Светлана Журова

Спустя 12 лет после исторической победы Александра Голубева успех на той же дистанции (500 метров), но уже среди женщин повторила в Турине Светлана Журова. В финале ей удалось выстоять сразу против двух фавориток из Китая и принести России всего третье олимпийское золото в конькобежном спорте (в 1994-м кроме Голубева первое место среди стайеров взяла Светлана Бажанова. — «Матч ТВ»). К слову, участие Журовой в Олимпиаде-2006 изначально было под вопросом. После трех неудачных Игр подряд Светлана взяла паузу, за время которой успела стать мамой и подготовиться к финальной схватке за олимпийское золото. Как показала история, перерыв пошел ей на пользу.

Последний крупный успех лыжниц — Юлия Чепалова и ее третье золото

Игры в Турине также ознаменовались последней большой победой нашей женской команды в лыжном турнире. Взять первое место россиянкам в фирменной эстафете 4×5 км не помешали ни сильнейший снегопад, ни досадная ошибка тренеров, из-за которой девушки поехали в неправильном порядке. Безнадежное отставание после сумбурного старта во многом удалось сократить усилиями Юлии Чепаловой, бежавшей свою третью Олимпиаду, и Евгении Медведевой-Арбузовой (на фото), замыкавшей эстафету. Именно финишер нашей команды сотворила практически невозможное, методично пройдя соперниц одну за другой и привезя «перед ленточкой» 10 секунд всему пелотону. Успех в Турине, по сути, стал эффектной точкой в карьере золотого поколения российских лыжниц, а Юлии Чепаловой принес ее третье и последнее олимпийское золото.

Синоним недосягаемости — Плющенко берет свое

Другим знаковым событием столь щедрой для россиян Олимпиады в Турине стал заслуженный триумф Евгения Плющенко. Сделав выводы после неожиданного поражения Ягудину в Солт-Лейке, Плющенко разгромил соперников с колоссальным преимуществом в 27 баллов по итогам обеих программ. Россия сохранила лидерство в мужском фигурном катании, но уже с новым королем.

Самый красивый триумф — Татьяна Навка и Роман Костомаров

Еще одну победу наших фигуристов в Турине можно с уверенностью отнести к самым красивым в истории зимних Олимпиад. Произвольная программа «Кармен» танцевальной пары Татьяны Навки и Романа Костомарова была поставлена Татьяной Дручининой (чемпионкой мира по художественной гимнастике. — «Матч ТВ»), вдохновлена балериной Майей Плисецкой и «отточена» тренером Александром Жулиным. Идеальный прокат (на фоне провалившихся итальянцев), замечательные костюмы и безупречно сыгранная испанская страсть до сих пор заставляют пересматривать этот номер снова и снова.

Ложка меда в бочке дегтя — Евгений Устюгов в Ванкувере

Олимпиада в Ванкувере стала для российской сборной одной из самых неудачных в ее современной истории. Из Канады наши спортсмены привезли лишь три медали высшей пробы, включая золото биатлониста Евгения Устюгова. При этом первое место покорилось Устюгову с четвертой попытки — перед победой он проехал мимо наград в спринте, гонке преследования и индивидуалке. Зато в масс-старте красноярец одержал победу (первым среди россиян. — «Матч ТВ»), обойдя главного антагониста отечественного биатлона тех лет — француза Мартена Фуркада.

Парад победы в Сочи — командное золото фигуристов

Дебют командных соревнований на сочинской Олимпиаде получился для России золотым. За три дня crème de la crème отечественного фигурного катания устроил настоящее шоу на домашнем льду, без шансов для соперников выиграв первую золотую медаль страны на тех соревнованиях.

Русская сказка американского сноубордиста — Вик Уайлд

На Играх в Сочи уроженец городка Уайт-Сэлмон Вик Уайлд принес нашей стране первое золото в сноуборде. А спустя три дня — еще одно. История американца, за 10 лет ставшего настоящим русским, началась в тяжелый период его карьеры, из которого Вика вытащило знакомство с русской сноубордисткой Аленой Заварзиной. Вскоре пара поженилась (в 2021-м году брак распался. — «Матч ТВ») и стала вместе выступать за сборную России. На домашней для себя Олимпиаде Вик, раньше не поднимавшийся выше 4-го места, сначала выиграл за новую родину финал в гигантском слаломе, а затем и в (менее скоростном) обычном параллельном спуске. Триумф мужа дополнила Алена, взявшая бронзу в тот же день. С тех пор Вик неплохо освоился на новом месте: сносно заговорил по-русски, если верить товарищам по сборной, с удовольствием окунулся в прорубь на недавнее Крещение, как видно по его инстаграму, и готовится к Пекину.

Списанный чемпион, ставший героем Сочи, — Виктор Ан

После трех золотых медалей в Турине-2006 карьера южнокорейского шорт-трекиста Ан Хен Су пошла по нисходящей во многом из-за не совсем спортивных причин. Конфликт с другими спортсменами и тренерами сборной вкупе с неудачными выступлениями на отборах заставили топового атлета круто изменить жизнь. В 2011-м, в начале следующего олимпийского цикла, Ан Хен Су переехал в Россию, сменил имя на Виктор Ан, получил гражданство и начал готовится к старту в Сочи. На Играх 2014-го «списанный» в Южной Корее спортсмен показал, что находится в отличной форме, выиграв в двух индивидуальных финалах, а затем приведя нашу четверку к победе в эстафете. В благодарность за предоставленный шанс Виктор после побед выехал на лед с российским флагом и трогательной надписью «спасибо».

Новая эра в «фигурке» — Загитова в Пхенчхане

Победа 15-летней Алины Загитовой в олимпийском турнире фигуристок стала началом новой эры. С помощью девочек-подростков с «конвейера» Этери Тутберидзе Россия превратилась в безоговорочного лидера женской фигурки. Одновременно с результатами запредельного уровня достигла и конкуренция, что подтверждает отсутствие Алины и ее заклятой подруги по сборной Евгении Медведевой в заявке на Пекин. Статус триумфаторов Пхенчхана и рекордные прокаты обеих звездочек давно растопила еще более юная и одаренная смена в лице Валиевой, Трусовой и Щербаковой.

Самая долгожданная медаль — наши в хоккее

Возвращения «красной машины» болельщикам хоккейной сборной пришлось ждать практически тридцать лет. В Калгари-88 последний триумф в своей истории праздновала команда СССР, а четыре года спустя виктории добилась промежуточная сборная СНГ. Затем было обиднейшее поражение от чехов в финале Нагано, где Олимпиада за счет приезда НХЛовцев не уступала уровню Кубка мира, и череда совсем невразумительных выступлений далее. Успех к отечественной команде вернулся только в Пхенчхане, когда она играла без флага, но зато в культовой красной форме. Золотой бросок нынешнего форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова сломил в овертайме отчаянно сражавшихся немцев и наверняка разбудил пол-России (если кто-то вообще тогда спал) ранним утром 25 февраля.

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