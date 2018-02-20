«Знарку не надо показывать команде победу Белоруссии над шведами в 2002-м». Олимпийский блог Владимира Крикунова

За пять предыдущих Олимпиад с участием энхаэловцев состоялась только одна мегасенсация в матчах навылет: ровно 16 лет назад, 20 февраля 2002 года, в четвертьфинале Игр в Солт-Лэйк-Сити сборная Белоруссии переиграла Швецию с суперзвездами НХЛ Никласам Лидстремом, Матсом Сундином, Даниэлем Альфредссоном в составе. Главный тренер белорусов в легендарной игре, наставник сборной России на Олимпиаде-2006 Владимир Крикунов в своем блоге на «Матч ТВ» выражает уверенность, что в завтрашнем четвертьфинале Россия – Норвегия явный аутсайдер не повторит подвига его бывших подопечных.

- Да уж, 16 лет прошло. Детали как-то стираются: ничего о том дне не напоминает, да и сам победу над шведами давно не пересматривал. К тому же лучшим в карьере тот матч не считаю. Более качественных игр хватало. А вот знаковым бы его назвал. Еще бы, сделали большое дело – осчастливили целую страну.

1/4 финалаШвеция — Белоруссия – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)Голы: Лидстрем (Ким Юнссон, Нюландер), 3:10 - 1:0 бол. Романов (Матушкин, Калюжный), 7:47 - 1:1 мен. Дудик (Ковалев, Расолько), 9:33 - 1:2 бол. Нюландер (Сундин, Лидстрем), 30:14 - 2:2 бол. Ковалев, 42:47 - 2:3. Сундин, 47:54 - 3:3. Копать (Антоненко, Бекбулатов), 57:36 - 3:4.Швеция: Сало (59:03). Олауссон - Лидстрем, Альфредссон - Сундин - Дален. Ким Юнссон - Норстрем, Сундстрем - Нэслунд - Нюландер. Рагнарссон - Кен.Юнссон, Ренберг - Зеттерберг - Юр.Юнссон. Олунд, Аксельссон, Юханссон, Арведссон, Холмстрем.Белоруссия: Мезин. Хмыль - Салей, Калюжный - Цыплаков - Д.Панков. Журик - Копать, Ковалев - Дудик - Расолько. Романов - Матушкин, Андриевский - Бекбулатов - Антоненко. Макрицкий, Микульчик, Стась, В.Панков, Занковец.

Понятно, что норвежцы сейчас мечтают о том же и будут готовиться соответствующим образом. Кто знает, может, и ту нашу победу посмотрят, хотя сомневаюсь, что в Норвегии в курсе того белорусского чуда. Скорее, тренер покажет команде поражение россиян от словаков в Пхенчхане. Проиллюстрирует на этом примере, что в хоккее все возможно, но, я думаю, успех норвежцев - что-то из области фантастики. Ведь проигрыш от Словакии не забыл и наши. Так что Олегу Знарку тоже вряд ли придется напоминать команде о событиях 2002 года, все и так понимают, чем грозит недостаточный настрой, и на четвертьфинал выйдут заряженными и собранными. Ошибку шведов 16-летней давности не повторят.

«Видимо, забили две и посчитали: «Этих легко сделаем». Теперь встряхнемся». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Тогда же шведы выиграли все три матча на групповом этапе, будущих чемпионов канадцев с их звездами спокойно победили – 5:2, кто для них были белорусы? Мы же разобрали их игру с акцентом на атаку через один фланг, постарались перекрыть эту зону, хотя все равно было очень тяжело. Благо, у нас в составе ребята подобрались опытные, прошедшие советский хоккей. Их не требовалось учить и убеждать, что они могут на равных играть с НХЛ.

Та победа обросла байками, где-то читал, что я вроде как поспорил на бутылку коньяка с кем-то из персонала, мол, мы шведов не пройдем. Бутылку коньяка действительно проспорил, но хоккейному агенту и совсем по другому поводу. Речь шла о том, было ли знаменитое «Чудо на льду» СССР – США в Лэйк-Плэсиде последним матчем турнира или нет. Вот после Швеции, когда вышли к журналистам, все и выяснили.

Может, сейчас тренер норвежцев и поспорит с кем-то на бутылку или дерево какое срубить пообещает, ведь там, кажется, особо не пьют. Мне же ментально ребят расслаблять было не надо. То поколение никого не боялось, сами не раз обыгрывали энхаэловцев, поэтому было все равно - Сундин против них или еще кто. У всех имелась прививка от страха.

«В Турине у меня к раскатке не все успели, а сейчас готовились месяц. Это наше преимущество». Олимпийский блог Владимира Крикунова

И все равно соперник был сильнее, однако нам помогло несколько факторов: настрой, тактика, недооценка со стороны шведов, отличная игра нашего вратаря. Андрей Мезин отразил 44 броска, но он был гораздо выше уровнем, чем норвежец Хауген, которого я хорошо знаю по минскому «Динамо». Хаугену может где-то повезти - всю игру он не вытащит. Уверен, наши выйдут на матч с правильным отношением, моментов создадут достаточно, так что проблем не будет.

«Волновался до первой заброшенной шайбы». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru