Крушельницкий вернул медаль и улетел, Домрачева выиграла историческое золото. Как это было

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

16:00 В разгаре полуфинальные схватки мужских команд по керлингу с участием Швеции, Швейцарии, Канады и США. А мы завершаем онлайн олимпийского четверга. Этот день получился не самым богатым на события: Хорошилов стало 17-м в слаломе, Шульгинов и Ефременкова не смогли побороться за медали в шорт-треке, а белорусские биатлонистки выиграли золото в олимпийской эстафете. Увидимся ранним утром за просмотром женского фигурного катания.

15:50 Теперь читать эксклюзив Бьорндалена нашему корреспонденту в Пхенчхане еще интереснее.

15:40 Четвертую Олимпиаду подряд продолжается гегемония славянских девушек в биатлонной эстафете. В Турине-2006 и Ванкувере-2010 лучшими были россиянки, в Сочи победа досталась Украине. Теперь лучшие - белоруски! Бьорндален, приехавший в Пхенчхан в качестве члена белорусской делегации, празднует медаль, как свою собственную.

15:30 Женская сборная Белоруссии Скардино, Кривко, Алимбекова и Домрачева - олимпийские чемпионки в эстафете! Домрачева - четырехкратная! Серебро у шведок, неудержимая Анна Эберг обошла Бесконд на финише.

15:23 Интереснейшее финишное противостояние ждет любителей биатлона: Домрачеву и Бесконд разделяют всего 6 секунд в борьбе за золото. Еще четыре секунды уступает Франции шведка.

15:20 Продолжаем следить за сериалом «Крушельницкий и мельдоний». Российский дуэт расстался с бронзовой медалью и уже вылетел в Россию.

15:10 Острейшая борьба в женском биатлоне. Семь команд на расстоянии 30 секунд после старта заключительного этапа! Лидерство, которое пока, конечно, номинальное, у полячек.

15:05 А вот и наш любимый норвежский биатлонист.

Бьорндален – о молодых талантах из России

14:50 Интересно развиваются события в биатлонной эстафете. Италия, Финляндия и Белоруссия – лидеры. Немки, которых чуть ли не заранее наградили золотыми медалями, с двумя штрафными кругами проигрывают больше минуты.

14:25 Портится погода на биатлонной арене Альпенсия. Повалил снег, биатлонистки подходят ко второму рубежу. Лидирует с небольшим преимуществом американская спортсменка, за ней – пятерка преследовательниц.

14:05 Немецкие двоеборцы не оставили шансов соперникам в эстафете командного турнира. У Норвегии – серебро, бронза досталась лидерам в прыжках австрийцам. С минуты на минуту начнется женская биатлонная эстафета, где выступит весь свет современности: Лаура Дальмайер, Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина, Мари Дорен-Абер, Доротея Вирер и многие другие.

13:55 Уле Эйнар Бьорндален, молчавший всю Олимпиаду, наконец-то заговорил. Да еще как! Передал привет российским болельщикам. Совсем скоро – видео у нас на сайте.

13:50 Ефременкова после неудачи в четвертьфинале: «Поздно начала обгонять совершила тактическую ошибку, упустила момент. Здесь не обязательно самый сильный выигрывает. Скорее – самый уравновешенный. На самом деле ожидала большего, что внутри все будет трепетать. Но атмосферу Олимпиады почувствовать удалось. Хочется все отмотать назад и начать сначала».

13:45 Трехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Скотт Мойр попал в кадр во время финала в женском хоккее между Канадой и США. Имеет полное право!

13:35 Ефременкова финишировала третьей в своем четвертьфинале и завершила борьбу на дистанции 1000 метров. На этом соревнования с участием российских спортсменов в этот олимпийский день завершены.

13:20 Начинается розыгрыш медалей в командном турнире двоеборцев, где россияне не принимают участия. Позади прыжковая сессия, впереди – лыжная гонка. Австрийцы будут убегать, все остальные во главе с немцами – догонять.

13:07 Шульгинов не удержался на ногах не без помощи соперника из Польши. Итог – мимо полуфинала. А наш корреспондент Виталий Панов в отсутствии медальных перспектив для сборной ОАР изучает выставочные павильоны Пхенчхана. Один из них посвящен Токио, который примет летние Игры-2020.

12:59 Вот-вот стартуют четвертьфиналы в шорт-треке. Шульгинов – в первом забеге на 500 метров, Ефременкова – в последнем на 1000.

12:45 Вацлав Проспал: «У России очень хорошие вратари, но Францоуз играет за нас»

12:30 Щ – щедрость. Российская сторона предлагала чехам 100 евро за возможность сыграть в красной форме

11:50 Ближайшие старты – четвертьфиналы в шорт-треке у мужчин на 500 метров и у женщин на 1000. В 13:00 начнем болеть за Александра Шульгинова и Екатерину Ефременкову.

11:35 В лыжном двоеборье после прыжков с трамплина лидируют команды Австрии, Германии и Японии. Спортсмены из России в этих соревнованиях участия не принимают. Судьба медалей решится в эстафете, которая стартует в 13:20.

11:25 Чехи запретили снимать тренировку своей сборной перед игрой с командой ОАР. Не хотят раскрывать секретов.

11:15 Никита Гусев: «Задача-минимум? А разве перед сборной такие когда-то ставили?»

10:55 Другого решения быть и не могло. Теперь в дело вступают спецслужбы и юристы, которые будут разбираться в этой мутной истории. Возможно, бронза еще вернется к нашей паре.

10:48 А вот и решение CAS по нашим керлингистам. Крушельницкий и Брызгалова официально лишены олимпийской медали.

10:40 Харийс Витолиньш: «Без игроков из НХЛ все команды на Олимпиаде более-менее равны»

10:25 «Сейчас в хоккей разучились играть все»

Богдан Киселевич: «Игра со словаками показала, что слабых соперников на турнире нет»

10:13 Хоккеистки США становятся олимпийскими чемпионками, прерывая 16-летнюю гегемонию канадок. Если бы женский хоккей состоял только из буллитов, это был бы вполне неплохой вид спорта.

10:03 20-минутного овертайма не хватило американкам и канадкам для выявления сильнейшего. Впервые в истории олимпийское золото в женском хоккее будет разыграно в серии буллитов.

10:00 Заявление президента ФКР по делу Крушельницкого.

«Отказ от слушаний в CAS – не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят»

9:55 Горнолыжница из Швейцарии Мишель Гизин взяла золотую медаль в комбинации.

9:37 Про азиатскую кухню и не только.

Никита Трегубов: «В Корее только пиццей можно питаться»

9:20 Американки смогли сравнять счет и перевели матч за хоккейное золото в овертайм.

9:10 Александр Хорошилов: «Да я бы еще 4 Олимпиады прошел, но остальные в керлинге»

8:52 Шведский горнолыжник Андре Мирер стал победителем в слаломе. Россиянин Александр Хорошилов завершил борьбу 17-м.

8:45 Российские хоккеисты прямо сейчас готовятся к пятничной полуфинальной игре с чехами в таких сочетаниях:

8:33 После двух периодов Канада выигрывает у США со счетом 2:1.

7:45 Расписание трансляций четверга

7:35 Спортивный арбитражный суд отменил слушания по делу Крушельницкого. Разбирать нечего. Ждем итоговое решение. Ранее сам Александр признал «формальный факт применения допинга» и согласился вернуть бронзовую медаль.

7:20 Начался финал в женском хоккейном турнире между сборными Канады и США.

7:15 Российские фристайлистки Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская пробились в 1/8 финала в ски-кроссе. Соревноавнаия в этом виде продолжатся в пятницу. А в слаломе борьбу продолжает наш горнолыжник Александр Хорошилов. Второй заезд стартует в 7:30.

7:05 Два комплекта наград уже разыграны. Австрийская сноубордистка Анна Гассер одержала победу в дисциплине биг эйр, а фристайлист Дэвид Уайз из США стал сильнейшим в хафпайпе.

7:00 Доброе утро! Продолжаем следить за Олимпиадой. Главная тема дня – решение суда по российскому керлингисту Александру Крушельницкому, который подозревается в употреблении допинга. Слушания выездной панели CAS должны начаться в 8:00 по Москве.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru