Уле Эйнар Бьорндален: «Намек Манифика кажется мне глупым»

Эксклюзивное интервью знаменитого норвежца сайту «Матч ТВ».

Зачем не прошедшие отбор спортсмены приезжают на Олимпиаду? Поскорбеть. Потусить. Поболеть. Пострадать.

Того же ждали от Бьорндалена, аккредитованного на Игры в качестве тренера белорусской биатлонной сборной. Но великий норвежец не был бы Великим, если бы смирился с ролью свадебного генерала. В Пхенчхане он действительно работает – выкатывает лыжи. Не только жене Дарье Домрачевой – всей белорусской команде. Приходит за три часа до гонки, выносит из вакс-кабины вязанку лыж и тестирует, тестирует, тестирует.

Перед этой процедурой Бьорндалена и подкараулил специальный корреспондент «Матч ТВ», расспросивший 44-летнюю легенду о Минске, продолжении карьеры, а также о российских олимпийских успехах и проблемах.

– Как вам тут обитается?

– Прекрасно. Приехали с Дарьей, она бегает, я помогаю и поддерживаю. Все нормально.

– Живете в Олимпийской деревне?

– Конечно.

– Каждый день помогаете белорусам с лыжами?

– Не каждый. Перед гонками, когда лыжи проходят официальный тест, помогаю подобрать лучшую пару тем, кто выходит на старт.

– С каким настроением делаете это? Пришли в себя после того известия о том, что в качестве гонщика на этих Играх мир вас не увидит?

– Настроение? Да, я очень хотел выступить в Пхенчхане и не скрывал этого весь сезон. Решение, оставившее меня вне команды, стало тяжелым и сложным моментом. Летом и осенью проделал очень большую работу с прицелом именно на Олимпиаду. Быть может, именно по этой причине в декабре и январе не смог показать высокие результаты. Но к первой неделе Олимпиады мое состояние стало замечательным, как и планировалось. Я мог бежать и бороться за медали. К сожалению, отобраться в олимпийскую команду не удалось. И это очень грустно.

– Может, не стоило приезжать на Олимпиаду, чтобы не бередить душу?

– Это никак не связано. Я действительно разочарован, выступление в Корее было мечтой. Но жизнь продолжается. Переживаниям пора сказать «стоп», до конца сезона у меня еще будут гонки. Хочу поучаствовать в этапах Кубка мира в Холменколлене и Тюмени. Надеюсь, норвежская команда позволит мне выйти на старт.

– С концовкой сезона ясно. Но что потом?

– Пока не знаю. Посмотрю, как выступлю на весенних этапах, посовещаюсь с семьей и близкими. После этого приму решение.

– Вы с Дарьей в Пхенчхане. С кем осталась дочка Ксения?

– Она в Минске, с дедушкой и бабушкой.

– Сами сколько раз были в Беларуси?

– О, много раз. Минск – отличный город, большой, чистый, приятный в любое время года.

– Беларусь и Норвегия, согласитесь, заметно отличаются.

– Действительно, совсем разные страны. Но мне в жизни довелось много где побывать, и ни одна страна не была похожа на другую. Сталкиваясь с новой культурой, всегда отношусь к ней с уважением.

– Уже выбрали страну, в которой будет жить с Дарьей после завершения карьеры?

– Сначала надо завершить карьеру, а этого пока не произошло. Сейчас большую часть свободного времени проводим в Австрии, потом предстоит выбирать.

– У вас есть бизнес, не связанный со спортом?

– В данный момент нет. Но есть много проектов, как спортивных, так и не очень, в которых я потенциально готов участвовать.

– Как вам биатлонный турнир на этой Олимпиаде? Что стало приятным откровением, чем разочарованы?

– Большой сюрприз – обилие новых имен, показывающих классные результаты. В то время как фавориты день за днем выступают не слишком ярко. Во всяком случае, не все фавориты. Но таков биатлон, лучшие в нашем виде спорта всегда находятся под избыточным давлением. Что касается организации, все на высшем уровне. Тут хороший снег, интересная трасса. Спортсмены живут рядом со стадионом, не нужно тратить по нескольку часов в день на дорогу. А вот то, что на биатлон приходит мало зрителей, огорчает. Никакого сравнения с Германией, Норвегией или Россией. Наверное, им непросто добираться сюда, в горы. Но это немного глушит чувства и ощущения, присущие Олимпиадам. Пустые трибуны на главных в мире соревнованиях – печальная картина.

– Что думаете о российском провале здесь?

– Это долгая история, вряд ли сейчас изложу ее всю. Но очень надеюсь, что у вас подрастает поколение молодых чистых спортсменов. Они обязаны прогрессировать, становиться сильнее. Именно так у вас происходит в других видах спорта, мы же видим. Российскому биатлону нужно сделать важный качественный шаг вперед. Я знаю многих русских, которым можно доверять, и это правильный путь. Быть чистым, много работать, – только так можно достичь больших успехов, которых российский спорт, конечно, заслуживает.

– Считаете допинг его главной проблемой?

– Судя по резонансу, который вызывает обнародование некоторых фактов, – да, это так. Но ваш спорт огромен, и в него вовлечены не только нечестные спортсмены. Знаком с очень многими русскими, кто действительно отдает себя тренировкам без остатка и при этом стопроцентно чист. Сама ваша психология должна измениться на честную. Надеюсь, так и произойдет. А может, уже произошло.

– Вы хвалите другие российские виды спорта, имея в виду выступление в Пхенчхане наших лыжников?

– В первую очередь. Внимательно слежу за лыжными соревнованиями и вижу впечатляющий прорыв русской команды. И женщин, и мужчин. Сильные, молодые, невероятно быстрые – все это большой и приятный сюрприз.

– Французский лыжник Морис Манифика тоже впечатлен россиянами. Но предлагает подождать четыре года и уже тогда раздавать комплименты. Он прав?

– Логика понятна: тем, кто долгие годы бегает чистым, не нужно ничего подтверждать. Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были чистыми, в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно.

– Что вам удалось посмотреть во время Олимпиады кроме снега, лыж и соревнований? Какой корейский колорит?

– Немногое, почти ничего. Нахождение в составе олимпийской делегации требует времени и самоотдачи. Дней отдыха фактически нет, за гонками следуют официальные тренировки, потом опять гонки. Я нужен белорусской команде – и потому я работаю.

Бьорндален – о молодых талантах из России

– Здравствуйте, меня зовут Уле Эйнар Бьорндален. Я в Пхенчхане, помогаю своей жене на этих Олимпийских играх. Очень рад, что у нас с ней много болельщиков в России. Да и соревноваться в вашей стране нам всегда нравилось. Я был удивлен и впечатлен молодыми российскими лыжниками на этих Играх, они действительно сильны. Но у России и в биатлоне есть несколько молодых талантов. У них серьезный потенциал, и если к этому добавится напряженный труд, у российского спорта хорошие перспективы.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru