Нет Дзюбы и праздника для Ари. Сборная без капитанища, но с новым бразильцем закончила подготовку к Германии

Репортаж из морозного Новогорска.

2018-11-13T17:36:15+03:00 Репортаж из морозного Новогорска.

Завершился второй день ноябрьских сборов команды Черчесова. Оптимистичного, кроме традиционно боевого настроя, не много. Грустные ряды травмированных в нашей команде снова пополнились. Сергей Петров, ранее срочно заменивший Марио Фернандеса, из-за мышечного повреждения не поможет нашим в ближайшей игре. Теперь не менее срочно и уже вместо Петрова на подмогу вызван Владислав Игнатьев.

Заключительный перед вылетом в Лейпциг футбольный день в нашей команде начался с приятного. Андрею Луневу исполнилось 27 лет, с чем штаб и игроки сборной поздравили голкипера.

Торжественная часть продлилась минуты полторы, после чего Черчесов указал Луневу, Гилерме и Шунину на их место – в ворота. Голкиперы отправились оттачивать свое мастерство, а коуч продолжил с остальными. Объяснив тренировочные задачи, Черчесов обратился к новичку.

— Ари, ты все понял из того что я сейчас говорил?

Ари, вероятно, понял прекрасно. Во всяком случае после тренировки ему не понадобилась помощь переводчика, чтобы разобрать вопросы журналистов, но отвечал он на них на португальском.

— О чем с вами говорил Черчесов на тренировке?

— Спросил, когда у меня день рождения. Я сказал, что уже скоро, в декабре. Надеюсь, как и Лунев, отметить этот день в сборной.

— Что чувствует футболист, когда получает вызов в главную команду страны?

— Сложно ответить, что я теперь чувствую. Получив этот шанс, я реализовал свою детскую мечту. Сделаю все, чтобы им воспользоваться. Мне очень нравится атмосфера в команде. Здесь я чувствую себя хорошо, надеюсь в ней закрепиться. Мне очень жаль, что Дзюба получил травму, но как любой спортсмен я готов к вызову в сборную в любой момент. Даже если мне придется в ней сидеть на замене. Я рад, что в сборной есть другие бразильцы. Жаль что Фернандес получил травму. Он важен для сборной России, и мне хотелось бы чтоб он сыграл эти два матча.

— Как вы боритесь с критикой, с которой сталкиваются натурализованные игроки оказавшись в сборной?

— Подобная критика существует всегда, и я с ней живу спокойно. Мы знаем много примеров натурализованных спортсменов. Я половину карьеры провел в России и считаю себя русским. Все спокойно. Буду доказывать на поле, чтобы меня приняли.

Коллеги спросили Ари и о «приеме» в национальной команде. Оказалось, что ничего особенного для новичка не приготовили: приехал, поговорил с тренером, пошел тренироваться. Скучно, не правда ли? Наверняка все из-за того, что в сборной нет капитана и главного заводилы – Дзюбы. Антон Миранчук признал: эмоционально Артема в команде заменить некем.

— На сборе нет Дзюбы. Кто теперь душа команды?

— Такого яркого, как Артём, нет. Все остальные более спокойные, просто настраиваемся на игру.

— Как родилась идея совестной тренировки с гимнастками Авериными?

— Все получилось спонтанно, но прошло очень весело. Думал, девочки маленькие, а оказалось им по 20 лет. Хорошие, милые девчонки, видно, что любят своё дело и стремятся к чему-то большему. Мы показали им пару финтов, а они нам.

Миранчук рассказал, что Аверины начали смотреть футбол после чемпионата мира. Не удивительно, ведь большая любовь народа к сборной России началась с него. И пока кто-то по следам ЧМ или нет, но болеет за сборную, других все еще почему-то интересуют антигерои нашего футбола.

Так, по истечении 15 открытых для прессы минут журналисты отправились в один из залов новогорской базы. В ожидании окончания одной тренировки мы наблюдали другую – легкоатлетическую. Когда она закончилась один из тренеров подошел к нам.

— Сюда придут футболисты? — спросил он.

— Да, но не все. Только те, кто будет говорить с нами.

— Их из СИЗО привезут?

Смешно? Не очень. Грустно? Пожалуй.

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