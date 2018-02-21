Олимпийский фотовзгляд. День двенадцатый. Серебро в лыжах и бронза в ски-кроссе

Кирилл Капризов в матче ОАР - Норвегия
Знарок что-то объясняет Павлу Дацуку
Бронза Сергея Ридзика стала наградой ему за возвращение после тяжелой травмы
Мужской командный спринт, борьба за позицию
Российские болельщики на лыжных гонках
Сергей Ридзик в ходе финала ски-кросса
Российские болельщики
И юные - тоже на трибунах, конечно же, фигурного катания
Медведева в ожидании оценки за короткую программу
6:1 - ОАР выиграла у норвежцев!
Команда празднует победу
Женский матч ОАР - Финляндия за бронзу
Наша женская команда празднует гол
Финская сборная оказалась сильнее, соперницы получают бронзу, а россиянки - четвертое место. Это лучший результат нашего женского хоккея на Олимпиадах.