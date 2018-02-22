«Никто не рассчитывал на золото». Первые слова первой четырехкратной олимпийской чемпионки в биатлоне

Дарья Домрачева выигрывает золото в Пхенчхане и дает первые комментарии.

Сборная Белоруссии в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла женскую эстафету на Олимпийских играх в Корее.

– Сейчас, наверное, переполняют эмоции, может быть, я этого не осознаю. Думали, что подиум возможен, но никто не рассчитывал на золото. И я просто несказанно счастлива, что мы сегодня на первой ступени пьедестала. Я благодарна девчонкам за ту работу, которую они проделали. Когда Динара (Алимбекова. – «Матч ТВ») уходила на первой позиции со стрельбы, я подумала: «Ого!». Пробежали мурашки, поняла, что вся ответственность ложится на мои плечи я просто обязана поддержать успех. Когда на последней стрельбе оставалось три патрона на три мишени, это была проверка моего биатлонного профессионализма, и, к счастью, мне удалось справиться с этими мишенями и подарить радость нашим биатлонным болельщикам.

Не верю, что получился такой финал такой непростой для нас Олимпиады, когда столько сложностей пришлось преодолеть на протяжении первых гонок. Наконец подружились с этим ветром, с этими погодными условиями, с этим Пхенчханом.

– Супруг уже поздравил?

– Он поздравил меня, всех девчонок. Сегодня он поддерживал нас на трассе, и, наверное, это тоже принесло нам какую-то удачу, потому что первый раз он вышел на трассу, когда я завоевала серебро. И сегодня мы всей командой решили, что он обязан идти на трассу и поддержать нас там.

Олимпиада на «Матч ТВ»

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