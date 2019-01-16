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Испания

Мунира продали за копейки. «Барселона» последние 10 лет губит молодых нападающих

10:11
Мунира продали за копейки. «Барселона» последние 10 лет губит молодых нападающих
Мунир Эль Хаддади / Фото: © Juan Manuel Serrano Arce / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Из-за спин суперзвезд в Каталонии не вылезти.

О том, что Ла Масия — молодежная академия «Барселоны» — перестала производить таланты, говорят давно. В 2012 году тренеру Тито Виланове удалось во время матча чемпионата Испании с «Леванте» выпустить на поле 11 воспитанников каталонского клуба.

Сейчас в составе «Барселоны» всего восемь собственных воспитанников, но большинство из них выступают в команде очень давно. Лишь Серхи Сампера и Карлеса Аленью можно назвать игроками, взятыми из дубля в недавнем прошлом, но они практически не получают игровой практики.

Сампер и Аленья — полузащитники. Если бы они были нападающими, то у них и вовсе не было бы шансов заиграть в «Барселоне». За последние 10 лет каталонский клуб — настоящее кладбище для собственных форвардов или просто молодых футболистов, играющих в нападении. Им так и не суждено было пробиться в основу из-за спин дорогостоящих асов вроде Луиса Суареса, Неймара, Давида Вильи или Усмана Дембеле. И, конечно, наличие в составе Месси тоже сломало не один карьерный путь.

Мунир Эль Хаддади («Севилья»)

Возраст: 23 года

В каком году ушел из «Барсы»: 2019

На прошлой неделе Мунир был продан «Барселоной» в «Севилью» всего за 1 миллион евро. Самые большие перспективы перед ним открывались при Луисе Энрике сразу после завоевания командой требла. «Барсу» тогда покинули многие из молодых конкурентов Мунира, а приобретенные Алеиш Видаль и Арда Туран полгода не могли выходить в официальных матчах из-за запрета ФИФА на регистрацию новичков. Как только временные кадровые трудности закончились, Мунир был сослан на два года в аренды — сперва в «Валенсию», затем в «Алавес». Особенно удачной получилась вторая аренда, после которой стало понятно, что у 23-летнего форварда есть будущее, просто не в Каталонии.

Пако Алькасер («Боруссия Д»)

Возраст: 25 лет

В каком году ушел из «Барсы»: 2018

Один из двух игроков в нашем списке, который не является воспитанником «Барселоны». Тем не менее это самый показательный пример невостребованности молодых испанских игроков в линии нападения каталонцев. Пако уходил из «Валенсии» в статусе восходящей звезды испанского футбола и надежды сборной. На новом месте он безуспешно ждал, когда кто-то из тройки Месси — Суарес — Неймар устанет / травмируется / получит дисквалификацию. Стоило перейти в команду, где больше ценят игровые качества Алькасера, как он мгновенно превратился в одного из самых опасных джокеров Европы.

Жерар Деулофеу («Уотфорд»)

Возраст: 24 года

В каком году ушел из «Барсы»: 2018

В «Барселоне» долго надеялись, что Деулофеу все-таки пригодится клубу, который его вырастил, несмотря на то, что по стилю он совершенно не подходил каталонской команде. Деулофеу — фланговый бегунок, слишком нацеленный на индивидуальную игру и при этом редко поднимающий голову во время атак. После аренды в «Эвертоне» «Барса» в первый раз продала игрока в 2015-м, но через три года выкупила обратно только для того, чтобы продержать на скамейке полсезона и окончательно отдать в английскую премьер-лигу.

Кристиан Тельо («Бетис»)

Возраст: 27 лет

В каком году ушел из «Барсы»: 2017

У Тельо одна из самых грустных историй, учитывая, как сильно он хотел закрепиться именно в основе воспитавшего его клуба. После дебюта в сезоне-2011/12 нападающий убедил тренера Тито Виланову никуда его не отдавать и в следующем сезоне стал эффективно подменять стареющего Давида Вилью, забив в чемпионате семь мячей за 22 игры (далеко не всегда выходя в основе). Приезд Неймара серьезно сократил игровое время Тельо, а трансфер Луиса Суареса окончательно убил мечту. Четыре последующих сезона Кристиан провел в арендах в «Порту» и «Фиорентине», а сейчас вернулся в примеру и играет за «Бетис».

