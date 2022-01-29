Старт в подъем, подход со спуска, бронированное стекло. Детально изучаем биатлонную трассу в Пекине (фото)

Мужской спринтерский круг во всей красе.

Мужской спринтерский круг во всей красе.

Ну что, еще даже не все биатлонисты приехали на Игры, а круг 3,3 км, по которому мужчины побегут спринт, мы уже изучили. Трасса непростая, так что начнем.

Фото: © Матч ТВ

Старт будет примерно вот с этой точки, возможно, чуть раньше, но это не важно. А важно то, что старт будет сразу в небольшой, едва заметный подъем, который затем будет только увеличиваться в градиенте. Там, в конце, видно, как при уходе влево становится круче.

Фото: © Матч ТВ

Крутая часть стартового тягуна вблизи.

Фото: © Матч ТВ

С вершины подъема начинается очень пологий спуск с правым поворотом, но он рабочий, отдохнуть на нем не получится.

Фото: © Матч ТВ

Конец этого спуска и выполаживание, затем идет левый поворот и начало следующей части подъема.

Фото: © Матч ТВ

Собственно, начало этой второй части стартового тягуна. Поскольку спуск пологий, то спортсмены будут работать со старта до этой точки без отдыха.

Фото: © Матч ТВ

Вид с вершины тягуна назад, мы уже поднялись на 1700 метров над уровнем моря, на 30 метров над стадионом.

Фото: © Матч ТВ

Первая развилка по кругам, до этого была единая часть трассы, так как изучаем мужской спринтерский круг, то нам направо.

Фото: © Матч ТВ

Подъем продолжается.

Фото: © Матч ТВ

Вот его конец, вид назад. На этой точке высота 1711 метров, идет левая «шпилька», но не слишком тугая, не как в Эстерсунде, например.

Фото: © Матч ТВ

Очередная развилка, указатель повалило, видимо ветром, или снегоход зацепил. Нам направо.

Фото: © Матч ТВ

Начинается первая спусковая часть, на которой можно будет отдохнуть.

Фото: © Матч ТВ

После правого поворота градиент спуска увеличивается.

Фото: © Матч ТВ

Выполаживание.

Фото: © Матч ТВ

И подход к следующему подъему.

Фото: © Матч ТВ

Точнее, к развилке. Нам налево. В этой части круг поворачивает к стадиону, и ветер, который до этого был в спину, становится встречным.

Фото: © Матч ТВ

Подъем к самой высокой точке трассы, 1712 метров.

Фото: © Матч ТВ

После этого очередной пологий спуск, рабочий.

Фото: © Матч ТВ

Выполаживание, а вдалеке уже виден следующий подъем.

Фото: © Матч ТВ

Вторая половина круга характерна более крутым рельефом. Фото обманчиво, перед нами «торчок» по меркам этого круга.

Фото: © Матч ТВ

И после него уже достаточно крутой спуск, где появляется возможность перевести дух и дать мышцам отдохнуть. Главное — чтобы встречный ветер и снижающаяся температура, а старты у биатлонистов будут во второй половине дня, не создали проблемы с пальцами рук, например.

Фото: © Матч ТВ

Выполаживание после этого спуска проходится по инерции, а вот в следующий «торчок», самый крутой на этом круге, придется поработать.

Фото: © Матч ТВ

Самый крутой, пусть и короткий спуск.

Фото: © Матч ТВ

Выполаживание и левый поворот на следующий тягунок.

Фото: © Матч ТВ

Спуск с этого тягунка тоже пологий, ногами тут работать будут, думаю, почти все.

Фото: © Матч ТВ

Спуск еще и идет в две ступеньки, посередине выполаживание, а затем уже совсем незначительный градиент.

Фото: © Матч ТВ

Подход к очередному подъему, он вдалеке, трасса уходит влево.

Фото: © Матч ТВ

Этот тягун совсем слабый, его будут проходить, скорее всего, чистым коньком, без смены шага.

Фото: © Матч ТВ

Спуск к стадиону, внизу видны синие маркеры, с которых мы начинали.

Фото: © Матч ТВ

Но круг уходит влево, начинается подъем над стрельбищем.

Фото: © Матч ТВ

В конце этого подъема спортсмены оказываются прямо над рубежом, и чтобы шальная пуля ни в кого не попала, слева трасса закрыта бронестеклом.

Фото: © Матч ТВ

Грязным бронестеклом.

Фото: © Матч ТВ

После прохождения над рубежом начинается последний заметный подъем этого круга.

Фото: © Матч ТВ

С него — спуск на мостик.

Фото: © Матч ТВ

И в конце достаточно крутой спуск с мостика.

Фото: © Матч ТВ

Эту часть биатлонисты, скорее всего, будут пролетать еще по инерции со спуска, так что на градиент можно не обращать особого внимания.

Фото: © Матч ТВ

Развилка. Одни на рубеж, другие — на финиш.

Фото: © Матч ТВ

И финишная прямая. Она тоже идет в небольшой, едва ощутимый подъем.

Важной особенностью трассы является то, что она полностью открытая, деревьев нет, с самой дальней точки видно почти все петли и сам стадион. Будет видно и соперников, несомненно. Ветер ощущается повсюду. Самое экзотическое — бесспорно, бронестекло, но это для людей сторонних. А для биатлонистов, вероятно, важно будет то, что последние сотни метров перед рубежом не предполагают серьезных подъемов, так что пульс под стрельбу нужно будет разгонять.

Фото: © Матч ТВ

В пяти метрах от трассы — вот так. Весь снег — искусственный. Качество подготовки трассы — выше всяких похвал, идеальный «вельвет» под конек. Рельеф, где нет таких градиентов, как в Эстерсунде, Анси или Хохфильцене, будет компенсирован высотой над уровнем моря, не стоит думать, что трасса простая. Да, на ней всего пара резких и крутых подъемов, нет технически сложных спусков, но все это будет накладываться на гипоксию.

Время биатлонных стартов выбрано крайне неудачно. Самое теплое время здесь — в районе 13 часов, потом начинает холодать, и к 18:00 это уже очень заметно. Но, понятно, что даже 16 часов здесь — это 11:00 в Москве и 9-10 в Европе. Стартовать раньше неоправданно с точки зрения телевизионных рейтингов, в этом и причина такого расписания. Хочется верить, что спортсмены не станут его жертвами.

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