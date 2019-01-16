Посреди пустыни и зимы. «Милан» и «Ювентус» сыграют за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии

Туринцы в сезоне-2017/18 выиграли почти все трофеи дома, а сегодня попробуют собрать итальянское комбо далеко в гостях. По правилам, если в чемпионате и Кубке побеждает один клуб, то в Суперкубке он встречается с финалистом предыдущего кубкового турнира. Прошлой весной в Кубке Италии «Юве» разгромил «Милан» (4:0). Чего ждать сегодня?

2019-01-16T13:53:48+03:00 Туринцы в сезоне-2017/18 выиграли почти все трофеи дома, а сегодня попробуют собрать итальянское комбо далеко в гостях. По правилам, если в чемпионате и Кубке побеждает один клуб, то в Суперкубке он встречается с финалистом предыдущего кубкового турнира. Прошлой весной в Кубке Италии «Юве» разгромил «Милан» (4:0). Чего ждать сегодня?

Футбол за пять тысяч километров от дома

Сегодня станет известен абсолютный рекордсмен Италии по количеству завоеванных Суперкубков. Ради этого «Милан» и «Ювентус», у которых уже по семь трофеев, улетели далеко за пределы страны — в аравийскую Джидду.

Матч пройдет на арене «Драгоценный камень», самой большой в Саудовской Аравии. В 2018-м на ней установили рекорд. Более 62 тысяч пришли посмотреть на товарищескую игру Аргентины и Бразилии (0:1). Сколько зрителей будет сегодня? Увидишь в прямом эфире «Матч ТВ».

Итальянцы практикуют матчи за Суперкубок не дома с 1993 года, тогда «Милан» победил «Торино» (1:0) в Вашингтоне. В 2003-м трофей отвезли в ливийский Триполи, а через год — в Нью-Йорк. В 2009, 2011, 2012 и 2015 годах Суперкубок гостил в Китае. Трофей итальянцев уже видел и Ближний Восток: 2014-м и 2016-м он побывал в Дохе. Кстати, последний матч в Катаре был с той же афишей, что и нынешний. Два года назад в серии пенальти сильнее оказался «Милан». Посмотри, если забыл, как это было.

Аллегри пора проиграть или Гаттузо выиграть?

Букмекеры в один голос вангуют очередную победу «Ювентуса». И вполне оправдано. Команда Массимилиано Аллегри до сих пор не проиграла ни разу в текущем розыгрыше чемпионата Италии. В 29 уже сыгранных официальных матчах сезона-2018/19 во всех турнирах у «Юве» всего три поражения и три ничьи. Кроме того, туринцы продолжают кампанию в Лиге чемпионов.

Дела «Милана» по всем фронтам существенно хуже: лишь пятая строчка в серии А и вылет из Лиги Европы. Атмосферу в команде также накаляют слухи о скором уходе Гонсало Игуаина, который очень хочет в «Челси». Похоже, в это не верит лишь главный тренер.

— Я должен повторять одни и те же слова: слухов много, но Игуаин хорошо тренируется, прекрасно работает со всеми и находится в нашем распоряжении, — цитирует Гаттузо Football Italia. — Либо он отличный актер, либо действительно является частью команды. Игуаин никогда не говорил мне, что хочет уйти.

Время для первого трофея Роналду в «Юве»

Криштиану Роналду переехал из Мадрида в Турин прошлым летом. За полгода в «Ювентусе» португалец повторял рекорды легендарных предшественников, но трофеев для новой команды еще не завоевывал.

Со статистикой у Криштиану, как обычно, порядок. В серии А он лучший в рейтинге бомбардиров и по системе «гол+пас» (14+6).

Всего в составе туринцев КриРо сыграл 25 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Кстати, вопреки разговорам о его голевой жадности, по количеству ассистов Роналду — лучший игрок «Ювентуса».

Фото: Nicolò Campo / Contributor / LightRocket / Gettyimages.ru, globallookpress.com