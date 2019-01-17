Василий Подколзин: «Мне постоянно пишут девушки в директ»

Самый юный хоккеист российской молодежки рассказал о жизни и чуть меньше - о хоккее.

2019-01-17T09:20:58+03:00 Самый юный хоккеист российской молодежки рассказал о жизни и чуть меньше - о хоккее.

В 2018 году 17-летний юноша дебютировал в КХЛ в составе СКА, был капитаном юниорской сборной России, а также сыграл немаловажную роль в завоевании нашей командой бронзовых медалей на МЧМ. После такого успеха Василий Подколзин стал очень популярен среди российских СМИ. Он уже немало рассказал о том, какой он хоккеист. Поэтому мы решили узнать, какой он человек. Нападающий откровенно ответил на вопросы о том, как он относится к видеоиграм, есть ли у него девушка, хороший ли он старший брат и сколько зарабатывает, также есть много слов о хоккее.

— Вы получили небольшое повреждение в первом матче за клуб после молодежного чемпионата мира. Как самочувствие?

— Сейчас уже все хорошо. Просто тренеры дали мне немного отдохнуть, чтобы восстановиться после сложного года. Так что уже в скором времени буду полностью готов.

— Иван Муранов играл чуть ли не с переломом на МЧМ. Вам когда-нибудь приходилось работать с травмой?

— Слава Богу, серьезных повреждений не было, за исключением травмы плеча. Так что на матчи, как правило, выходил здоровым. Так было и на молодежном чемпионате мира. А вот партнеры почти все играли с какими-то микротравмами. Парни — настоящие мужики. Многие бились через боль.

— В 2018 году вы были капитаном юниорской сборной, выполняли черновую работу в молодежке, выходили в звене с Гусевым и Дацюком в СКА. Сложно перестраиваться ментально?

— Не очень. Я все равно играл в хоккей. Делал то, что говорят тренеры. Понятно, что в разных командах у меня разная роль. Но мне главное играть. А с наставниками быстро найду общий язык и буду делать то, что скажут.

— На МЧМ вы играли клубной связкой с Морозовым и Марченко. Что дал вашей тройке этот турнир?

— В первую очередь неоценимый опыт. Многое не получилось, но сделали выводы. Дальше, надеюсь, будем только улучшать игру.

— Что не получилось?

— Часто передерживали шайбу, когда с ней надо было расстаться. Много было индивидуальных действий, хотя за клуб мы играем немного по-другому. Надо было и на МЧМ больше концентрироваться на партнере, а не на себе. Немного не хватило мастерства, немного опыта. Вроде мелочи, но все вместе они сказывались на результате. Так что мы не можем до конца быть довольны собой и с точки зрения статистики, и с точки зрения качества хоккея.

«Ванкувер. Live». Специальный репортаж. Выпуск 6

— На мой взгляд, вся команда часто сбивалась на индивидуальную технику. Мало было командного хоккея, как у тех же финнов или американцев.

— Отчасти соглашусь, у финнов и американцев иногда чуть лучше выходило играть именно в командный хоккей. А мы нередко сбивались на индивидуальную игру. Почему? Иногда не хватало времени для передачи. Иногда эмоции перехлестывали, хотелось сделать все самому. Но не согласен с тем, что у нас вообще не было командной игры.

«Драться учился во дворе»

— Для вас матч с американцами был принципиальнее остальных, учитывая противостояние с первым номером драфта НХЛ 2019 года Джеком Хьюзом?

— Нет. Готовился к встрече как обычно. Лично у меня не было желания сыграть лучше, чем Хьюз. В первую очередь хотел помочь команде победить. Раз мы проиграли, получается, и личную дуэль Джеку проиграл.



— Вы были готовы подраться с чехом Якубом Лауко после матча?

— Конечно, нет! Я бы подвел команду, если бы это случилось. Меня бы дисквалифицировали.

— Как в целом относитесь к дракам в хоккее?

