Денис Спицов: «Манифика либо оговорился, либо перевели не так. Никогда с ним не конфликтовал»

– Чего не хватило сегодня для полноценной конкуренции с норвежцами за «золото»?
– Всего хватало, но на моем этапе случилась маленькая тактическая ошибка: потерял несколько секунд. Встал за Манифика и не смог контролировать Сундбю. Давно не бегал командный спринт, а тут нужен навык. Слева его обогнать оказалось негде, а так быстро, как мне надо, француз не шел. Потом Саша Большунов пытался достать норвежцев, и, можно сказать, получилось. Но не до конца.
– Когда вы вообще узнали, что побежите спринт?
– Меня настраивали еще до Олимпиады. Говорили – выбор будет между мной и Лехой Червоткиным. И что многое будет зависеть от его состояния после болезни. Настроиться было трудно, конечно, потому что и падал много в командом спринте, и палки ломал. Но психология в итоге не подвела.
– Страховались на трассе от попадания в завал?
– В полуфинале старался как можно чаще лидировать, чтобы избежать контакта. А в финале просто шел, как мог.
– Но радости от серебра ведь больше, чем сожаления об упущенном золоте?
– Даже не знаю, что у меня внутри творится. Но по сумме ощущений доволен. Серебро Игр – это здорово. На большее, наверное, не мог рассчитывать. Был бы сегодня Устюгов, команда стала бы лучшей здесь.
– И что, место ему уступили бы? С легким сердцем?
– Конечно!
– О чем вы мечтали перед этим сезоном?
– Впервые выступить на Кубке мира и пробежать 15 километров на Олимпиаде.
– Всего одну гонку?
– А больше шансов и не было. Если бы не вся эта ситуация, не факт, что я отобрался бы на скиатлон и вообще продолжил бы здесь.
– А сейчас о чем мечтаете?
– Скорей поехать домой.
– А «полтинник»?
– С тренером поговорим. От состояния зависит. Все-таки до конца сезона еще чемпионат России и три этапа Кубка мира.
– Когда в последний раз бегали 50 километров?
– Вообще два раза всего это было. Не сказать, что привычная дистанция.
– Но вроде бы ваша. Вы легкий, сухой, здесь морозная трасса.
– Круг тут хороший, в группе долго идти можно. Один минус – «классика». Если бы «коньком», другое дело.
– Вы говорили, что медленно стартуете в длинных гонках. Как переключаться с таким стилем на спринт?
– Командный спринт – немного другое. У многих в составе были дистанционщики. Такая уж это гонка – больше на умение терпеть, чем спуртовать. Важнее поддерживать постоянный высокий темп, чем выдавать короткие отрезки.
– Все призеры кушают на пресс-конференции. Яички от скорлупы чистят. А вы нет. Почему?
– Меня на этот раз освободили от допинг-контроля. Уже четыре раза здесь сдавал, а сегодня не надо. Приеду в Олимпийскую деревню и спокойно поем.
– Поедете или пойдете? Вчера вас бегущим видели из деревню на стадион.
– Это перед тренировкой. Или после, вместо заминки. Что бегом, что на автобусе минут 10 выходит. После гонки все-таки не побегу – поеду.
– Кроссы любите?
– Зимой - да. Летом, если жарко, не очень. Отдыхаю в теплых странах с удовольствием, а вот бегать в жару не люблю.Стартовать же для меня лучше в средний морозец, минус 10 примерно.
– Смотрели, как бежали девушки?
– Нет, разминался. И удивился, когда узнал, что стали девятыми.
– Француз Манифика вас похвалил, но сказал, что нужно подождать четыре года, не вылезет ли что-нибудь этакое. Прокомментируете?
– Не знаю, почему он так сказал. Я сам это не слышал, поэтому с большим доверием относиться не стану. Он вообще никогда в нашу сторону ничего плохого не высказывал. Либо оговорился, либо перевели не так. Никогда у нас с ним конфликтов не было. Слова эти его лично тоже не читал. И слава Богу. Вообще ничего такого на Играх не ощущалось. Те же канадцы очень тепло относятся, поздравляют, ноль претензий.
– На отдых после Игр рассчитываете?
– Если встреча с президентом страны будет, задержусь в Москве. А потом сразу на этапы.
– Для олимпийцев уже приготовлено 140 машин, говорят. Хороших. Немецких. У вас сейчас какая?
– Неважно. Мы же не за машины бегаем, а для себя, ради медалей, ради страны.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов