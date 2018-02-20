Загитова vs Медведева, четвертьфинал в хоккее и снова лыжи. Что смотреть в среду

В среду, 21 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно семь комплектов наград. За медали поспорят представители горнолыжного спорта, бобслея, лыжных гонок, конькобежного спорта и фристайла. Также пройдет матч за бронзу в женском хоккее, в котором российским девушкам будет противостоять сборная Финляндии.

Главное – лыжные гонки

В самом успешном для России виде спорта на этой Олимпиаде будет разыграно два комплекта наград – в командном спринте у мужчин и женщин. Состав на эти гонки у нашей сборной мощный. В соревнованиях девушек выступят Наталья Непряева и Юлия Белорукова. В личном спринте обе российские лыжницы бежали в финале. Белорукова финишировала третьей, Непряева была четвертой. Также россиянки блестяще справились со своими этапами в эстафете, что принесло нашей команде бронзовую медаль.

Командный спринт у мужчин побегут Денис Спицов и Александр Большунов. Оба лыжника показывают удивительную динамику в результатах на Олимпиаде. Большунов: бронза в спринте => серебро в эстафете. Спицов: четвертое место в скиатлоне => бронза в «разделке» => серебро в эстафете. Понятно, какой медали ждут теперь от них в командном спринте. Фавориты как всегда норвежцы, но российским лыжникам очень хочется золота.

10:50 Командный спринт. Полуфиналы. Мужчины и Женщины («Матч! Арена»)

12:50 Командный спринт. Финалы. Мужчины и женщины («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Фигурное катание

Все вопросы перед выступлениями в женском одиночном катании сводят к одному: Загитова или Медведева? Конечно, есть еще Кэтлин Осмонд из Канады, итальянка Каролина Костнер, россиянка Мария Сотскова. Но Женя и Алина выглядят настолько сильнее других соперниц, что золотые шансы конкуренток почти не рассматриваются.

На международном уровне Загитова и Медведева спорили за медали всего раз – на чемпионате Европы за месяц до Олимпиады. Тогда короткую программу выиграла Алина, а произвольную - Женя. По сумме двух выступлений выше оказалась 15-летняя Загитова.

Все россиянки на Олимпиаде попали в последнюю, сильнейшую группу участниц в короткой программе. Медведева выйдет на лед 25-й, Загитова – 28-й, а Мария Сотскова - последней, 30-й. Выступление в произвольной программе состоится 23 февраля.

03:55 Короткая программа. Женщины («Матч! Арена»)

Хоккей

Для болельщиков «Красной машины» начинается все самое интересное. Проигрывать – нельзя, побеждать – обязаны. Российская команда заняла первое место в группе и напрямую прошла в четвертьфинал. Ее соперники на этой стадии – норвежцы - провели тяжелейшую встречу в первом раунде плей-офф против сборной Словении во вторник (2:1). Наша же сборная последний матч на турнире сыграла в субботу. Победитель этой игры в полуфинале сойдется с сильнейшей командой в матче сборных Чехии и США.

В женском хоккейном турнире сборные ОАР и Финляндии в среду разыграют бронзовые медали. Команды встречались между собой на групповом этапе, и победу в том матче со счетом 5:1 одержали представительницы Суоми. Россиянки вообще выиграли на Олимпиаде только один матч – в четвертьфинале одолели Швейцарию – 6:2. За золото традиционно будут бороться команды Канады и США. Финал состоится 22 февраля.

10:30 ОАР - Норвегия. Мужчины. Четвертьфинал («Матч! Игра»)

10:30 ОАР – Финляндия. Женщины. Матч за бронзу («Матч! Наш спорт»)

Фристайл

Медали разыграют в ски-кроссе у мужчин. Российскую команду представят четыре спортсмена: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков и Семен Денщиков. Лидером нашей сборной является Ридзик. Год назад российский фристайлист получил серьезную травму на этапе в Италии – несколько переломов, сильное защемление позвоночника. Под угрозой было не только выступление в Пхенчхане, но и вся спортивная карьера. Все же спортсмен успел восстановиться к олимпийскому сезону и уже на третьем международном старте сумел выиграть этап Кубка мира. Причем эта победа стала первой в его карьере.

Соревнования в ски-кроссе начнутся с квалификации в 5:30 утра по московскому времени. Большой финал запланирован на 8:35.

07:10 Ски-кросс. Мужчины («Матч! Наш спорт»)

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Сноуборд

В среду состоится квалификация в биг-эйре у мужчин. Эта дисциплина впервые включена в программу Олимпиады. За нашу команду выступят 19-летний Влад Хадарин и 20-летний Антон Мамаев. У обоих спортсменов есть успехи в этом виде на Кубке мира. Хадарин вообще дебютировал в элите с победы на этапе в Москве, а Мамаев был третьим в Квебеке год назад. Розыгрыш олимпийских медалей в биг-эйре запланирован на 24 февраля.

03:25 Биг-эйр. Мужчины. Квалификация («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Филиппов, Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru