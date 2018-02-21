Олимпийский фотовзгляд. День двенадцатый. Серебро в лыжах и бронза в ски-кроссе

Олимпийский фотовзгляд. День двенадцатый. Серебро в лыжах и бронза в ски-кроссе

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
21 февраля 20:56

Кирилл Капризов в матче ОАР - Норвегия

Знарок что-то объясняет Павлу Дацуку

Бронза Сергея Ридзика стала наградой ему за возвращение после тяжелой травмы

Мужской командный спринт, борьба за позицию

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Наша женская команда празднует гол

Ольга Сосина

Финская сборная оказалась сильнее, соперницы получают бронзу, а россиянки - четвертое место. Это лучший результат нашего женского хоккея на Олимпиадах.

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