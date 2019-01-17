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Мог бы Рязанцев разогнать Лисина до скорости 183 км/ч? Десять ставок на Матч Звезд КХЛ

10:20
Мог бы Рязанцев разогнать Лисина до скорости 183 км/ч? Десять ставок на Матч Звезд КХЛ
Энвер Лисин / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Обозреватель «Матч ТВ» делает 10 ставок за несколько дней до старта главного шоу КХЛ – звездного уик-энда, который пройдет 19-20 января в Казани.
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1. Будет ли побит мировой рекорд Александра Рязанцева по силе броска?

Я напомню, что Рязанцев установил свое достижение еще в 2012 году на звездном шоу в Риге, когда запустил шайбу со скоростью 183,67 км/ч. И этим не только увековечил рекорд всех времен в российском хоккее, но и обогнал НХЛ — в тот же год Здено Хара разогнал шайбу до 175,1 км/ч. Что сделали в Северной Америке? Не поверили в Рязанцева, заявив, что в России неправильная аппаратура. Наша сторона предложила Рязанцеву и Харе сойтись в очном споре. Это было можно сделать в 2013-м, когда словацкий гигант во время локаута выступал за чешский «Лев». Однако Большой Зи до Челябинска не доехал.

Ставка «Матч ТВ»: нет. Ну, что вы, конечно, Рязанцева никто не обгонит. Шанс был бы только у двух людей. Защитник СКА Патрик Херсли, обладающий убойным щелчком, не летит в Казань. Но он в 2015 году показал 164,48 км/ч, а в прошлом сезоне — 165,98 км/ч. Вообще не Рязанцев. И хотелось бы видеть защитника «Спартака» Андрея Кутейкина, умеющего могучим щелчком забивать голы с центра площадки. Но 34-летний Кутейкин завоевал два Кубка Гагарина, однако ни разу в жизни не участвовал в Матче Звезд.

2. Кто-нибудь замахнется на цифры Энвера Лисина в забеге на скорость?

Это будет самый первый конкурс в Мастер-шоу, которое пройдет в субботу. Реактивный форвард «Салавата Юлаева» Энвер Лисин первым в истории КХЛ выбежал из 13 секунд, показав 12,450. Причем Лисин не должен был участвовать в Матче Звезд, но его вызвали после того, как травму получил форвард «Авангарда» Владимир Соботка. За этот рекорд Энверу вручили чек на 650 тысяч рублей. И подсчитали, что он развил скорость разогнавшегося от остановки автобуса — 43 км/ч. А если бы Лисина перед стартом ударил Рязанцев, представляете, как быстро бежал бы Энвер?

Ставка «Матч ТВ»: да. Шансы есть. Мы бы поставили на Кирилла Слепца — новую Русскую Ракету из молодежной сборной России, который в меньшинстве лихо улетал от соперников. Но что же его не позвали в Казань? Не будем называть конкретные фамилии, однако уверены, что рекорд Лисина можно обновить.

3. Сколько голов забьет главный снайпер в истории нашего хоккея Сергей Мозякин?

Магнитогорский аксакал Мозякин уникален тем, что участвовал во всех 10 Матчах Звезд КХЛ — и теперь летит на одиннадцатый. Возможно, в будущем Сергей станет приезжать на звездное шоу вместе с сыном Андреем, который тоже играет в хоккей и скоро дойдет до высокого уровня. Мы в это верим. За все время лучший бомбардир в истории отечественного хоккея забил 26 голов и отдал 10 передач. То есть в среднем это 3,6 очка за одну звездную игру. Причем Мозякин непредсказуем — так, в 2010 и 2012 годах он не забил вообще ничего, а в 2015-м и 2016-м забрасывал по шесть шайб.

Ставка «Матч ТВ»: два гола. При новом формате, когда за победу соревнуются четыре дивизиона, Мозякин в среднем забрасывал по две шайбы за один Матч Звезд. Думаем, Сергей не изменит себе. Тем более его тренером будет Зинэтула Билялетдинов, с которым он сможет доехать до ворот.

4. Кто забьет самый оригинальный по красоте буллит?

Конкретно такой конкурс мы в казанской программе не нашли. Как и не обнаружили Казанского Дениса — комментатора «Матч ТВ», которому с такой фамилией сам Бог велел поработать на этом мероприятии. Но, увы…

Однако буллит можно исполнить в Мастер-шоу даже вне конкурса. Делимся идеей, потому что мы тут заметили, что футболист Дмитрий Сычев встал на коньки и играл за «Команду Звезд» в Альметьевске. Пусть Сычев пробьет футбольный пенальти в хоккейные ворота. Заодно и о подвигах сборной Черчесова на чемпионате мира вспомним.

Ставка «Матч ТВ»: никто. Тут конкурс не ждем. Но по большому счету давно заслуживает победу Никита Гусев — виртуоз, красиво исполняющий буллиты и собирающий миллионы просмотров на YouTube.

5. Какой дивизион победит в Мастер-шоу?

Пока мы можем сравнивать только с прошлым годом. Тогда, в Астане, в финале сыграли дивизионы Тарасова и Чернышева. Победа осталась за парнями с Запада. Но теперь кажется, что хорошие шансы будут у дивизиона Харламова, потому что там выступает «Ак Барс», и местная публика погонит свою команду к победе. А еще там есть суперзабивной Мозякин.

Ставка «Матч ТВ»: дивизион Тарасова. Это ведь маленький ЦСКА. В воротах — Илья Сорокин, в защите — Алексей Марченко, в атаке — Кирилл Капризов, на тренерской лавке — Игорь Никитин. ЦСКА набрал 84 очка в 49 матчах. Нет лучше команды в регулярном чемпионате КХЛ.

6. Вылетит ли в полуфинале сборная дивизиона Боброва?

Была тенденция на двух последних Матчах Звезд — дивизион Боброва, где выступает СКА, не особо боролся за выход в финал. 2017 год — команда под управлением Олега Знарка проигрывает со счетом 2:6 и спешно улетает на чартере из Уфы. 2018 год — дивизион Боброва проигрывает и полуфинал (5:6), и матч за третье место (4:8) при тренере Юкке Ялонене. Мы видим какую-то апатию, и ее должна снять второй тренер команды Наталья Кларк. Давайте, Наташа, заведите своих игроков!

Ставка «Матч ТВ»: нет. Бомба не попадет в третий раз в ту же воронку. Тем более теперь главный тренер — Илья Воробьев. Хотя если дивизион Боброва в полуфинале сыграет с дивизионом Тарасова, мы готовы пересмотреть свой прогноз.

7. Кто сорвет самые громкие овации на «Татнефть-Арене»?

Этот дворец на хоккее вмещает 8900 зрителей. И мы помним, как здорово умеют болеть в Казани. Видели это в апреле 2018-го, когда «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина победил ЦСКА.

Ставка «Матч ТВ»: если говорить о командах, то это дивизион Харламова. Даже обсуждать нечего. Тем более там в тандеме с Зинэтулой Билялетдиновым будет работать популярная Дарья Миронова. Если же говорить о конкретных игроках, то больше всех оваций сорвет Данис Зарипов, пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Это к гадалке не ходи.

8. Какой вратарь проявит себя лучше всего во время Матча Звезд?

Изучим статистику этого сезона, расставив вратарей по проценту отраженных ими бросков. Самые крутые голкиперы — в дивизионе Харламова, оба имеют выше 93,5%. Якуб Коварж (94,4%), Илья Сорокин (94,2%), Магнус Хелльберг (93,7%), Владислав Подъяпольский (93,6%), Юха Метсола (93,4%), Юлиус Гудачек (92,0%), Игорь Бобков (91,5%), Константин Барулин (90,5%). И нет удивления, что лучше всех выглядят вратари «Автомобилиста» и ЦСКА — эти клубы лидируют в своих конференциях.

Ставка «Матч ТВ»: Якуб Коварж. Голкипер из Екатеринбурга в этом сезоне великолепен.

9. Будет ли сделано сенсационное заявление в Казани?

Обычно что-то такое бывает. То Уэйн Гретцки прилетает в Минск (Матч Звезд-2010), где говорит, что обнаружил там свою дальнюю родственницу. То Вячеслав Фетисов делает заявление, что уходит с высоких постов в КХЛ. То Илья Ковальчук и Павел Дацюк вопреки приказу клубов НХЛ, когда завершился локаут, летят не в Северную Америку, а на Матч Звезд в Челябинск. А потом на весь мир объясняют свою позицию.

Ставка «Матч ТВ»: будет. Главное, не давайте слово защитнику «Локомотива» Якубу Накладалу. Ни в коем случае не спрашивайте его: «Что такое? Почему никак не получается распечатать чужие ворота?» А то чех ответит что-нибудь ядреное, как недавно на «КХЛ ТВ».

10. Соберет ли Матч Звезд КХЛ аудиторию в 10 млн зрителей?

Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ будут показаны в прямом эфире на телеканалах «КХЛ» и «КХЛ HD». Кроме российских зрителей главное шоу сезона смогут увидеть болельщики еще в 23 странах: Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Хорватии, Македонии, Косово, Словении, Швейцарии, Великобритании, Узбекистане, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Австрии и Люксембурге.

Ставка «Матч ТВ»: соберет. Двух мнений быть не может.

Составы сборных на Матче Звезд КХЛ

Дивизион Боброва: вратари Юлиус Гудачек («Спартак»), Магнус Хелльберг (СКА); защитники Мэтью Майоне («Динамо» Р), Владислав Гавриков (СКА), Сами Леписте («Йокерит»); форварды Лаурис Дарзиньш («Динамо» Р), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Мск), Илья Зубов («Спартак»), Александр Барабанов (СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М). Тренеры — Илья Воробьев и Наталья Кларк.

Дивизион Тарасова: вратари Илья Сорокин (ЦСКА), Константин Барулин («ХК Сочи»); защитники Якуб Накладал («Локомотив»), Алексей Марченко (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Кристиан Хенкель («Динамо» Мн); форварды Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Миро Аалтонен («Витязь»), Михал Ржепик («Витязь»), Эрик О’Делл («ХК Сочи»). Тренеры — Игорь Никитин и Евгения Головина.

Дивизион Харламова: вратари Якуб Коварж («Автомобилист»), Владислав Подъяпольский («Ак Барс»); защитники Пол Постма («Ак Барс»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Виктор Антипин («Магнитка»); форварды Сергей Мозякин («Магнитка»), Найджел Доус («Автомобилист»), Виталий Кравцов («Трактор»), Юусо Пуустинен («Нефтехимик»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Данис Зарипов («Ак Барс»). Тренеры — Зинэтула Билялетдинов и Дарья Миронова.

Дивизион Чернышева: вратари Юха Метсола («Салават Юлаев»), Игорь Бобков («Авангард»); защитники Филип Хольм («Торпедо»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Даррен Диц («Барыс»), Ян Коларж («Амур»); форварды Сергей Широков («Авангард»), Илья Михеев («Авангард»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), Роман Старченко («Барыс»), Никита Михайлов («Сибирь»). Тренеры — Боб Хартли и Мария Басс.

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