Ален Халилович («Милан»)

Возраст: 22 года

В каком году ушел из «Барсы»: 2016

Второй и последний игрок в нашем списке, не являющийся воспитанником Ла Масии. Чистым форвардом Халилович тоже не считается, но в атакующей конструкции «Барселоны» он претендовал на фланговые позиции или, в худшем случае, выдвинутого вперед центрального полузащитника. Весь сезон-2014/15 болельщики «Барсы» ждали, когда же «хорватский Месси» дебютирует за основную команду, но Луис Энрике не нашел для него места в составе и отправил в аренду в хихонский «Спортинг». Как это бывает почти всегда с молодежью каталонцев, аренды затянулись и оказались билетом в один конец.

Сандро Рамирес («Реал Сосьедад»)

Возраст: 23 года

В каком году ушел из «Барсы»: 2016

Сейчас в это не верится, но было время, когда болельщики «Барселоны» считали, что Сандро в нападении выглядит лучше, чем Неймар, с точки зрения командных действий. Пока бразилец пытался в одиночку обвести всю оборону соперника, миниатюрный уроженец Канарских островов развивал атаку так, как учат в Ла Масии. Но это не могло продолжаться вечно — Неймар постепенно адаптировался, и авторитет имени играл свою роль. Сандро ушел в «Малагу» бесплатно, а затем оказался в «Эвертоне», который ежегодно ссылает нападающего обратно в Испанию.

Боян Кркич («Сток Сити»)

Возраст: 28 лет

В каком году ушел из «Барсы»: 2014

Еще один игрок, от которого «Барселона» избавлялась дважды, как от Жерара Деулофеу. Главное отличие Бояна от остальных фигурантов нашего списка — какое-то время он реально являлся основным нападающим «Барсы». Но было это еще до прихода Хосепа Гвардиолы, когда у Месси не было ни одного «Золотого мяча», а Роналдинью впервые разлюбил играть в футбол. Следующий пик его выступлений произошел, когда Гвардиола разочаровался в Златане Ибрагимовиче, но закрепился в составе Кркич ровно до момента приезда в Каталонию Давида Вильи. Ни одна аренда не раскрыла потенциал 170-сантиметрового форварда, о котором на юношеском уровне скауты слагали оды.

Исаак Куэнка (свободный агент)

Возраст: 27 лет

В каком году ушел из «Барсы»: 2014

Гвардиола подтянул Куэнку в основную команду под конец своей тренерской карьеры в «Барселоне», но дальнейшему прогрессу вингера помешала тяжелая травма колена, выбившая молодого футболиста в условиях тяжелейшей конкуренции на всю первую половину сезона-2012/13. Вернувшись из полугодичной аренды в «Аяксе», Куэнка обнаружил, что тренер Херардо Мартино на него совершенно не рассчитывает, и даже в редких случаях подменять Неймара находятся другие кандидаты. Судьба закинула нападающего сперва в Турцию, затем в Израиль, а сейчас он тренируется без клуба, поскольку испанский «Реус» не смог зарегистрировать его перед стартом сезона.

Хеффрен Суарес («Грассхопперс»)

Возраст: 30 лет

В каком году ушел из «Барсы»: 2011

Целых три предсезонки подряд Хеффрен проводил с основной командой, чтобы затем вернуться в «Барселону Б». Наконец, в сезоне-2009/10 Гвардиола стал постепенно давать игровое время венесуэльцу с испанским паспортом, и Хеффрен запомнился болельщикам по редким, но ярким вспышкам. Например, это именно он забил пятый мяч в ворота мадридского «Реала» в домашнем класико. Хеффрен стал жертвой трансфера Давида Вильи. После ухода Гвардиолы он попутешествовал по небольшим европейским клубам, нигде так по-настоящему и не заиграв.

Джиовани Дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Возраст: 29 лет

В каком году ушел из «Барсы»: 2008

Старший из братьев Дос Сантосов был звездой Ла Масии на протяжении нескольких лет и рассчитывал на большое будущее в основной команде. Увы, за пару лет до его символического выпуска из академии стало окончательно понятно, что Лео Месси надолго занял место на правом фланге нападения «Барсы» — той позиции, на которую претендовал Дос Сантос. Оформив хет-трик в последнем матче Франка Райкарда на тренерском посту, сын Зико уехал в «Тоттенхэм», чтобы постепенно утратить статус подающего большие надежды.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Nicolò Campo / Contributor / LightRocket / Gettyimages.ru, Nathan Stirk / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru 

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