«Ювентус» - «Милан». Онлайн Суперкубка Италии
Дженнаро Гаттузо / Фото: © globallookpress.com
«Ювентус» и «Милан» разыграют трофей в Саудовской Аравии.
- Матч пройдет на арене «Драгоценный камень», самой большой в Саудовской Аравии
- Подробнее о том, почему матч проходит не в Италии, можно почитать здесь
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Стартовый состав «Ювентуса»: Щенсный, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Канселу, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Бентанкур, Роналду, Дибала
Стартовый состав «Милана»: Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Чалханоглу, Кесси, Кастильехо, Пакета, Кутроне
- В нынешнем сезоне «Ювентус» уверенно лидирует в Серии А, «Милан» - пятый
- Статистика и текстовая трансляция
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