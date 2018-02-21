Денис Спицов: «Манифика либо оговорился, либо перевели не так. Никогда с ним не конфликтовал»

После финиша командного спринта один из участников нашей команды рассказал о своей очередной, третьей по счету медали Олимпиады в Пхенчхане.

– Чего не хватило сегодня для полноценной конкуренции с норвежцами за «золото»?

– Всего хватало, но на моем этапе случилась маленькая тактическая ошибка: потерял несколько секунд. Встал за Манифика и не смог контролировать Сундбю. Давно не бегал командный спринт, а тут нужен навык. Слева его обогнать оказалось негде, а так быстро, как мне надо, француз не шел. Потом Саша Большунов пытался достать норвежцев, и, можно сказать, получилось. Но не до конца.

– Когда вы вообще узнали, что побежите спринт?

– Меня настраивали еще до Олимпиады. Говорили – выбор будет между мной и Лехой Червоткиным. И что многое будет зависеть от его состояния после болезни. Настроиться было трудно, конечно, потому что и падал много в командом спринте, и палки ломал. Но психология в итоге не подвела.

– Страховались на трассе от попадания в завал?

– В полуфинале старался как можно чаще лидировать, чтобы избежать контакта. А в финале просто шел, как мог.

– Но радости от серебра ведь больше, чем сожаления об упущенном золоте?

– Даже не знаю, что у меня внутри творится. Но по сумме ощущений доволен. Серебро Игр – это здорово. На большее, наверное, не мог рассчитывать. Был бы сегодня Устюгов, команда стала бы лучшей здесь.

– И что, место ему уступили бы? С легким сердцем?

– Конечно!

– О чем вы мечтали перед этим сезоном?

– Впервые выступить на Кубке мира и пробежать 15 километров на Олимпиаде.

– Всего одну гонку?

– А больше шансов и не было. Если бы не вся эта ситуация, не факт, что я отобрался бы на скиатлон и вообще продолжил бы здесь.

– А сейчас о чем мечтаете?

– Скорей поехать домой.

– А «полтинник»?

– С тренером поговорим. От состояния зависит. Все-таки до конца сезона еще чемпионат России и три этапа Кубка мира.

– Когда в последний раз бегали 50 километров?

– Вообще два раза всего это было. Не сказать, что привычная дистанция.

– Но вроде бы ваша. Вы легкий, сухой, здесь морозная трасса.

– Круг тут хороший, в группе долго идти можно. Один минус – «классика». Если бы «коньком», другое дело.

– Вы говорили, что медленно стартуете в длинных гонках. Как переключаться с таким стилем на спринт?

– Командный спринт – немного другое. У многих в составе были дистанционщики. Такая уж это гонка – больше на умение терпеть, чем спуртовать. Важнее поддерживать постоянный высокий темп, чем выдавать короткие отрезки.

– Все призеры кушают на пресс-конференции. Яички от скорлупы чистят. А вы нет. Почему?

– Меня на этот раз освободили от допинг-контроля. Уже четыре раза здесь сдавал, а сегодня не надо. Приеду в Олимпийскую деревню и спокойно поем.

– Поедете или пойдете? Вчера вас бегущим видели из деревню на стадион.

– Это перед тренировкой. Или после, вместо заминки. Что бегом, что на автобусе минут 10 выходит. После гонки все-таки не побегу – поеду.

– Кроссы любите?

– Зимой - да. Летом, если жарко, не очень. Отдыхаю в теплых странах с удовольствием, а вот бегать в жару не люблю.Стартовать же для меня лучше в средний морозец, минус 10 примерно.

– Смотрели, как бежали девушки?

– Нет, разминался. И удивился, когда узнал, что стали девятыми.

– Француз Манифика вас похвалил, но сказал, что нужно подождать четыре года, не вылезет ли что-нибудь этакое. Прокомментируете?

– Не знаю, почему он так сказал. Я сам это не слышал, поэтому с большим доверием относиться не стану. Он вообще никогда в нашу сторону ничего плохого не высказывал. Либо оговорился, либо перевели не так. Никогда у нас с ним конфликтов не было. Слова эти его лично тоже не читал. И слава Богу. Вообще ничего такого на Играх не ощущалось. Те же канадцы очень тепло относятся, поздравляют, ноль претензий.

– На отдых после Игр рассчитываете?

– Если встреча с президентом страны будет, задержусь в Москве. А потом сразу на этапы.

– Для олимпийцев уже приготовлено 140 машин, говорят. Хороших. Немецких. У вас сейчас какая?

– Неважно. Мы же не за машины бегаем, а для себя, ради медалей, ради страны.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов