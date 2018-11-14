Владимир Бут: «Ари? Не нужно привыкать к иностранцам в сборной России»

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» – о шансах сборной России в матче против немцев, натурализации Ари и языковых способностях Черчесова.

2018-11-14T12:13:25+03:00 Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» – о шансах сборной России в матче против немцев, натурализации Ари и языковых способностях Черчесова.

— Немцы после своего провала на чемпионате мира – невыход из группы по-другому не назовешь – хотят показывать хорошую игру. Но на уровне национальной сборной это не очень получается. И все же, я считаю, что преимущество у Германии. Думаю, завтра она победит. Тем более у нас несколько травмированных игроков, — напомнил Бут.

— Стоит говорить, что после ЧМ-2018 статус Германии как суперсборной померк?

— Последние игры показывают, что не все у них сейчас хорошо. В Лиге наций не выиграли ни одного матча, этот результат не очень соответствует статусу топ-команды. Бундестим переживает спад после победы на чемпионате мира-2014, где, можно сказать, легко прошла соперников, в полуфинале вынесла Бразилию (7:1).

Конечно, прямо сейчас Германия вовсе не та, что была года четыре назад. Если сравнивать ее с той же Францией, преимущества последней очевидны, эта команда очень сильна, на три головы выше немцев. Я недавно смотрел матч «Боруссии» против «Баварии» (3:2) – очень красивый футбол, большие скорости. Но не знаю, будут ли эти же игроки в сборной показывать нечто похожее.

— Как вы относитесь к вызову Ари в сборную России?

— Тяжелая тема. Хотя та же бундестим процентов на 50 состоит не из немцев, в сборной Франции практически нет французов. Однако, например, в 90-е мы точно не могли представить, чтоб за нас какой-то иностранец играл. Но это практикуется во всех национальных командах. В Швейцарии много иностранцев, в Австрии – они практически всегда играли. Мое мнение: Россия – огромная страна, могли бы в ее пределах найти русских футболистов. Вполне реально отыскать одного-двух хороших нападающих. Нам не обязательно привыкать к иностранцам в сборной России.

— Кто среди футболистов нашей команды вам симпатичен больше остальных?

— Черышев и Зобнин. У Дениса очень сильная левая нога, он прекрасно играет в комбинационный футбол. Видно, что парень вырос в Европе. Рома очень мобильный, быстрый и мощный.

— Как оцените нынешнее состояние сборной?

— Я вижу огромную работу Черчесова, его заслуга очень большая. Перед ЧМ было много слухов, вся Россия думала, что мы провалим турнир. Никто не ожидал результата, которого ребята в итоге добились. И сейчас сборная подтверждает свой рост, матчи против Турции неплохо это показывают. Россия впервые за последние годы вышла на хороший уровень. Я общаюсь с Черчесовым, знакомы со времен игры в сборной в 90-х годах.

— Когда общались последний раз?

— Во время ЧМ. Его сын играл в «Черноморце» до того, как уехал в «Балтику», я сейчас спортивный директор новороссийской команды. Кстати, с Черчесовым-младшим в основном по-немецки разговаривали.

— Почему? Он же хорошо по-русски говорит, как и вы.

— По-немецки говорит гораздо лучше, совершенно без акцента. У меня, например, акцент есть.

— Ну, и Черчесов-старший известный полиглот.

— А вот у него очень сильный акцент, серьезно больше моего.

Напомним, товарищеский матч Германия – Россия состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия

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