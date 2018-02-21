Электрогазосварщик из Мончегорска выиграл бронзу Олимпиады

«Матч ТВ» рассказывает о непростом олимпийском пути Сергея Ридзика.

Несколько дней назад с этой трассы увозили сноубордиста Николая Олюнина. Серебряный призер Олимпиады в Сочи получил сложные переломы после жесткого падения. Дальнейшая карьера Олюнина сейчас под вопросом.

Сегодня на трассу для кросса вышли фристайлисты. Сергей Ридзик был в числе фаворитов. Он уверенно перемещался от одной стадии к другой, дошел до финала, но там упал. Точнее его сбил соперник. Двое – Леман и Бишофбергер – улетели вперед разыгрывать золото, а судьба бронзы решалась, как в фильме «Рокки» – кто быстрее встанет на ноги: Ридзик или канадец Друри. Россиянин пересек финишную черту первым.

«Он мог не попасть на эти Игры» – универсальная фраза, которая подходит многим. Но маршрут Сергея к олимпийской бронзе был действительно путанным.

Из горнолыжника – в сварщики

Сергей начал заниматься горными лыжами вместе с братом Алексеем и сестрой Ольгой в родном Мончегорске – небольшом городе Мурманской области с населением менее 50 тысяч человек. Если ты не стал здесь профессиональным спортсменом, то вариантов развития карьеры у тебя не очень много. Как говорил Сергей, все его друзья либо работают на местном никилевом заводе, либо в полиции. Если посмотреть на список почетных граждан города, то большинство отметились именно на комбинате «Североникель».

В горнолыжном спорте у Сергея получалось не так хорошо, как у брата. Алексей одно за одним выигрывал региональные и всероссийские соревнования среди учащихся, уверенно катился в первую сборную страны. Но в итоге старший выбрал проверенный в Мончегорске путь – углубился с головой в учебу, забросив тренировки и мысли о профессиональной спортивной карьере.

Сергей же продолжил выступать. Получил мастера спорта, был в топ-6 на чемпионате России. Но о том, что будет рвать австрийцев на альпийских склонах, даже не мечтал. Для успешной карьеры горнолыжникам одного упорства (а у Ридзика оно было) недостаточно. Нужно тренироваться на разных склонах, а не только в Мончегорске, накатывать свои навыки в различных условиях. А для этого необходимы приличные деньги. Сергей из простой семьи, на путешествия по европейским горнолыжным курортам средств у него не было.

Тогда Ридзик стал готовить план Б и решил завязать со спортом. Параллельно с тренировками отучился на электрогазосварщика, закончив техникум с отличием. Профессия в Мончегорске нужная. На местном никелевом заводе он точно бы пригодился. Уже засобирался в армию. Но неожиданно получил интересное предложение.

Из сварщика – в начинающего фристайлиста

На одном из чемпионатов страны в 2011 году к нему подошли скауты из Федерации фристайла России. Они искали горнолыжников, которые могли бы переквалифицироваться во фристайлистов. А именно выступать в дисциплине ски-кросс. В 2010-м в Ванкувере этот вид дебютировал в программе Олимпиады. На носу были Игры в Сочи, а представлять в ски-кроссе Россию особо некому. Вот и стали рекрутировать спортсменов из похожих видов спорта. Сергею предложили пройти просмотр.

Там Ридзик убедил тренеров, что его нужно брать. При этом Сергея уже ждали в военкомате. Вопрос со службой в армии как-то удалось решить. Вместе с ним в ски-кросс взяли еще двоих – Марию Комиссарову и Алексея Чаадаева. Все трое начали готовиться к домашней Олимпиаде.

На Игры в Сочи Ридзик попасть не сумел. Он не набрал нужного количества очков, которых хватило бы на олимпийскую лицензию. Комиссарова отобралась на ОИ-2014, но на официальной тренировке получила тяжелую травму – перелом позвоночника. Чаадаев в знак поддержки своей возлюбленной решил уйти из спорта. Вместе они переехали в Испанию, где среда для маломобильных граждан лучше, чем в России. В 2016 году Комиссарова и Чаадаев сыграли свадьбу на Тенерифе. А Ридзик продолжил выступать в ски-кроссе.

Из начинающего фристайлиста – в призеры Олимпиады

Первые годы в новом виде спорта Ридзик в основном занимал места в третьем-четвертом десятках на крупных международных стартах. Успехи пришли к нему в сезоне-2014/15. Он завоевал две серебряные медали на этапах Кубка мира, а в общем зачете занял десятое место. Думал, что получит за это спонсорскую машину. По слухам, которые доходили до спортсмена, ее давали топ-10 фристайлистам по итогам сезона. Но миф Сергея был разрушен. Автомобиль ему так и не подарили. Зато FIS вручил Ридзику приз «Новичок года», что было немного странно. Ведь на Кубке мира к тому времени он откатал 2,5 сезона.

Невыразительным для Ридзика получился сезон-2015/16. А в начале 2017-го его спортивная карьера чуть бесславно не закончилась. На этапе в Италии Сергей очень жестко упал. Результатом стали несколько переломов, сильное защемление позвоночника, а правую сторону парализовало. Если это не конец в спорте, то про Олимпиаду, казалось, точно можно было забыть. Но он выкарабкался. Первый тренер спортсмена Владимир Шеин считает, что в этом Ридзику помогла необычайная физическая мощь, которая наблюдалась у него с детства.

Пройдя курс реабилитации, Сергей вернулся к началу олимпийского сезона. Никаких физических трудностей он не испытывал. Была проблема в психологии. И дело не в том, что спортсмен боялся вновь выйти на старт после тяжелой травмы. За месяцы реабилитации он просто привык к жизни без спорта и, по словам Ридзика, немного обленился. Было сложно вновь входить в тренировочный процесс.

Задачей в оставшиеся месяцы до Олимпиады было получение олимпийской квоты. Сергей опасался, что заработанных очков FIS может снова не хватить, а стартов на Кубке мира осталось не так много. Первое выступление – 46-е место. Без сюрпризов. Чего еще можно было ждать от спортсмена, который недавно встал с больничной койки? Прошло пять дней – Сергей уже девятый на этапе Кубка мира во Франции. Короткие три дня отдыха и… победа! За два месяца до Олимпиады в Пхенчхане, через год после падения, которое чуть не сделало его инвалидом. Победа! Для него – первая в карьере!

После такого выступления олимпийская лицензия была гарантирована. Ридзик приехал в Пхенчхан лидером нашей сборной и, как того ждут от лидеров, не подвел. Он – бронзовый призер зимних Игр. Возможно, первый сварщик в истории, имеющий олимпийскую медаль.

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Фото: David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Рамиль Ситдиков