— Не боюсь их. Всегда готов заступиться за партнера. По юниорам приходилось снимать краги и в сборной, и в клубе. Не могу равнодушно смотреть, когда обижают коллегу. Помню, играл за сборную, была заварушка у пятака, моего партнера по команде начали толкать. А там соперник был на две головы выше. В итоге пришлось его оттащить на себя. По ударам, наверное, победил.

— Тренируетесь специально?

— Нет. Все кулачные тренировки проходили на улице. Получал навыки во дворе. В свое время приходилось драться, и немало. Когда играл за «Белых Медведей», после тренировки мог погулять с друзьями по району. Тогда нередко к нам кто-то приставал. Были и жесткие драки. Получал прилично.

«Очень люблю хоккей!»

— Для вас 2018 год стал прорывным. С чем это связываете?

— У меня в жизни сейчас все хорошо. Все спокойно. Все живы, нет, по сути, никаких проблем. Поэтому думаю только о хоккее, о работе, тренировках и играх. Очень люблю хоккей! С удовольствием иду на тренировку, готовлюсь к очередной встрече. Знаю, что многие ребята даже в моем возрасте воспринимают хоккей, как рутину. Я же каждый день стараюсь узнавать что-то новое.

— Конкуренция за попадание в СКА обострилась до предела. Те же Морозов, Марченко спорят с вами за место в главной команде. Общаетесь с ребятами на эту тему?

— Конечно, мы это понимаем. Иногда можем пошутить по этому поводу. Но все равно все продолжают работать в обычном режиме. Если вы думаете, что кто-то специально не отдаст другому передачу, чтобы подставить партнера, такого нет. Ведь мы делаем одно дело.

— Ваш первый тренер Игорь Декин сказал, что система СКА может перемолоть любого. Теперь понимаете, что он имел в виду?

— Любая система может переломить хоккеиста. Мне кажется, сумеет она это сделать или нет, зависит от человека, а не от системы. В СКА действительно серьезная конкуренция. Ты можешь затеряться среди большого потока талантов, как бы ни играл. Но это и интересно. Когда переходил в СКА, понимал, что будет очень тяжело. Но ради этой конкуренции и переехал в Питер. Хотел доказать себе, что достоин быть здесь.

«Дополнительные соблазны мне не нужны»

— Отпраздновали третье место на МЧМ?

— Посидели с ребятами в ресторане и пошли спать. С утра ведь был отъезд.

— Многие считают, что хоккеисты с ранних лет зарабатывают огромные деньги. На что хватает вам?

— Чтобы заслужить большой контракт в хоккее, надо пахать очень долго. Я снимаю квартиру на двоих с одноклубником Иваном Маниным. В месяц она нам обходится в 40 000 рублей. Часть денег отдаю родителям. После этого финансов хватает для того, чтобы купить продукты и, может быть, раза два сходить в кино. Одежду выдает клуб, в ней и хожу. Могу иногда сделать подарок своей девушке.

— Девушка живет в Москве?

— Да. Зовут Настя. Учится в 11 классе. Мы были одноклассниками. Когда переезжал, понимал, что будет нелегко. Поначалу было непривычно так общаться. Но потом привык. Либо она приезжает ко мне на выходные, либо я в Москву. Я же постоянно в разъездах, так что в любом случае мы бы виделись не часто. Ей, наверное, сложнее, но все вроде нормально.

— Правда, что на молодых перспективных спортсменов идет «охота»?

— О, да! Мне постоянно пишут девушки в директ. Присылают фотки. Обычно текст письма примерно одинаковый: «Видела тебя по телевизору, ты здорово играл, давай познакомимся». Бывает по три-четыре сообщения в день приходят. Я их пролистываю постольку-поскольку. Хотя после молодежного чемпионата был еще больший бум. Пишут и ровесницы, и девушки постарше.

— Насколько тяжело справляться с соблазнами?

— У меня есть девушка, друзья. Есть хоккей, учеба. Я всегда занят делом. В принципе, доволен, как складывается моя жизнь на данный момент, поэтому дополнительные соблазны мне и не нужны.

— Развейте или подтвердите мнение, что молодое поколение сейчас поголовно сидит в гаджетах и играет в приставку?

— Может быть, удивлю вас, но у меня в жизни не было ни одной игровой консоли. В 10 лет на компьютере была всего одна игра — «НХЛ 2007». И все! У меня нет Playstation, у Вани (младшего брата. — «Матч ТВ») тоже. Когда собираемся у кого-то из друзей, могу за компанию поиграть в тот же НХЛ. Вспомнить, как это делается. Но в целом мне игры не очень интересны. Хотя знаю, что у многих сверстников есть зависимость от приставок, стримов и т. д. Но это в основном ребята, которые не занимаются спортом. У нас же времени на приставки особо и нет.

А вот гаджеты — необходимость. Много сижу в телефоне, потому что с помощью него могу поговорить по мессенджеру с девушкой, родителями, посмотреть расписание тренировок или какое-то видео. В свободное время люблю включить телевизор. Но я не считаю, что это проблема.

— Вы идеальны.

— Слушайте, я обожаю хоккей. Могу сходить с друзьям в кафе. Но гулять до ночи или еще делать что-то, что может помешать моей карьере, это не про меня. В отпуске, наверное, можно позволить себе чуть расслабиться, может быть, даже выпить бокал пива. Но понимаю, что, если нарушу режим, если мною будут недовольны, то все, к чему я шел с ранних лет, рухнет.

— Вы в основном общаетесь с товарищами, которые старше вас. Они такие же идеальные?

— Они так же думают о хоккее все время. Не скажу, что мы какие-то особенные. Просто, наверное, привыкли так жить с детства.

— Вы говорили, что подготовка к ЕГЭ дается вам нелегко. Вы троечник?

— Учусь в обычной школе в Питере. Понятно, что сейчас очень сложно посещать занятия, но преподаватели идут мне навстречу. Делаю уроки дома, отправляю выполненные задания по электронной почте. В принципе, все вроде получается. Приходиться все выполнять. Хотя к ЕГЭ пока готовиться сложно, так как времени совсем нет. Это первый год, когда учусь заочно. Посмотрим, как завершится этот учебный год. Но до 11 класса у меня не было ни одной тройки.

«Драфт — оценка моей работы на данный момент»

— Вы хотите доиграть 3-летний контракт в СКА до конца. Но драфт НХЛ все равно важен?

— Конечно! Это же оценка моей работы на данный момент. Драфт важен для любого хоккеиста. Меня не столько заботит, под какими номером выберут, сколько — чтобы просто выбрали. Со мной общались скауты многих команд. Лично у меня предпочтений никаких нет. НХЛ есть НХЛ. Я ни за кого не болею, слежу, как играют россияне.

— Общаясь с молодыми ребятами, играющими в Америке, спрашиваете, как им там живется?

— Мы много говорили с Климом Костиным на эту тему. Мне было интересно его мнение, взгляд изнутри. Он рассказывал о правилах, болельщиках, площадках, как там работают и общаются с людьми. Многое для себя отметил, хотя не во всем с ним согласен. Но у нас не было задачи переубедить друг друга, просто обменивались позициями. Не хотел бы раскрывать подробности.

— Александр Романов привез подарки всей команде. Вы что-то купили в Америке?

— Приобрел родителям одежду. Брату клюшку. Он был очень рад.

— Вы с братом близки?

— По нему скучаю больше всего. Родители и люди со стороны говорят, что он во всем мне подражает. Не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас трудно говорить о его перспективах в хоккее, ведь ему всего 7 лет. Главное, что ему нравится играть в хоккей. Он с удовольствием ходит на тренировки. Это уже очень хорошо.

— Чувствуете, что поколение брата опережает ваше в хоккейном плане?

— Не поверите, но разница огромная. Как любят говорить ветераны, хоккей стал быстрее и жестче. Так вот, то, что умеет брат в семь лет, — я в его возрасте об этом мог только мечтать. Техника катания, владение клюшкой — я такого в семь лет не мог делать. Сейчас детям многие элементы дают намного раньше, потому что им необходимо осваивать все быстрее, чтобы успевать за тенденциями. Я тоже могу сказать, что их хоккей намного быстрее и жестче.

Фото: Rich Lam/Getty Images / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, ХК СКА

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