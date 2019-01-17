Дарья Миронова: «В моей команде есть няшка, шкаф и три капитана, а также чемпион по болотному футболу»

Телеведущая, помощник главного тренера дивизиона Харламова на Матче всех звезд КХЛ - 2019 Дарья Миронова рассказала, насколько непросто работать девушке в мужском виде спорта, а также охарактеризовала игроков своей команды.

2019-01-17T14:05:27+03:00 Телеведущая, помощник главного тренера дивизиона Харламова на Матче всех звезд КХЛ - 2019 Дарья Миронова рассказала, насколько непросто работать девушке в мужском виде спорта, а также охарактеризовала игроков своей команды.

В ближайшие выходные в Казани пройдет Матч Звезд КХЛ. В прошлом году организаторы пошли на беспрецедентный эксперимент: в качестве помощников главных тренеров команд дивизионов были приглашены девушки-журналистки. По мнению многих болельщиков, тогда лишь Дарья Миронова соответствовала статусу строгого наставника. В итоге эксперимент признали удачным и решили повторить и в этом сезоне. Корреспондент «Матч ТВ» Артем Мельников поговорил с коллегой Дарьей Мироновой, которую знает с момента ее приезда из Америки, о внутренней кухне Матча Звезд.

«С Малкиным общаться проще, у Овечкина больше свита, которая его окружает»

— Как ты попала в хоккей?

— Я всегда любила спорт. В Америке получила журналистское образование, но не сразу пошла работать спортивным журналистом. В колледже моими основными видами спорта были плавание и теннис. Затем сильно увлеклась смешанными единоборствами, даже проводила пресс-конференции на турнирах под эгидой UFC. Кто-то из моих коллег удивлялся: «Ты же русская! Почему не работаешь в хоккее?!» Хоккей как вид спорта я очень люблю. Но он никогда не был для меня первым в списке предпочтений. Давали задание — выполняла.

Кто был самым порядочным из россиян в НХЛ? Сейчас много говорят о проблемах Сергея Бобровского с клубом. Но, поверьте, этот человек, дважды обладатель Везина Трофи, самый милый, если такой эпитет можно отнести к мужчинам, хоккеист в НХЛ. Он и его жена Оля — настолько приземленные, простые люди без намека на звездную болезнь и какую-либо заносчивость, что я даже поражаюсь, как такое возможно. Восхищаюсь их семьей.

Понятно, что я общалась и с Малкиным, и с Овечкиным. Вообще россияне всегда идут навстречу журналистам-соотечественникам. Александр и Евгений не исключение. Но когда русская община в свое время разделилась на два лагеря «Овечкина» и «Малкина», я все-таки примкнула ко вторым. С Евгением общаться немного проще, у Александра чуть больше свита, которая его окружает.

— Как получилось, что в России ты связала свою жизнь с хоккеем?

— Я же говорю, я люблю хоккей! Например, в Америке училась на спортивного менеджера, и многие работы у меня были связаны с этим видом спорта. Снимала рекламу для НХЛ в роли помощника продюсера, вела спортивные мероприятия, рубрики на ТВ. Помню, когда писала диплом, ходила брать интервью у многих великих хоккейных тренеров и функционеров. Например, Майк Бэбкок имеет непосредственное отношение к моему профессиональному становлению. Как-то он сказал, что, если бы я была хоккеистом, то своим огнем выжигала бы все на льду. Было приятно. Я напомнила ему об этом на чемпионате мира в 2016 году.

Тяжело было решить, кем я хочу быть, когда вырасту: криминалистом, журналистом, спортивным функционером. Везде училась, работала, экспериментировала.

— Почему ты переехала в Россию?

— Потянуло на драматические перемены. На носу как раз была Олимпиада в Сочи. Очень хотела на ней поработать. Устроилась на Russia Today, но оказалось, что там расформировали спортивную редакцию, и мне предложили стать продюсером в экономической и политической передачах. Было жутко скучно, поэтому старалась выбираться и на спортивные события, в том числе на хоккей.

Долго пыталась пробиться на «Спорт ФМ». Понимала, мой козырь — понимание, что такое НХЛ. Именно поэтому я всегда недоумеваю, как диванные эксперты в России могут писать об НХЛ, если они даже вживую ни одного матча не видели? Но это лирическое отступление. В итоге меня пригласили на радио, послушали, поняли, что я реально разбираюсь в предмете, и доверили вместе с Владимиром Дехтяревым вести программу об НХЛ. А дальше все покатилось как снежный ком. Раз девушка разбирается в НХЛ, то она сможет обозревать и КХЛ. Я бы хотела поработать на других видах спорта. Скучаю по плаванию, теннису, единоборствам. Когда на «Спорт ФМ» комментировала на Олимпиаде фигурное катание и другие виды, получала огромное наслаждение. Сейчас, к сожалению, из-за отсутствия времени просто нереально следить за чем-то еще, кроме хоккея.

