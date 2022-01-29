Старт в подъем, подход со спуска, бронированное стекло. Детально изучаем биатлонную трассу в Пекине (фото)

Ну что, еще даже не все биатлонисты приехали на Игры, а круг 3,3 км, по которому мужчины побегут спринт, мы уже изучили. Трасса непростая, так что начнем.
Старт будет примерно вот с этой точки, возможно, чуть раньше, но это не важно. А важно то, что старт будет сразу в небольшой, едва заметный подъем, который затем будет только увеличиваться в градиенте. Там, в конце, видно, как при уходе влево становится круче.
Крутая часть стартового тягуна вблизи.
С вершины подъема начинается очень пологий спуск с правым поворотом, но он рабочий, отдохнуть на нем не получится.
Конец этого спуска и выполаживание, затем идет левый поворот и начало следующей части подъема.
Собственно, начало этой второй части стартового тягуна. Поскольку спуск пологий, то спортсмены будут работать со старта до этой точки без отдыха.
Вид с вершины тягуна назад, мы уже поднялись на 1700 метров над уровнем моря, на 30 метров над стадионом.
Первая развилка по кругам, до этого была единая часть трассы, так как изучаем мужской спринтерский круг, то нам направо.
Подъем продолжается.
Вот его конец, вид назад. На этой точке высота 1711 метров, идет левая «шпилька», но не слишком тугая, не как в Эстерсунде, например.
Очередная развилка, указатель повалило, видимо ветром, или снегоход зацепил. Нам направо.
Начинается первая спусковая часть, на которой можно будет отдохнуть.
После правого поворота градиент спуска увеличивается.
Выполаживание.
И подход к следующему подъему.
Точнее, к развилке. Нам налево. В этой части круг поворачивает к стадиону, и ветер, который до этого был в спину, становится встречным.
Подъем к самой высокой точке трассы, 1712 метров.
После этого очередной пологий спуск, рабочий.
Выполаживание, а вдалеке уже виден следующий подъем.
Вторая половина круга характерна более крутым рельефом. Фото обманчиво, перед нами «торчок» по меркам этого круга.
И после него уже достаточно крутой спуск, где появляется возможность перевести дух и дать мышцам отдохнуть. Главное — чтобы встречный ветер и снижающаяся температура, а старты у биатлонистов будут во второй половине дня, не создали проблемы с пальцами рук, например.
Выполаживание после этого спуска проходится по инерции, а вот в следующий «торчок», самый крутой на этом круге, придется поработать.
Самый крутой, пусть и короткий спуск.
Выполаживание и левый поворот на следующий тягунок.
Спуск с этого тягунка тоже пологий, ногами тут работать будут, думаю, почти все.
Спуск еще и идет в две ступеньки, посередине выполаживание, а затем уже совсем незначительный градиент.
Подход к очередному подъему, он вдалеке, трасса уходит влево.
Этот тягун совсем слабый, его будут проходить, скорее всего, чистым коньком, без смены шага.
Спуск к стадиону, внизу видны синие маркеры, с которых мы начинали.
Но круг уходит влево, начинается подъем над стрельбищем.
В конце этого подъема спортсмены оказываются прямо над рубежом, и чтобы шальная пуля ни в кого не попала, слева трасса закрыта бронестеклом.
Грязным бронестеклом.
После прохождения над рубежом начинается последний заметный подъем этого круга.
С него — спуск на мостик.
И в конце достаточно крутой спуск с мостика.
Эту часть биатлонисты, скорее всего, будут пролетать еще по инерции со спуска, так что на градиент можно не обращать особого внимания.
Развилка. Одни на рубеж, другие — на финиш.
И финишная прямая. Она тоже идет в небольшой, едва ощутимый подъем.
Важной особенностью трассы является то, что она полностью открытая, деревьев нет, с самой дальней точки видно почти все петли и сам стадион. Будет видно и соперников, несомненно. Ветер ощущается повсюду. Самое экзотическое — бесспорно, бронестекло, но это для людей сторонних. А для биатлонистов, вероятно, важно будет то, что последние сотни метров перед рубежом не предполагают серьезных подъемов, так что пульс под стрельбу нужно будет разгонять.
В пяти метрах от трассы — вот так. Весь снег — искусственный. Качество подготовки трассы — выше всяких похвал, идеальный «вельвет» под конек. Рельеф, где нет таких градиентов, как в Эстерсунде, Анси или Хохфильцене, будет компенсирован высотой над уровнем моря, не стоит думать, что трасса простая. Да, на ней всего пара резких и крутых подъемов, нет технически сложных спусков, но все это будет накладываться на гипоксию.
Время биатлонных стартов выбрано крайне неудачно. Самое теплое время здесь — в районе 13 часов, потом начинает холодать, и к 18:00 это уже очень заметно. Но, понятно, что даже 16 часов здесь — это 11:00 в Москве и 9-10 в Европе. Стартовать раньше неоправданно с точки зрения телевизионных рейтингов, в этом и причина такого расписания. Хочется верить, что спортсмены не станут его жертвами.