— В хоккее ты надолго?

— Мне хочется расти, идти дальше. Кстати, тренерская работа на Матче Звезд дает мне возможность переосмыслить все, что теперь происходит. Есть желание с другой стороны посмотреть на спорт. Не зря же я получала менеджерское образование.

«В хоккее есть сексизм по отношению к девушкам»

— Почему тебе не нравилось общаться с хоккеистами?

— Ты меня плохо слушаешь. Я нормально с ними общаюсь, но не всегда одобряю, как они себя ведут по отношению к девушкам у них за спиной. Девушке очень сложно работать в мужской профессии, потому что по поводу нее будут всегда распускать какие-то слухи. Пошло шутить. Будучи подростком в Америке, очень обижалась на такое отношение. Сейчас повзрослела, стала по-другому ко всему относиться, но, по сути, ничего не изменилось с тех пор. Длинные языки что-то выдумывают. Причем в глаза все хорошие и пушистые. А за спиной… Мужчинам ведь нужно помериться сами знаете чем. Мериться контрактами? Уже неактуально. Поэтому они вынуждены вести себя на работе, как будто они настоящие кобели и альфа-самцы. Но не думайте, не все в хоккее такие. Если человека хорошо воспитали, он и будет уважать девушку в любом месте. А кому-то нужно показать себя в коллективе.

— То есть в хоккее есть сексизм у мужчин по отношению к девушкам?

— На 100%. Это не только в хоккее. Но в спорте особенно. Можно только вспомнить, как в России относятся к женскому хоккею. Все же считают, что хоккей — неженское дело. Женщина должна стоять на кухне и готовить суп. Но ведь никто даже подумать не хочет, что она может и суп приготовить, и ребенка в сад отвезти, и подрабатывать в кафе официанткой, а после работы идти на тренировку и играть в хоккей.

— Приведи пример непорядочного поведения хоккеиста по отношению к тебе?

— Еще раз повторюсь, с глазу на глаз они все хорошие. Но если про меня что-то говорят за спиной, значит, я впереди. Такой подход помогает. Но не только про меня говорят, что, мол, она там… я с ней… И про других девушек. Поэтому когда при мне хоккеисты начинают говорить о другой девушке, даже если я ее не знаю, обязательно начинаю врубаться за нее. Могу сказать, как вам не стыдно, вы же женаты. Так что в мужском коллективе и мужской атмосфере становишься жестче.

«Быть тренером — большой стресс»

— Надеюсь, в твоей команде на Матче Звезд будут лишь воспитанные хоккеисты. Насколько тебе было интересно стать тренером в прошлогоднем звездном уик-энде?

— Вообще не знала, чего ожидать. Когда увидела новость, была ошарашена. Ведь привыкла работать в одном формате. Мне он знаком, я в зоне комфорта. А тут надо стоять на скамейке запасных. Я и так не люблю заходить в раздевалку, а теперь придется находиться в ней не пять минут, как положено журналистам, а долгое время. Когда в первый раз зашла в раздевалку, в ней находились Владимир Ткачев и Алексей Бывальцев. Ребята не привыкли к большому ажиотажу. Им было неуютно. Мне тоже. В итоге ситуацию спас Кевин Даллмэн своими тупыми шутками ниже пояса. Из серии: «Ты же тренер, можешь остаться, пока мы переодеваемся», или: «Тренер, а почему ты не переодеваешься?» Он вывел меня из ступора, я начала ему отвечать так же, в итоге все посмеялись, и обстановка разрядилась. Ребята сказали: «Расслабься, руководи нами жестко, мы все выполним, подыграем и т. д.». Решили, что это Матч Звезд и надо развлекаться. Очень благодарна парням за работу.

— Насколько я помню, ты, по сути, в 2018 году исполняла роль главного тренера.

— Это был еще один большой стресс для меня. Очень серьезно подхожу к любой работе. Тогда Матч Звезд проходил в Астане, а я, получается, выбрала дивизион, где было много игроков «Барыса». И именно в нашем дивизионе постоянно менялись главные тренеры, так как до Матча Звезд их увольняли. В конце концов поставили главным на тот момент рулевого «Барыса» Галыма Мамбеталиева, у которого был конфликт с хоккеистами астанинского клуба. До самого матча он даже не появлялся в раздевалке. И вся ответственность свалилась на меня. Приходил какой-то человек, кричал, что надо что-то подписать, где главный тренер. В общем, был треш! Хоккеисты «Барыса» мне говорят: «Может, ты закроешь его где-нибудь, чтобы он и на скамейку не выходил». Не знала, что делать в этой ситуации. Надеюсь, что в итоге все прошло неплохо, но в те дни мне пришлось здорово нервничать.

Кстати, еще не ожидала, что так много болельщиков воспринимают Матч Звезд серьезно. Говорили мне: «Дарья, принеси нам победу!» И ни одной улыбки на лице. Неужели они не понимают, что игроки приезжают отдохнуть, повеселить публику? Так что мой первый звездный уик-энд в роли тренера получился нервным.

— Но сейчас ты уже опытный наставник.

— Была еще больше ошарашена, когда узнала, что эксперимент решили повторить. С одной стороны, все круто. С другой — опять переживать этот стресс. Радует, что на этот раз рядом со мной будет стоять Зинэтула Билялетдинов, которого я очень уважаю. Страшно подумать, но еще в 2014 году я была на игре НХЛ, которую из пресс-ложы смотрел Зинэтула Хайдарович. Мне тогда несложно было взять интервью у Мартина Бродо. А вот с Билялетдиновым стеснялась поздороваться даже. Он — легенда. Кто бы мог представить, что спустя пять лет буду стоять с ним рядом на скамейке запасных. Он реально знает, кто такая Дарья Миронова. Это так круто! Я его не подведу. Кстати, после прошлогоднего Матча Звезд меня даже похвалил Борис Майоров. Спросила его, не хочет ли он поучаствовать в звездном уик-энде. Ответил, что лучше дома с женой и котом посидит. В общем, приятно, что после моего тренерского дебюта стали узнавать великие.

— Оба раза девушки могли выбрать дивизионы. Почему выбрала дивизион Чернышева и дивизион Харламова?

— Мне приятно работать с региональными клубами. Плюс в прошлом году так вышло, что я часто в эфире попадала на матчи «Барыса» и стала экспертом по этой команде. Ребята из Астаны играют в дивизионе Чернышева, поэтому пошла туда. Будем честны, состав у нас был в прошлом сезоне классный, но слабенький. Мы здорово провели время, и такой команды уже точно не будет. И в знак благодарности решила сменить дивизион. В итоге последовала за своим капитаном Найджелом Доусом. Да и состав в этом году в дивизионе Харламова подобрался опытный.

— Давай расскажем в эпитетах о твоих подопечных.

— Я не знакома с Юусо Пуустиненом, Полом Постма и Владиславом Подъяпольским. Кстати, финн является чемпионом мира по болотному футболу. Как мне говорил Буцаев, это видно по его катанию. Вот такой тренерский юмор. Но ничего, ребята вольются в коллектив. Виталий Кравцов у нас самый молодой и симпатичный. Его задача стать лицом нашей команды. Он няшка, поэтому должен переманить поклонниц Капризова и Ткачева к нам. Кстати, на Матче Звезд Женской хоккейной лиги одна девочка попросила специально для Виталия записать видеообращение. Так что этот план уже работает. Будем Виталика за это всячески баловать, хотя спуску тоже не дадим.

В этом году не мы выбираем капитанов команд. Может быть, и хорошо. Потому что в нашем коллективе сразу три капитана — Мозякин, Доус и Зарипов. Ассистенты все остальные. Надеюсь, Данис Зарипов поможет мне «раскочегарить» Сергея Мозякина. Хотя, как мне советовал Никита Нестеров, чтобы расположить к себе легенду нашего хоккея, ему нужно поставить бокал пива.

Трямкин — шкаф, который вообще не падает.

«Буду рассчитывать только на проверенных бойцов»

— Чего болельщикам ждать от команды дивизиона Харламова?

— Обещаю, что будет интересно. У меня много задумок. В прошлом году не все получилось, так как некоторые люди меня подставили. Но я как настоящий тренер сделала выводы и теперь знаю, кому можно доверять, кому нельзя. Буду рассчитывать только на проверенных бойцов. Чтобы не сглазить, не стану раскрывать карты раньше времени.

— Чего в целом ждешь от Матча Звезд?

— Во-первых, хочу сказать, что в креативности звездный уик-энд — очень крутое мероприятие. А диванные эксперты могут помолчать. Поверьте, люди работают днями и ночами, чтобы сделать шоу для болельщиков.

Чего не хватает? Вратари жалуются, что им мало уделяют внимания на конкурсах. Они бы хотели посоревноваться между собой. Можно организовать конкурс, кто забросит шайбу из-за своих ворот в противоположные. Много чего можно придумать.

Я же как телевизионщик постараюсь сделать все для того, чтобы зритель получил удовольствие от картинки. Если у болельщика будет хорошее настроение, оно должно стать отличным. Если плохое — хорошим. Чтобы диванным экспертам, опять же, было о чем поговорить. В прошлом году не все удалось, но было неплохо. Хотелось бы, чтобы в этом было лучше. Лично я буду отрабатывать по полной.

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